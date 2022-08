Gemeinde sagt Nein zu 75-Millionen-Vorhaben

Von: Franziska Seliger

Teilen

Die Produktionshallen zur Herstellung eines neuartigen Düngers sollten in der Rechtskurve der neuen Verbindungsstraße vom Habacher Kreisverkehr hinauf zur Antdorfer Straße entstehen (im Bild li.). Doch der Gemeinderat ist dagegen. © Stefan Jocher Architekten

Es sollte ein Pilotprojekt der ganz besonderen Art werden: Mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von rund 75 Millionen Euro wollte die Firma C-Resource in Habach Produktionshallen zur Herstellung eines Humus-Kohlenstoff-Düngers bauen. Nun hat der Gemeinderat dem Vorhaben eine Abfuhr erteilt –zumindest an dem anvisierten Standort.

Habach – Bereits seit rund eineinhalb Jahren arbeitet die Firma C-Resource aus Issum in Nordrhein-Westfalen eigenen Angaben zufolge an dem Projekt, das der mit der Planung beauftragte Architekt Stefan Jocher kürzlich als bayernweit einzigartig bezeichnete. In Habach glaubte die Firma nun das ideale Grundstück dafür gefunden zu haben: Auf knapp 28 000 Quadratmetern westlich des bestehenden Gewerbegebiets wollte der Konzern mehrere Produktionshallen zur Herstellung eines Humus-Kohlenstoff-Düngers errichten. Außerdem ein dazugehörendes Verwaltungs-, Labor- und Werkstattgebäude.

Der Gemeinderat hatte sich bereits seit Längerem intern mit dem Projekt befasst, bei dem – vereinfacht erklärt – aus Schnittgut oder Schadholz so genannte Pflanzenkohle hergestellt werden soll, die dann als Filter für die in der Landwirtschaft anfallende Gülle dienen soll. Das gefilterte Material soll dann zu einem innovativen Humus-Kohlenstoff-Dünger weiterverarbeitet werden.

Doch während der Gemeinderat die Informationslage zu dem Vorhaben Anfang Juli noch als zu dünn für eine endgültige Entscheidung seinerseits bezeichnete, sah das in der jüngsten Gemeinderatssitzung ganz anders aus.

Bürgermeister drängt auf eine Entscheidung

Eingehend, so betonte Bürgermeister Michael Strobl, habe man mittlerweile den Antrag der Firma geprüft und dazu auch mit verschiedenen Fachleuten gesprochen. Nun, sagte der Bürgermeister, „ist die Faktenlage eigentlich eindeutig“. In der Sitzung drängte Strobl seine Gemeinderäte deshalb dazu, über den Antrag der Firma bezüglich der Fläche im Gewerbegebiet abzustimmen.

Zwar könne das Vorhaben von C-Resource durchaus „ein interessantes Projekt sein“, betonte Strobl. „Aber es ist viel zu groß.“ Außerdem wisse man gar nicht, ob das Vorhaben überhaupt funktioniere, da es noch nicht „im Kleinen“ ausprobiert worden sei. Auf Anfrage bei der TU-München hätten dortige Fachleute empfohlen, das Projekt zunächst in kleinerem Rahmen umzusetzen – beispielsweise im Habacher Ortsteil Jaudenmühle, wo die Firma laut Strobl ursprünglich ein kleineres Grundstück zur Realisierung des Projekts im Auge gehabt hatte. Vorteil dieses Standorts laut Strobl: Hier gäbe es mit der Mühle den für das Vorhaben benötigten konstanten Abnehmer der Wärme, die bei der Dünger-Produktion anfalle.

Das Projekt wirft Fragen über Fragen auf

Nicht zuletzt sei das bestehende Gewerbegebiet für einen Ort wie Habach schon jetzt groß genug, so Strobl, der generell kritisierte: „Das Projekt wirft Fragen über Fragen auf.“ Seine Gemeinderäte sahen das genauso. Viel zu wenig sei etwa die Wirkung des neuen Düngers erforscht, gab Michael Aigner jun. zu bedenken. Georg Hoiß jun. bemängelte das „mehr als fragliche“ Finanzierungskonzept. Und Josef Spensberger beklagte „gegensätzliche Aussagen“ der Projektverantwortlichen im Laufe der vergangenen Monate. Marion Reiner sah zwar durchaus „sehr gute Ansätze“ bei dem Vorhaben und bezeichnete die Technologie als durchaus interessant. Sie plädierte aber dafür das Projekt in der Jaudenmühle zu realisieren.

Gemeinderat plädiert für anderen Standort

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat schließlich dagegen aus, das Vorhaben auf der im Privatbesitz befindlichen Fläche einer ehemaligen Kiesgrube im Gewerbegebiet zu ermöglichen. Sollte C-Resource es aber in der Jaudenmühle umsetzen wollen, stünde die Gemeinde dahinter.