Großbrand gemeldet: In Habach steht ein Sägewerk in Flammen

Von: Sebastian Tauchnitz, Franziska Seliger

Zahlreiche Feuerwehren sind beim Brand in einem Sägewerk in Habach im Einsatz. © Foto: Franziska Seliger

In Habach steht nach ersten Informationen der Polizei ein Sägewerk in Flammen. Alle Informationen dazu in unserem Liveticker.

Update, Dienstag, 14.50 Uhr: Eine riesige schwarze Rauchsäule ist weithin sichtbar. Wie unsere Reporterin vor Ort berichtet, steht das Sägewerk voll in Flammen. Die Feuerwehren Penzberg, Seeshaupt, Antdorf und Habach sind vor Ort, bekommen aber Unterstützung von weiteren Feuerwehren. Die Polizei kann noch keine genaueren Angaben machen.

Erstmeldung, Dienstag, 14.30 Uhr: Am frühen Dienstagnachmittag, den 20. Juni 2023, ging um kurz nach 14 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Sägewerk in Kratzlmühle in Habach ein. Derzeit befinden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet. Des Weiteren sind auch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Penzberg sowie umliegender Dienststellen vor Ort.