Frontalzusammenstoß auf B472: Autofahrer (77) übersieht Motorrad 

Ein 77 Jahre alter VW-Polo-Fahrer war auf der B472 unterwegs und wollte unweit von Habach nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Habach – Einen schweren Unfall meldet die Polizeiinspektion Penzberg. Gestern gegen 11.15 Uhr war ein 77 Jahre alter VW-Polo-Fahrer auf der B472 unterwegs und wollte unweit von Habach nach links in Richtung Murnau abbiegen. Dabei übersah der in Österreich lebende Mann einen entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Dachau, der mit seiner BMW in Richtung Tölz unterwegs war. Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Polo zusammen.

Er wurde durch die Luft geschleudert und kam nach knapp 20 Metern schwer verletzt am Fahrbahnrand zum Liegen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in die Unfallklinik Murnau gebracht.

Unfall auf der B472: Zahlreiche Rettungskräfte und Hubschrauber im Einsatz

An der Unfallstelle waren zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber „Christoph“ Murnau, die Freiwillige Feuerwehr Habach mit 14 Kameraden und zwei Einsatzfahrzeugen, die Straßenmeisterei Weilheim und zwei Streifen der PI Penzberg im Einsatz. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 10 000 Euro. Die B 472 wurde für rund zwei Stunden nach dem Unfall voll gesperrt.

Rubriklistenbild: © dpa / Boris Roessler (Symbolbild)