Aufatmen bei Habachern und Radl-Ausflüglern: Zukunft des Dorfladens ist gesichert

Von: Franziska Seliger

Der Habacher Dorfladen gilt als wichtiger Nahversorger für die Bürger des Dorfes. Nun steht fest, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin wird. Fördermittel für neue Ideen © Seliger/Archiv

Die Zukunft des Habacher Dorfladens ist gesichert. Die Gemeinde wird alleinige Gesellschafterin an der „Dorfladen Habach Unternehmensgesellschaft (UG)“. Landratsamt und Gemeinderat haben dafür grünes Licht gegeben.

Habach – Gute Nachrichten für die Habacher Bevölkerung und alle Radl-Ausflügler, die sich am Habacher Dorfladen gern eine Leberkässemmel holen: Nachdem es monatelang ungewiss war, wie der kleine Nahversorger weitergeführt werden könnte, steht nun fest: Die Gemeinde wird alleinige Gesellschafterin an der „Dorfladen Habach Unternehmensgesellschaft (UG)“. Dabei hatte es noch im Februar geheißen, die Kommune könne den Laden nicht übernehmen (wir berichteten).

Dass es nun doch anders kommt, ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Kommune und den bisherigen Gesellschaftern, wie Bürgermeister Michael Strobl nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. In dieser Sitzung gaben die Räte einstimmig grünes Licht für das Vorhaben.

Gespräche mit Landratsamt enden positiv

Zuvor habe man sich nach längerem Hin und Her mit dem Landratsamt als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde darauf verständigt, dass die Kommune als Gesellschafterin den Dorfladen übernehmen darf – obwohl der Betrieb eines solchen Geschäfts laut Weilheimer Behörde nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört, wie Strobl betonte. „Sie haben es aber akzeptiert.“ Die Gemeinde vertrete den Standpunkt, dass die Übernahme der UG zur Sicherung der dorfinternen Nahversorgung unabdingbar ist.

Derzeit werde mit dem Landratsamt noch ein Modell in Anlehnung an den Dorfladen in Ingenried zur kommunalen Überwachung erarbeitet, so Strobl. Ziel sei es, dass die Dorfladen-UG als doch recht kleines Unternehmen eine Befreiung von der so genannten Prüfpflicht bekomme – zumindest für die kommenden drei Jahre. Eine derartige Befreiung würde vieles vereinfachen, so Strobl; unter anderem brauche man dann keinen Steuerberater. Er hofft, dass man sich in dieser Frage bis Ende September mit dem Landratsamt einigen kann. Bis alles über die Bühne ist, könne es aber auch noch einige Monate dauern.

Am Wichtigsten ist: „Der Dorfladen läuft positiv weiter“

Was für den Bürgermeister aber am wichtigsten ist: „Der Dorfladen läuft positiv weiter.“ Dass die Gemeinde als Gesellschafterin einsteigt, sei sicher. Überlegungen dazu gab es seit rund einem Jahr, nachdem die drei langjährigen Geschäftsführer nach elf Jahren angekündigt hatten, sich aus privaten Gründen aus dem Dorfladen zurückziehen zu wollen.

„Relativ schnell“ möchte Strobl nun eine Versammlung mit den stillen Gesellschaftern abhalten, um sie über die neuen Entwicklungen zu informieren. Bei diesen stillen Gesellschaftern handelt es sich laut Strobl um rund 50 Bürger aus Habach und der Umgebung, die an der UG Anteile in unterschiedlicher Höhe gezeichnet haben. Sie müssten bei dieser Versammlung unter anderem einen Gesellschafterrat wählen, der eine Überwachungs- und Steuerungsfunktion übernimmt.

Gemeinde als neutraler Gesellschafter

Die Aufgabe der Gemeinde als Gesellschafterin der UG werde sich in erster Linie auf die „neutrale“ Gesellschafterrolle beschränken, erklärte der Bürgermeister. Das operative Geschäft solle weiterhin von einem oder mehreren gewählten Geschäftsführern geführt werden. Wann die Versammlung stattfinden wird oder ob man schon einen potenziellen Geschäftsführer im Blick hat: Dazu sagte Strobl nichts. Klar sei aber, dass der Dorfladen nicht von einer externen Supermarktkette betrieben werde. „Das ist kein Thema“, so der Bürgermeister.

Ideen vom bundesweiten „Netzwerk Dorfladen“

Für die Kunden wird der Betrieb des Habacher Dorfladens reibungslos weitergehen. Um aber Möglichkeiten auszuloten, wie man das kleine Geschäft noch attraktiver für die Kunden machen könnte, sei geplant, staatliche Fördermittel abzurufen. Damit will man sich von Experten des „Netzwerk Dorfladen“ neue Ideen holen, wie mehr Kunden in den Dorfladen gelockt werden könnten. Bei dem Netzwerk handelt es sich um eine Vereinigung von Bürger- und Dorfläden in Deutschland. Welche Höhe die staatlichen Fördergelder haben, sei aber noch unklar.