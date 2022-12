Ohne Geld auf Weltreise

Von: Franziska Seliger

Samuel Kennerknecht ist ohne Geld, Ersatzkleidung oder Handy auf Weltreise gegangen. Seine Überfahrt von Gibraltar nach La Palma finanzierte er sich, indem er auf einem Boot anheuerte. © privat

Anfang März hat Samuel Kennerknecht sein Zuhause in Habach ohne Geld, Handy oder eine Reisetasche mit Kleidung verlassen und ist auf Weltreise gegangen. Mittlerweile ist der 24-Jährige auf den Kanarischen Inseln gelandet. Von hier aus geht es weiter in die Karibik. Ans Heimkommen denkt er noch lange nicht.

Habach – Von seinem Zuhause in Habach führte ihn sein Weg zuerst nach Italien. Hier arbeitete Samuel Kennerknecht eine Zeit lang als Maurer, Zimmerer und Kellner. Das Geld, das er verdiente, investierte er in seine Reise. Zwar sei er ganz bewusst ohne Geld in sein Abenteuer gestartet, sagt er in einem Telefonat mit der Heimatzeitung. „Aber das, was ich mir erarbeite, nutze ich für die Reise.“

Arbeiten im Gegenzug für Essen und Unterkunft

So verfüge er mittlerweile unter anderem über ein Handy, einen Schlafsack samt Isomatte sowie eine Drohne und einen Laptop. Bekleidung besitzt er nur wenig. „Und ein Zelt habe ich nach wie vor nicht. Ich habe es aber auch noch nicht gebraucht“, sagt Kennerknecht, der Wirtschaftspsychologie studiert hat. Auch klassische Campingausrüstung wie Kocher und Co. besitze er nicht. Sein Essen kaufe er im Supermarkt und wenn er arbeite geschehe das oft im Gegenzug für Kost und Logis. Außerdem lebt Kennerknecht sehr sparsam. Er trampt meist, um vorwärts zu kommen, und schläft viel im Freien.

Eine Arbeit fand Samuel bisher immer

Von Italien reiste der junge Mann, der Englisch und Spanisch spricht und in Italien Italienisch gelernt hat, per Schiff nach Barcelona und weiter durch Südspanien. In Granada arbeitete er eineinhalb Monate in einem Yoga-Seminarhaus. In Spanien sei die Jugendarbeitslosigkeit zwar sehr hoch, aber er habe auf seiner Reise die Erfahrung gemacht, dass man immer Arbeit findet, wenn man wirklich will, so Kennerknecht. „Wichtig ist, dass man selber offen ist, und dass man den Menschen Präsenz und Wärme entgegen bringt. Dann klappe es auch mit einem Job.

Vielseitigkeit ist gefragt: Samuel war schon Matrose, Pferdeknecht und Gärtner

Weiter ging es nach Gibraltar und von dort auf die kanarische Insel La Palma. Die Überfahrt finanzierte er sich als Matrose auf einem Segelschiff. Derzeit lebt und arbeitet er auf einer Finca, wo er sich um die Reitpferde für Urlauber kümmert und als Gärtner betätigt.

Nächte unter freiem Himmel und oft vor spektakulärer Kulisse gehören für Samuel Kennerknecht zum Reisealltag. Manchmal sind auch neue Freunde dabei. © privat

Viele verschiedene Jobs in einer relativ kurzen Zeit. Konnte er das alles schon vorher? Nein sagt Kennerknecht. Nur als Maurer und Zimmerer habe er Erfahrung. Alles andere sei komplett neu für ihn gewesen. Aber: „Man lernt alles.“

Nächstes Ziel ist die Karibik

Auf der Insel hat er auch einen Skipper kennengelernt, der ihn in rund einer Woche übers Meer mit in die Karibik nehmen will. „Von dort will ich im Januar versuchen, weiter nach Costa Rica zu segeln.“ Dort habe er sogar schon Arbeit in Aussicht: Er soll am Bau eines Yoga-Seminarhauses mitarbeiten.

Hatte er sich zu Beginn seines Abenteuers einfach treiben lassen und ganz spontan entschieden, wohin er weiterreisen möchte, so hätten sich in den vergangenen Monaten mehr „konkrete Ziele“ entwickelt. Das habe sich unter anderem durch Gespräche mit den vielen Menschen, die er unterwegs kennenlernte, so ergeben. Mittlerweile besitze er ein Netzwerk an Kontakten in der ganzen Welt. Alles potenzielle Etappen auf seiner Reise.

Angst hatte Samuel noch nie - Aber manchmal kommt die Einsamkeit vorbei

Ganz besondere Erlebnisse unter den vielen besonderen Erlebnissen der vergangenen Monate kann er gar keine ausmachen. „Es ist immer das Neue, das heraussticht“, sagt er. Und natürlich liebe er es, Länder und Orte zu sehen, wo er noch nie war. Angst habe er auf seiner Reise noch keine gehabt, betont er. Aber Einsamkeit: Die kenne er natürlich schon. „Sie kommt mal vorbei, Aber das ist dann auch okay.“ Ganz bewusst habe er sich ja für eine Reise alleine entschieden. „Es ist schön so zu reisen. Und für Reisen zu zweit habe ich ja später noch Zeit.“

Ans Heimkehren denkt er derzeit nicht. „Mindestens zwei Jahre und maximal vier Jahre“ wollte er unterwegs sein. An diesem Ziel habe sich nicht geändert. Das erste Jahr ist bald rum. Aber es gibt noch so viel zu entdecken.