Von Schulsanierung über Bauland bis Umgehungsstraße - in Habach „steht einiges an“

Von: Franziska Seliger

1,5-Millionen-Euro-Projekt: Die Habacher Grundschule soll heuer energetisch saniert werden. Die Arbeiten sollen in den Pfingstferien beginnen. Umgehungsstraße soll gebaut werden © Seliger

Bautätigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen stehen 2023 auf der To-Do-Liste der Gemeinde Habach; darunter etwa der Bau einer Umgehungsstraße, die Schaffung neuen Baulands für Einheimische oder die Sanierung der Grundschule. Auch der Hochwasserschutz steht weit oben auf der Agenda.

Habach – Langweilig dürfte es Bürgermeister Michael Strobl und seinen Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern heuer nicht werden. „Es steht schon einiges an“, sagt der Habacher Gemeindechef im Gespräch mit der Heimatzeitung. Haushaltstechnisch sei das schwierig, da die Gemeinde oft in Vorleistung gehen müsse und zugesagte Zuschüsse erst spät flössen; etwa im Bereich Hochwasserschutz.

Mit neuem Bauland sollen Einheimische im Dorf gehalten werden

Da wäre etwa das neue Baugebiet „Kirchwies“ auf dem 23 neue Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen sollen – für eine recht kleine Gemeinde wie Habach ein ganz schön großes Baugebiet, wie Strobl betont. Die Grundstücke würden im so genannten Ansiedelungs-Modell vergeben, dessen Sinn es sei, insbesondere für jüngere Habacher Wohnraum zu schaffen und sie so am Ort zu halten. „Das ist das oberste Ziel.“

Die Erschließung des Areals sei derzeit „in vollem Gang“, so Strobl. „Richtung Herbst“ könnte dann das Bewerbungsverfahren für interessierte Käufer beginnen, schätzt er. Allerdings werden nicht alle Parzellen auf einmal vergeben. Vielmehr wolle die Gemeinde einen Teil zurückbehalten, damit auch nachfolgende Bauwerber noch Chancen auf ein Eigenheim haben.

Auch im Gebiet „Steinberg Nord“ soll neues Bauland für insgesamt fünf Häuser (Einzel- und Doppelhäuser) entstehen. Strobl hofft, dass die Gemeinde in diesem Jahr den dafür nötigen Bebauungsplan genehmigt bekommt und anschließend eine erste Planung gemacht werden kann. Häuser gebaut würden hier in diesem Jahr aber nicht mehr.

Voruntersuchungen verzögerten Sanierung der Grundschule

Außerdem möchte die Gemeinde heuer die Sanierung der örtlichen Grundschule anpacken, die eigentlich schon für vergangenes Jahr geplant war. Unter anderem soll das Gebäude energetisch saniert werden und neue Böden oder einen neuen Schallschutz bekommen. Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Euro, so Strobl. Er erwarte aber einen Zuschuss von rund 40 Prozent. Die Verzögerung des Sanierungs-Beginns erklärt er mit Voruntersuchungen, die vor Beginn der Maßnahme notwendig gewesen seien. Voraussichtlich sollen die Arbeiten in den Pfingstferien beginnen und bis zum Ende der Sommerferien dauern, was durchaus Einfluss auf den Schulalltag haben könne. „Die Schule muss ein bisschen improvisieren.“

Auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema sind die laufenden Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Habach und seinem Ortsteil Dürnhausen. Nachdem die Dammerhöhung am Hochwasserweiher mittlerweile begonnen hat, sollen diese Arbeiten laut Strobl im Mai abgeschlossen sein. Als nächster Schritt soll heuer die Planung für den hochwassersicheren Ausbau der Zuläufe in den Heubach gemacht werden. Möglicherweise können diese Pläne auch noch in diesem Jahr genehmigt werden.

Und auch die Planungen für den Hochwasserschutz am Koppenbergweiher sollen starten. Hier müsse man sich zuvor aber noch mit dem Wasserwirtschaftsamt in Weilheim absprechen. Ausgeführt würden beiden Maßnahmen 2023 aber „mit Sicherheit“ nicht mehr, so Strobl.

Umgehungsstraße: Baubeginn vielleicht im Herbst

Die Wasserleitung für den Trinkwassernotverbund mit der Stadt Penzberg soll dagegen heuer gebaut werden. Ebenso die zur Verkehrsberuhigung geplante Querverbindung vom Habacher Kreisl hinauf zur Alten Antdorfer Straße. Derzeit allerdings „stockt es hier noch beim Staatlichen Bauamt“, so Strobl. Angeblich gäbe es noch Probleme mit der oberen Naturschutzbehörde. Trotzdem ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass die Umgehungsstraße 2023 gebaut wird. Allzu früh im Jahr werde es aber nicht so weit sein. „Ich bin froh, wenn es im Herbst losgeht.“

Heuer soll sich auch entscheiden, ob die Gemeinde den Dorfladen weiterführen darf. Das letzte Wort dazu habe das Landratsamt, so Strobl. Dort fordere man vor einer möglichen Zustimmung allerdings noch diverse Unterlagen und Nachweise von der Gemeinde, denn: „Einen Dorfladen zu führen, gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune“, erklärt Strobl.