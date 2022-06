Habacher Dorfladen: Zukunft ungewiss

Von: Franziska Seliger

Die Tür muss auf bleiben: Stephan Schlaug, einer der Geschäftsführer des Habacher Dorfladens, wünscht sich sehr, dass sich Nachfolger für ihn und seine beiden Mit-Geschäftsführerinnen finden. © seliger

Der Habacher Dorfladen feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Doch obwohl das kleine Geschäft floriert und sich zu einem wichtigen Mittelpunkt für das Dorf entwickelt hat, ist seine Zukunft derzeit ungewiss.

Habach – Es war im Jahr 2002, als der kleine Lebensmittel-Laden in der Hauptstraße für immer seine Türen zusperrte. Von da an mussten die Habacher ohne ein solches Geschäft auskommen – bis 2010. „Damals hat sich eine Interessensgruppe gebildet mit dem Ziel, einen Dorfladen zu gründen“, erinnert sich Stephan Schlaug, der heute als einer von drei Geschäftsführern der Kopf des Dorfladens ist. Noch im selben Jahr sei die bis heute bestehende Unternehmens-Gesellschaft (UG) gegründet worden, die als Träger des Geschäfts fungiert. Bürger und Gemeinde zeichneten Anteile im Wert von rund 45.000 Euro.

Gemeinde vergab das Grundstück in Erbpacht

Mit dieser Summe sei dann eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, die eruieren sollte, ob ein Dorfladen in Habach überhaupt wirtschaftlich betrieben werden könnte. Das Ergebnis stimmte alle Beteiligten hoffnungsvoll, die Gemeinde vergab das Grundstück des ehemaligen Feuerwehrhauses in Erbpacht an die UG, und mit viel Eigenleistung von Bürgern wurde ein Neubau errichtet, der bis heute den Dorfladen beherbergt – ein heller Holzbau mit 80 Quadratmetern Verkaufsfläche und großen Fenstern, damit die Besucher der kleinen Café-Ecke im Laden auch rausschauen können. In roter Schrift prangt der Namen des Lädchens über der gleichfarbigen Eingangstür, und auch die Möbel auf der Terrasse sind in rot gehalten – der Markenfarbe des Geschäftes.

Die ersten Jahre waren etwas beschwerlich

Die ersten Jahre, erinnert sich Schlaug, seien etwas beschwerlich gewesen. Die Habacher hätten erst verinnerlichen müssen, dass sie wieder einen Nahversorger am Ort haben. „Aber jetzt läuft alles“, versichert der 54-Jährige, der hauptberuflich als Berufsschullehrer tätig ist. Sein Amt als Geschäftsführer übt Schlaug von Beginn an ehrenamtlich aus – ebenso wie die beiden anderen Geschäftsführerinnen Gabriele Bierbichler und Gabriele Krekemeier. Doch nun will das Führungstrio aufhören – teilweise aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil die Drei den Weg frei machen wollen für Jüngere und frischen Wind. „Es war eine bereichernde Zeit. Aber man merkt, dass man keine neuen Ideen mehr hat“, erklärt Schlaug.

Potentielle Nachfolger erwartet „ein rundum florierender Laden“

Sein Wunsch wäre, dass sich eine Gruppe aus dem Dorf findet, die als neue Geschäftsführer übernehmen, denn: „Alleine ist es doof.“ Es sei immer besser, Entscheidungen auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Nachfolger, so betont Schlaug, würden einen rundum florierenden Laden übernehmen, der wirtschaftlich gut dastehe. Die magische Schwelle von 500.000 Euro Jahresumsatz, ab dem sich der Laden trage, sei schon lange erreicht und überschritten. Selbst während der Pandemie „haben wir Gewinn erwirtschaftet“, sagt Schlaug. Und beständig sei in den Betrieb investiert worden; etwa in neue Maschinen oder Gerätschaften.

Im Dorfladen fanden rund 40 Bürger Arbeit

Seit seiner Gründung habe der Dorfladen rund 40 Bürgern kurz- oder längerfristig Arbeit gegeben. Aktuell seien hier 15 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Sie bedienen laut Schlaug nicht nur Kunden aus dem Dorf, die hier frisches Obst und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs sowie Hygieneartikel oder Zeitschriften kaufen. Sondern auch Ausflügler, die oft bewusst einen Abstecher nach Habach machten, um im Dorfladen einen Kaffe zu trinken oder sich an der heißen Theke eine frische Leberkassemmel zu kaufen.

Ein „Lebensmittelpunkt“, sei das Geschäft geworden, zu dem Schulkinder ebenso kämen wie Handwerker oder Rentner. „Von Bürgern für Bürger“: Das sei das Motto des Betriebes – und so solle es auch bleiben. Schlaug appelliert darum an die Habacher, sich als ehrenamtliche Geschäftsführer zu engagieren. Bis Jahresende müssten Nachfolger gefunden sein. Und wenn das nicht gelingt? Dann sind laut Schlaug verschiedene Szenarien denkbar. Die Gemeinde könnte den Dorfladen übernehmen und verpachten. Oder der Laden könnte verkauft werden. Oder – aber darüber will Schlaug gar nicht nachdenken – der Dorfladen muss schließen, nur zehn Jahre nach seiner Gründung.