Für über zwei Millionen Euro: Habach hat sich einen Bauhof gekauft

Von: Franziska Seliger

Im Gewerbegebiet Mühltal hat die Gemeinde Habach von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch gemacht und einen Firmenkomplex erworben. Hier zieht nun der Bauhof ein. © Seliger

Die Gemeinde Habach hat einen neuen Bauhof – und das schneller als gedacht und anders, als geplant. In den kommenden Wochen soll er nun nach und nach bezogen werden.

Habach – Bisher verfügte Habach über keinen gemeindlichen Bauhof – habe auch noch nie einen gehabt, wie Bürgermeister Michael Strobl im November vergangenen Jahres sagte, als im Gemeinderat erste Entwürfe zum Bau eines solchen im Gewerbegebiet Mühltal vorgestellt worden waren. Bisher lagern Gerätschaften und Maschinen in verschiedenen Gebäuden, verteilt über das Gemeindegebiet; beispielsweise im Feuerwehrhaus oder in einem angemieteten Stadel.

Nachdem der Gemeinderat Ende 2021 einen Bauantrag zum Neubau eines Bauhofs auf einem rund 2700 Quadratmeter großen gemeindeeigenen Grundstück einstimmig abgesegnet hatte, sollte mit dem Bau des Komplexes mit Streugutsilos und Kraftfahrzeugwaschplatz noch in diesem Jahr begonnen werden. Eine erste Schätzung ging damals – also noch vor dem Ukraine-Krieg – von Baukosten von eineinhalb bis zwei Millionen Euro für das Projekt aus. Doch es kam anders.

Kommune machte von ihrem „Wiederkaufsrecht“ gebrauch

Wie Bürgermeister Strobl nun auf Nachfrage informiert, habe die Kommune kürzlich den Gewerbebetrieb einer Firma im Mühltal gekauft. „Wir haben das Wiederkaufsrecht wahrgenommen“, sagt Strobl. Dieses, erläutert der Bürgermeister, sei vertraglich festgeschrieben und besage, dass jede Firma, die sich im Habacher Gewerbegebiet ansiedelt und dafür Grund von der Gemeinde erwirbt, sich mit diesem Kauf verpflichtet, ihren Betrieb dort mindestens zehn Jahre zu betreiben. Werde der Betrieb früher aufgegeben, dürften Grund und Immobilie nicht einfach frei verkauft werden, sondern müssten der Gemeinde zum Wiederkauf angeboten werden. Und genau das habe die besagte Firma – ihren Namen möchte Strobl nicht bekannt geben – kürzlich getan, nachdem sie ihren Betrieb im Mühltal bereits vor einiger Zeit aufgegeben hatte. „Es hat sich nicht gelohnt“, sagt Strobl zu den Gründen für die Aufgabe der Firma. Etwa 2,3 Millionen Euro habe die Kommune für das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück, das mit einem Wohnhaus, einem Nebengebäude sowie einer Halle bebaut sei, bezahlt. Der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet. „Es ist in trockenen Tüchern“, so Strobl. In der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung werde er diesen Kauf öffentlich bekannt geben. Bisher hatte der Gemeinderat nicht-öffentlich über die Kaufabsichten beraten. Zum Kaufpreis dazu kämen weitere rund 300 000 Euro, die die Kommune unter anderem für die Ablöse von Maschinen oder Inventar zahle, erklärt Strobl, warum im Doppelhaushalt seiner Gemeinde heuer über 2,6 Millionen Euro für den Posten Bauhof eingeplant sind (wir haben berichtet).

Bauhof zieht nach und nach ein

Bis zum 1. Dezember müsse die Firma Gebäude und Grundstück geräumt haben, so Strobl. „Der Bauhof zieht nach und nach ein.“ Teilweise sei etwa die Halle auch schon bezogen worden. Was mit dem Wohngebäude passiert, das für den Betrieb des Bauhofs nicht gebaucht wird, sei noch unklar, so der Bürgermeister. Denkbar wäre etwa, es an Gewerbetreibende zu vermieten. „Aber das ist noch nicht sicher.“

Warum sich die Gemeinde für den Kauf des Firmenkomplexes entschieden und ihre Neubaupläne verworfen hat, begründet Strobl unter anderem damit, dass ein Neubau die Kommune sehr teuer gekommen wäre; unter anderem wegen einer Vielzahl an erforderlichen Gutachten.

Nicht mehr benötigter Bauplatz soll verkauft werden

Die Fläche, die eigentlich als Bauplatz für den neuen Bauhof gedacht war, bleibe nun frei und solle bei entsprechender Anfrage an einen Interessenten verkauft werden. Grundsätzlich, so Strobl, wolle seine Gemeinde im Mühltal rund 5000 bis 7000 Quadratmeter zurückbehalten – für künftige Bauvorhaben.