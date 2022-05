Weg für Umfahrung frei - Kritik an Straßenschließung

Von: Franziska Seliger

Teilen

Noch endet die Abzweigung vom Habacher Kreisverkehr Richtung Antdorf in einem Schotterweg. Doch wenn alles klappt, könnte die Querverbindung im Frühjahr 2023 gebaut werden. © Seliger

Die Querverbindung vom Habacher Kreisverkehr Richtung Antdorf kann endlich gebaut werden. Nach langem Hin und Her sind alle dafür benötigten Grundstücke nun beisammen. Jetzt bleibt nur noch eine Frage zu klären.

Habach – Bürgermeister Michael Strobl hatte es in der Habacher Bürgerversammlung schon kurz erwähnt: Nach monatelangen Gesprächen und Überlegungen habe man nun endlich das noch fehlende Grundstück, um die rund 350 Meter lange Querverbindung vom Habacher Kreisverkehr hinauf zur Antdorfer Straße bauen zu können. Mit dieser Umgehungsstraße soll die enorme Verkehrsbelastung für den Ortsteil Dürnhausen reduziert werden; ebenso der reine Durchfahrtsverkehr durch den Hauptort Habach (wir haben berichtet).

Gemeinde „opferte“ Grundstück

Wie der Bürgermeister nach der Bürgerversammlung auf Nachfrage erläutert, hat die Gemeinde dem Staatlichen Bauamt in Weilheim eine rund 3000 Quadratmeter große Fläche für acht Euro pro Quadratmeter gegeben – oder „geopfert“, wie er es in der Bürgerversammlung nannte. Die Behörde ihrerseits habe diese Fläche dann mit einem privaten Grundstückseigentümer gegen die benötigte Fläche für den Trassenbau getauscht. Diese Grundstücksangelegenheiten seien bereits erfolgreich abgeschlossen. „Sie sind schon beim Notar gewesen“, sagte Strobl und betonte, jetzt stehe dem Bau der Querverbindung „nichts mehr im Weg“.

Er hofft nun, dass die Bürgerinitiative (BI) aus Dürnhausen in den nächsten Wochen und Monaten den Druck auf die Weilheimer Behörde hoch hält. „Damit das Staatliche Bauamt Gas gibt“, so Strobl. Denn das Verfahren, bei dem die Öffentlichkeit sowie die Träger öffentlicher Belange – etwa Umweltschutzverbände oder Behörden – ihre Stellungnahmen zu dem geplanten Straßenbau vorbringen können, habe das Straßenbauamt noch nicht zur Gänze durchgeführt. Bis Jahresende solle es abgeschlossen sein, zitierte Strobl eine Aussage der Behörde. Sollte dem so sein, so der Bürgermeister, könnte im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Bau der Straße begonnen werden. „Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich umgesetzt wird“, betonte Strobl in der Bürgerversammlung, in der er an die Bürger appellierte, diesbezüglich immer wieder beim Staatlichen Bauamt Druck zu machen. Im Zuge des Trassenbaus werde entlang der Strecke außerdem ein Lärmschutzwall errichtet. Das sei bereits beschlossene Sache.

Außerdem hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die Habacher Ortseinfahrt aus Richtung Antdorf kommend zu schließen. Diese Entscheidung stehe fest, so Strobl. Ebenso hatte das Gremium im Herbst vergangenen Jahres entschieden, die östliche Zufahrt nach Dürnhausen aus Richtung Sindelsdorfer Kieswerk zu einem reinen Wirtschaftsweg für die Landwirte zurückzubauen.

Kritik am geplanten Straßenrückbau

Doch bei der Bürgerversammlung äußerte eine Anwohnerin Kritik an diesem Vorhaben. Die betroffenen Anwohner seien in die Entscheidung nicht einbezogen worden, monierte die Frau und bemängelte: „Ihr habt uns nicht gefragt.“ Dabei sei es aus Sicht der Dürnhausener sinnvoller, die Frauenrainer Straße – die von der Ortsmitte Dürnhausens nach Westen Richtung Antdorf verläuft – zu schließen. Bürgermeister Strobl zeigte sich gesprächsbereit. „Wir können das noch überdenken. Das ist nicht in Stein gemeißelt“, versicherte er den Kritikern und regte eine Anwohnerversammlung an.