Hagelschäden an Dach, Auto oder PV-Anlage: Welche Versicherung zahlt eigentlich was?

Von: Sebastian Tauchnitz

In Habach hinterließ das Unwetter eine Schneise der Verwüstung. Wer kommt für die Schäden auf? © Roland Halmel

Das Auto verbeult, die Solaranlage gesplittert, das Dach durchlöchert: Hagel kann viele Schäden hinterlassen. Und verschiedene Versicherungen beschäftigen. Ein Überblick.

Landkreis – Die Sparkasse Oberland hat nach den Unwetterereignissen der vergangenen Tage in einer Pressemitteilung Tipps für Betroffene zusammengefasst. „Die Auswirkungen von Unwetterschäden sind vielfältig und oft verheerend. Angefangen von physischen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur bis hin zu emotionalen Belastungen für die Betroffenen“, heißt es dazu.

Alle Geschädigten sollten umgehend den Schaden dokumentieren. Dazu gehöre neben Fotos auch eine Aufstellung aller Gegenstände, die beschädigt wurden. Umgehend sollten auch Sofortmaßnahmen zur Schadensminderung eingeleitet werden – beispielsweise offene Gebäudeteile abdecken oder Wasser abpumpen.

Schaden im Internet melden

Am besten sollte der Schaden über die Homepage des jeweiligen Versicherers gemeldet werden. In der Regel erhalte man auf diese Weise bereits eine Schadensnummer, die Kontaktdaten des Schadensachbearbeiters und erste Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.

Die Versicherungskammer Bayern, bei der viele Hausbesitzer versichert sind, sei unter vkb.de/content/services/schaden-melden oder Telefon 0800/62366236 erreichbar.

„Um eine möglichst schnelle und unbürokratische Bearbeitung zu gewährleisten, verzichten wir bei Kunden im Rahmen der Schadenregulierung auf Originalbelege.“, so Thomas Orbig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberland, weiter in der Pressemitteilung. Fotos, Kostenvoranschläge von Handwerkern, Reparaturrechnungen und anderes seien in digitaler Form ausreichend und können unter Angabe der Schadennummer an schaden@vkb.de gemailt werden. „Um den Geschädigten schnelle und unbürokratische Hilfe bieten zu können, haben wir in den betroffenen Gemeinden zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt“, so Orbig weiter.

Die Wohngebäudeversicherung

Erklärt wird auch, welche Versicherung bei Unwetterschäden greift. Da sei zum einen die Wohngebäudeversicherung. Darunter fallen Dach, Fenster, Türen, Mauerwerk, bedingt Gartenbepflanzung/Bäume – im Prinzip alles, was fest mit dem Gebäude verbunden ist. Photovoltaikanlagen sind meistens über separate Elektronikversicherungen versichert, teilweise auch über die Wohngebäudeversicherung.

Versicherte Kosten seien Arbeitsleistungen von Handwerkern oder Eigenleistungen (z.B. Aufräumarbeiten), Kosten für die Wiederherstellung zum Neuwert nach dem Schaden (neue Materialien) oder auch Trocknungs- sowie Aufräumkosten, heißt es weiter.

Hausrat- und KFZ-Versicherung

Die Hausratversicherung decke alles ab, „was man bei einem Umzug mitnehmen würde“, so die Sparkasse Oberland weiter. Als Beispiele werden Kleiderschränke, elektronische Geräte, Fahrräder und Balkonmöbel genannt. Versichert seien hier Reparatur oder Neuwertkosten.

Wird das Auto durch Sturm und Hagel beschädigt, trägt die Teilkasko die Schäden. Die Versicherung übernimmt die Reparaturkosten und die Kosten für die dafür benötigten Ersatzteile. In manchen Fällen könne auch ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen, so die Sparkasse weiter. Das bedeutet, dass die Reparaturkosten den Wert des Autos in Euro übersteigen. In diesem Fall würden die Kosten für die Neuanschaffung eines gleichwertigen Autos abzüglich des Betrages, den man für Verschrottung oder Verkauf bekommen würde, bezahlt.