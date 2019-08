Village und Trödler - lautstarkes Doppeljubiläum in Habach

Seit über 30 Jahren schon genießt das „Village“ in Habach einen guten Ruf als besondere Konzertlocation. Das „Bistro zum Trödler“, in der Musikszene ebenso bekannt, befindet sich seit 25 Jahren mitten im Dorf. Dieses Doppeljubiläum bescherte den Habachern und zahlreichen Gästen aus der Region am Samstag einen langen Musikabend.

VON SABINE NÄHER

Habach – Dieter Uebler vom „Village“ feierte die 30 Jahre gleich an drei Abenden. Am Donnerstag mit einer „Jam Session“; am Freitag boten „Nick Woodland & Band“ Bluesrock. Am Samstag hatte er sich sozusagen Stammgäste eingeladen: „The Milestones“ und die „Thunderbirds“.

Wer das „Village“ zum ersten Mal aufsucht, kann froh sein über die Wegweiser an der Straße. Vor allem dann, wenn das Navi mitten im Nirgendwo zuversichtlich verkündet: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ Am verwunschenen Ort und dem Gebäude mit der wechselvollen Geschichte (von einer Mühle über eine Nobelgaststätte bis zum Zen-Kloster) angekommen, präsentiert sich das in die Jahre gekommene Gebäude verwinkelt, rustikal und mit einem sehr eigenen Charme.

Village feiert mit den Milestones: Stammgast auf der Bühne

Das Publikum scheint größtenteils seit 30 Jahren dabei gewesen zu sein. Doch ein paar Familien mit teils recht kleinen Kindern sind zwischendrin auch zu entdecken. Kurz nach 19 Uhr entern mit „The Milestones“ dann ein paar echte Kerle die Bühne: mit wilden Tätowierungen, schwarzen Lederjacken, Totenkopf-Shirts, mit Piratenhut und Sonnenbrille. Als die ersten Töne markerschütternd erklingen, leuchten die Augen der Kids, die Älteren müssen einmal tief Luft holen. Der Sound ist einfach irre laut und fährt durch Mark und Bein.

+ Stammgäste: die Milestones im Village. © Ralf Ruder

Doch schnell wird allenthalben heftig genickt und gewippt; ein Paar tobt sich sogar tanzend aus auf dem engen Raum zwischen Bühne und Tischen. Der Pirat ist der Sänger der Gruppe; er ergreift das Wort: „Heute gibt’s hier ja irgend so ein Jubiläum. 20 Jahre??“ „30 Jahre!“ schallt es ihm aus dem Publikum entgegen. „Yeah! 30 Jahre Village – also so alt wie ich“, kontert er.

Rasch folgt die nächste Nummer. Ein Gast kommt mit seinem Mini-Collie aus dem Garten herein. Der Hund leidet sichtlich unter der extremen Lautstärke. Als man eben grübelt, was der Tierschutz dazu sagen würde, hat das Herrchen ein Einsehen und geht Richtung Tür. Der Hund stürzt nur so hinaus. Die Reporterin nimmt den gleichen Weg; schließlich will auch das zweite Jubiläum gewürdigt sein.

Trödler: Beatles und Stones - und alle singen mit

Im „Trödler“ hat Wirt Reinhard Faht „im und vorm Bistro“ zum Feiern geladen. Dass diese Einladung auf große Resonanz gestoßen sein muss, merkt, wer versucht, sein Auto irgendwo in der Dorfmitte abzustellen. In der Hoffnung, dass die Polizei heute ein Auge zudrückt, parkt man schließlich eher abenteuerlich und eilt zum Ort des Geschehens. Da ist mächtig was los: drangvolle Enge auf den Bierbänken draußen auf der Straße, nicht minder voll ist es im Bistro im Erdgeschoss.

Als der spendable Hausherr erzählt, draußen gebe es Freibier und hier drinnen sei die erste Halbe ebenfalls frei, wundert der Andrang nicht. Wer auf das Konzert aus ist, steigt gleich hinauf in den Saal. Auch hier sind, mehr als eine Stunde vor dem „Anpfiff“, schon fast alle Plätze besetzt. Die Wartezeit ließe sich am besten mit der berühmten „Trödler-Pizza“ überbrücken. Nur: Auf diese Idee sind fast alle anderen auch gekommen…

Kurz vor 21 Uhr steigt ein sehr glücklich wirkender Hausherr auf die Bühne – und bedankt sich. Bei den „verständnisvollen Nachbarn, ohne die das hier gar nicht möglich wäre“ und bei den Gästen, die ihm 25 Jahre die Treue gehalten haben. Dann verkündet er das Programm des Abends: „Jetzt spielen eine halbe Stunde die Beatles, dann eine halbe Stunde die Stones. Und so weiter…“ Als Erste steigt also die Coverband „The Twist and Shout“ (als „Beatles“) in den Ring. Die Stimmung ist sofort phantastisch. Nach der großen Quote der textsicher Mitsingenden zu urteilen, sind die Beatles-Fans stark vertreten. Dann heizt die Band die Stimmung noch weiter auf mit einem heißen Rock ’n’ Roll: „If you wanna dance with me“ wird zum brodelnden Höhepunkt – obwohl hier beim allerbesten Willen kein Platz zum Tanzen übrig ist. Für ein paar wilde Hüftschwünge reicht es aber gerade noch. Donnernder Applaus, dann fliegender Wechsel. Nun sind „Black and Blue“ (als „Rolling Stones“) an der Reihe. Es wird umgehend rockiger, mit wild wummernden Beats. Die romantische Stimmung weicht einer rebellischen.

Die Textsicherheit scheint indes geringer. „Sind denn überhaupt Stones-Fans hier?“, fragt der Frontman der Band vorsichtig in die Runde. „JAAA!“ schallt es aus einigen Ecken zurück. „Das ist gut! Denn wir spielen jetzt die geilste Musik der geilsten Band!“ Da will niemand protestieren. Allein welche das ist, diese Frage dürfte noch lange nicht entschieden sein in dieser Musiknacht.

Lesen Sie auch: Habach - ein Dorf mit zwei bekannten Musikkneipen

Und: Penzberg und die „Spürnasen“: Trolle im Bergwerk, Saboteure bei Roche - so war das neue Musical