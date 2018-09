Feuerwehr Habach: Viel Lob für „kostbaren Dienst“

Die Habacher Feuerwehr hörte viel Lob für ihr Engagement. Die freiwilligen Helfer feierten ihr 140-jähriges Bestehen.

Habach – Das 140-Jährige beging Habachs Feuerwehr mit einem Gottesdienst in der St.-Ulrich-Kirche, einem Festzug und einem geselligen Beisammensein im Strobl-Stadl.

Pfarrer Peter Seidel ließ es sich in seiner Predigt nicht nehmen, auf das tatkräftige Wirken der Aktiven einzugehen. Vom heiligen Florian, dem christlichen Märtyrer im römischen Reich und Schutzpatron der Feuerwehren, schlug er den Bogen zur heutigen Zeit. Der Heilige habe sich zu seinem Glauben bekannt, erinnerte der Geistliche, was auch mehr als 1700 Jahre nach Florians Tod, wohl im Jahr 304, noch wichtig sei. „In einer Zeit, in der kaum noch über den Glauben gesprochen wird“, wie Seidel mahnte. Dazu brauche es durchaus Mut und Stärke und eine „Haltung des Sich-Einsetzens für andere“ – genauso, wie es die Aktiven der Wehr tun würden, die das ganze Jahr über „einen kostbaren Dienst“ gegenüber der Allgemeinheit verrichten.

Der Einsatz und die lange Tradition der Habacher Hilfsorganisation wurde auch von Kreisbrandrat Dr. Rüdiger Sobotta hervorgehoben. Bürgermeister Michael Strobl – an diesem Tag als Dorfoberhaupt und Stadlbesitzer praktisch doppelter Hausherr – nutzte die Gelegenheit, „um einen öffentlichen Dank auszusprechen“. Die Feuerwehr sei ein „lebendiger und wichtiger Verein“ für das Leben im Ort, betonte der Rathauschef. Für Strobl ist der Dienst in der Wehr eine Familientradition: Sein Ururgroßvater Jakob Schöttl hob als Bürgermeister an jenem 7. März 1878 mit die freiwillige Feuerwehr in Habach-Dürnhausen aus der Taufe. 140 Jahre später dankte sein Urahn Michael Strobl auch den Firmen, „die ihre Leute gehen lassen, wenn die Sirene geht“. Und für Jürgen Heckmeier, den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, ist die auf Freiwilligkeit beruhende Einrichtung vor allem eines: „Eine der anerkanntesten Organisationen in Deutschland.“

Einen besonderen Gast begrüßte Habachs Wehr: Pater Benedict de Sousa, der elf Jahre Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft war und vor vier Jahren zurück in seine indische Heimat ging, weilt auf vierwöchigem Urlaub in der Region. Mit seinem Nachfolger Peter Seidel zelebrierte der Pater den Festgottesdienst und feierte danach mit.