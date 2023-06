„Vorsicht ist geboten“ - Sind Schulsanierung und Hochwasserschutz-Maßnahmen gefährdet?

Von: Franziska Seliger

Trug den Haushalt vor: Habachs Bürgermeister Michael Strobl © Archiv

Gleich mehrere neue Baugebiete entwickeln, den Hochwasserschutz verbessern und die Schule sanieren: Habach hat sich viele große Projekte gleichzeitig vorgenommen. Aber geht das im Haushaltsjahr 2023, das von Inflation und allgemeinen Preissteigerungen beherrscht wird, überhaupt noch?

Penzberg – Vorsichtig kalkulieren: Dieses Motto steht über dem Habacher Haushaltsplan 2023 von Kämmerer Josef Kinshofer. Hatte er den Gesamthaushalt für 2022 noch mit über 9,1 Millionen Euro angesetzt, so hat er den Ansatz für heuer mit rund 7,7 Millionen Euro deutlich vorsichtiger kalkuliert, wie Bürgermeister Michael Strobl erläuterte, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Haushaltsplan vortrug. Dabei wies Strobl auch darauf hin, dass wegen der aktuell „schwierigen Zeit“, die eine fundierte Haushaltsplanung schwierig mache, kein Doppelhaushalt aufgestellt werde, wie das einst in der Kommune üblich gewesen sei.

Steuereinnahmen könnten sinken

Was die Steuereinnahmen betrifft, rechnet Kämmerer Kinshofer im Vergleich zu 2022 für heuer zwar immerhin noch mit leichten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – für die Gewerbesteuer sind rund 860 000 Euro angesetzt (Ergebnis 2022: 813 189 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1 Million Euro (960 964 Euro). Allerdings seien diese Steigerungen angesichts der momentanen Krisen „vorsichtig kalkuliert“ worden. In den kommenden Jahren müsse sich die Kommune wegen Inflation und Preissteigerungen auf sinkende Steuereinnahmen einstellen.

Doch da Habach in der Vergangenheit hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt habe, werde sie in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen mehr bekommen, führte Strobl aus. 2022 waren es noch etwas über 84 000 Euro. Damit sei Habach eine der wenigen Gemeinden im Landkreis, die diese Unterstützung durch den Freistaat derzeit nicht mehr erhalte, so der Bürgermeister.

Im Gegenzug werde die von der Kommune zu zahlende Kreisumlage wegen der höheren Steuerkraft der Vergangenheit mit 958 000 Euro höher angesetzt als noch im vergangenen Jahr (765 628 Euro). „Die tut uns richtig weh“, so Strobl.

Steigende Ausgaben für die Kommune

Doch während auf der einen Seite weniger Geld reinkommt, rechnet Kämmerer Kinshofer auf der anderen Seite nahezu überall mit steigenden Ausgaben für die Kommune; sei es bei Schule und Kindergarten, bei der Wasserversorgung oder bei der Feuerwehr.

Wesentliche Gründe für die höheren Ausgaben sind laut Strobl die gestiegenen Energiekosten, die allgemeinen Preis- sowie Tarifsteigerungen. Wegen der aktuell vielfachen Krisen kalkuliert Kinshofer auch die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit rund 59 000 Euro sehr gering (2022: 664 976 Euro). „Der finanzielle Spielraum ist (...) dadurch stark eingeschränkt. Vorsicht ist geboten“, heißt es im Bericht des Kämmerers.

Entnahme aus der Rücklage ist „brutal“

Auch keine gute Nachricht: Aus der allgemeinen Rücklage will Habach heuer stattliche 1,4 Millionen Euro entnehmen. „Das ist natürlich brutal“, kommentierte Strobl diesen Betrag. Als Grund für die hohe Entnahme nannte Strobl die bereits seit Längerem laufenden Hochwasserschutzprojekte und die anstehende Schulsanierung. Bei den dafür anfallenden Kosten müsse die Gemeinde zunächst in Vorleistung gehen, da die staatlichen Zuschüsse für die Maßnahmen erst später eingingen.

Auf Eis legen oder gar ganz streichen will man in Habach die großen Projekte trotz drohender sinkender Steuereinnahmen und Preissteigerungen in den unterschiedlichsten Bereichen derzeit aber nicht. Für dieses Jahr hat Kinshofer für die Schulsanierung, den Straßenbau und den Hochwasserschutz jeweils über eine Million Euro eingeplant. Auch für Kanal (416 000 Euro) und die Wasserversorgung (272 000 Euro) sind Gelder vorgesehen. Außerdem 50 000 Euro für den Aufbau von E-Ladesäulen, wie Strobl erläuterte.

In seinem Bericht empfahl Kinshofer aber, notfalls „geplante Bauvorhaben zurückzustellen oder ganz neu zu überdenken“. Welche das konkret sein könnten? Dazu sagte Bürgermeister Strobl nichts. Der Kämmerer rechnet damit, dass auch die kommenden Jahre durch hohe Preissteigerungen – vor allem im Bereich Energie und bei den Baumaterialien – überschattet sein werden. Dazu käme der bereits erwähnte mögliche Rückgang bei den Steuereinnahmen.

Eine „sparsame, gründlich überdachte und ausgewogene Ausgabenbewirtschaftung“ sei deshalb „extrem wichtig“. Auch angesichts des „vorübergehend“ geringen Rücklagenstandes von rund 321 000 Euro zum Jahresende – 2022 waren es noch über 1,7 Millionen Euro – sei das unverzichtbar. Der Kämmerer empfahl der Kommune Energiesparkonzepte zu entwickelt, um der Kostenentwicklung zumindest zum Teil und nachhaltig entgegenwirken zu können. Dem Gesamthaushalt stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.