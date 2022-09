Neuer Naturkindergarten in Habach startet: Die „Achgrom Zwergal“ legen los

Von: Franziska Seliger

Der Wegweiser zum neuen Naturkindergarten im Habacher Ortsteil Jaudenmühle steht. © Seliger

Der neue „Naturkindergarten“ im Habacher Ortsteil Jaudenmühle nimmt seinen Betrieb auf. Wir haben bei den „Achgrom Zwergal“ vorbeigeschaut, um zu erfahren, was die Kinder hier erwartet.

Habach – Gelb, Grün und Blau. Mit diesen Farben haben einige der künftigen kleinen Kita-Besucher zusammen mit Bettina Calliari, die die pädagogische Leitung des Naturkindergartens übernehmen wird, den Namen der neuen Einrichtung bereits vor einigen Tagen auf ein Holzschild gemalt und das Schild dann an der Einfahrt zum Grundstück aufgestellt. „Achgrom Zwergal“ steht darauf – ein Name, der sich auf den Achgraben bezieht, der hier vorbeifließt.

Eine Elterninitiative hatte die Idee zur Gründung des „Naturkindergartens“ und war damit bei der Gemeinde gleich auf offene Ohren gestoßen. Realisiert wird das Projekt auf einem Privatgrundstück in der Jaudenmühle.

Hier haben Mitglieder der Initiative zusammen mit den künftigen Mitarbeitern des Kindergartens und Mühlen-Besitzer Ignaz Freisl, der das Grundstück zur Verfügung stellt, in den vergangenen Wochen kräftig gewerkelt. Unter anderem musste ein Raum auf dem Mühlen-Gelände als Schutzraum bei Schlechtwetter hergerichtet werden. Ganz fertig ist der Raum zwar noch nicht. Dass hier aber im Falle eines Unwetters Kinder zwischen drei und sechs Jahren spielen können, dafür sorgen schon jetzt kleine Möbel, Puzzles und andere Spielsachen.

Zum Start am Montag würden zunächst 15 Kinder kommen

Einen Wald- oder Naturkindergarten in Habach: Den hätten sich viele Habacher Eltern schon lange gewünscht, sagt Vera Bierling, zweite Vorsitzende der Elterninitiative. Die Initialzündung habe dann vor rund eineinhalb Jahren Bettina Calliari gegeben, die als erfahrene Pädagogin eine neue Herausforderung gesucht hatte. Zwölf Jahre leitete sie den Waldkindergarten in Münsing, Im Anschluss führte die systemische Familientherapeutin ein großes Familienhaus in Gelting.

Gemeinsam mit engagierten Eltern aus Habach wurde in den vergangenen Monaten unter anderem ein Konzept entwickelt, alle notwendigen Genehmigungen und Gutachten für den Betrieb wurden eingeholt und Mitarbeiter eingestellt. Außer Calliari werden die Kinder von dem Sozialpädagogen Patrick Butz sowie zwei so genannten Ergänzungskräften betreut. Im Frühling sei die Elterninitiative ein Verein geworden, dem derzeit rund 20 Familien aus Habach und der Umgebung angehören, so Bierling. Eine Mitgliedschaft sei Voraussetzung dafür, dass Kinder die „Achgrom Zwergal“ besuchen können.

Zum Start am Montag würden zunächst 15 Kinder kommen. Man wolle „langsam und gestaffelt starten“, erklärt Calliari. „Ab Januar sind wir dann voll.“ 18 Kinder werden dann von Montag bis Freitag jeweils von 7.45 bis 13.15 Uhr auf das Kindergartengelände auf dem Mühlen-Areal kommen. Bleiben werden sie hier aber nicht, sondern zu täglichen Exkursionen in die Natur aufbrechen. Calliari nennt diese Touren „Strawanza-Runden“. „Wir überlegen jeden Tag im Morgenkreis, was wir gerade brauchen“, sagt Calliari. Bei Hitze gehe es in den Wald, bei kühlem Herbstwetter auf einen sonnenbeschienenen Hang und bei Neuschnee zum Schlittenfahren auf einen Hügel. Wohin die „Strawanza-Runden“ führen dürften die Kinder immer mitbestimmen.

„Ihre Selbstwirksamkeit zu stärken, ist das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann.“

Klassisches Spielzeug werden sie dabei nicht dabei haben. Dafür aber Schnitzmesser und Becherlupe, Seile oder Stöcke – Dinge, die kleine Abenteurer eben so brauchen draußen in der Natur. Am Hof stünden aber auch diverse Bastel- und Malutensilien bereit, damit die Kleinen aus ihren in der Natur gefundenen Schätzen etwas fertigen können, so Calliari.

„Ihre Selbstwirksamkeit zu stärken ist das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, denn wir wissen nicht, welche Herausforderungen auf sie zukommen“, betont die Pädagogin. Diese Selbstwirksamkeit stärke man am besten in und mit der Natur.

Durch die Bedingungen der Jahreszeiten und die Wetterwechsel lernten die Kinder, gut für sich zu sorgen, ist die 47-Jährige überzeugt, die die älteren Kinder natürlich auch auf die Schule vorbereite, wie sie versichert. Unterstützung bekommt sie dabei von Mühlen-Chefin Julia Freisl, der ersten Vorsitzenden des Vereins, die Grundschullehrerin ist.

Finanziert werden die „Achgrom Zwergal“ laut Calliari über staatliche und kommunale Zuschüsse sowie über die Elternbeiträge. Calliari betont, dass letztere genauso hoch seien wie im Habacher Gemeindekindergarten. Außerdem wurde ein Defizitausgleich in Höhe von jährlich 10 000 Euro mit der Gemeinde geschlossen. Um noch benötigte Ausstattung zu kaufen, brauche man aber dringend noch Spendengeldern, so Calliari; etwa für einen Bollerwagen, ein Sonnenschutz-Tarp oder eine Küchenzeile im Schutzraum.

Spenden Wer die „Achgrom Zwergal“ bei ihrem Start unterstützen möchte, kann das mit einer Geldspende tun bei der Sparkasse Oberland; DE 20 7035 1030 0032 7174 98.

