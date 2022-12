Tolkiens Erbe - 20-jähriger Habacher veröffentlicht sein zweites Fantasy-Buch

Vor eineinhalb Jahren hat der Habacher Luis Rimmel, damals noch Abiturient am Penzberger Gymnasium, einen 541 Seiten starken Fantasy-Roman veröffentlicht. Nun folgt ein zweites Buch: die Novelle „Winterwein von Wystbach“. Wieder ist es eine Geschichte, die an die Welt von „Herr der Ringe“ und „Games of Thrones“ erinnert.

Habach – Im Sommer 2021 erschien das Buch „Die Ballade der fünf Paladine“ mit dem Zusatz „Strophe 1: Das Erbe eines Königs“, in dem der junge Autor Luis Rimmel seine Leser in eine Welt aus Königreichen, Schneekriegern und Fürsten schickte. Was den 541-Seiten-Schmöker außergewöhnlich machte: Der damals erst 19-Jährige hatte in dreieinhalbjähriger Arbeit eine Fantasy-Welt mit Kontinenten, Völkern, Inseln und Städten geschaffen, in der 60 bis 70 relevante Personen vorkommen. Insgesamt fünf Bände sollen es werden.

Eine Novelle über Menschen, Golems und Janustris

Nun ist zwar nicht die Fortsetzung erschienen, aber eine 100-seitige Novelle mit dem Titel „Winterwein von Wystbach“. Eine spannende Fantasy-Geschichte im fiktiven Ort Wystbach, in dem angeblich Verschwörer unterwegs sind, eine „Militia Inquisitiones“ Andersdenkende jagt und in der Menschen, Golems und Janustris leben, die andere Gestalten annehmen können.

Die Geschichte hätte schon im ersten Band der „Fünf Paladine“ stehen sollen, erzählt Luis Rimmel (20), der mittlerweile in Regensburg Gymnasiallehramt für Englisch und Geschichte studiert. Vom Stil und Umfang habe es aber nicht gepasst. „Das hätte den Rahmen gesprengt.“ Als er nun am zweiten Band arbeitete, erinnerte er sich an die Geschichte und beschloss, etwas eigenes daraus zu machen, eine Novelle. „Winterwein von Wystbach“ spielt in der Welt des „Paladine“-Buchs, aber an einem anderen Ort und mit anderen Charakteren. Und es geht um Magie, die im „Paladine“-Buch nur am Rande vorkommt. Über seine Motivation sagte Luis Rimmel, ihn faszinierten Geschichten, ob im Film, in Büchern oder in Videospielen. Es sei schön, eigene zu erzählen, die auch historisch angehaucht sind. Und er baue gerne Welten.

Jagd auf magische Wesen

In der Novelle geht es darum, dass nach einem Überfall in Wystbach Jagd auf magische Wesen gemacht wird, die der Tat bezichtigt werden, es zu einem Pogrom und zu einem Aufstand kommt. Zwischen beiden Seiten, sagt Luis Rimmel, stehe eine Gestalt, die eine Entscheidung treffen muss, um dem Unheil entgegenzuwirken. „Die Frage ist: Mache ich es wie Martin-Luther King oder wie Malcom X, friedlich oder gewaltvoll.“ Im Buch hat er der Geschichte zwei Zitate der beiden Männer vorangestellt, Kings „I have a dream“ und Malcom X’ Satz, niemals frei sein zu können, wenn man einen anderen Mann um Befreiung anflehen muss.

Arbeit am dritten Buch läuft

Im vergangenen Januar hatte der junge Habacher mit der Novelle begonnen, dann drei Monate pausiert und sie im Juli fertig geschrieben. Danach gab er sie zum Testlesen. Die Illustrationen auf Buchcover und Rückseite stammen wieder von Tobias Kolbinger, der bereits Rimmels Roman illustriert hat. Er habe eigentlich gedacht, dass die Novelle „eine kurze Angelegenheit“ wird, erzählt der junge Autor. Er habe dann aber doch mehr Zeit hineinstecken müssen. Momentan arbeitet er am zweiten Band von „Die Ballade der fünf Paladine“. Keine Ahnung habe er, wann das Buch fertig ist. Sein Traum wäre Ende 2023. In den Verkauf könnte die Fortsetzung dann 2024 gehen. Die Ideen für den zweiten Band hat er auf jeden Fall schon im Kopf. „Der große Plan ist fertig.“

Der erste Band hat sich ihm zufolge relativ gut verkauft. Auch einige Rezensionen habe er erhalten, überwiegend positiv. Kritik gab es daran, dass es wegen der vielen Namen schwerfällt, den Überblick zu behalten. Das könne er verstehen. Damit es sich leichter liest, hat er deshalb für eine Zweitausgabe, die jetzt ebenfalls erschienen ist, einige Nebencharaktere herausgestrichen.

Auch wenn er Lehramt studiert, Geschichten will Luis Rimmel auch weiterhin schreiben. „Toll wäre es, ein Vollzeitautor zu sein“, sagt er. „Aber das ist eine Wunschvorstellung, die nur für wenige Menschen Realität wird.“

Erhältlich ist das Buch „Winterwein von Wystbach“ (ISBN 9783 754 340 974) für 5,50 Euro über den Buchhandel, zum Beispiel die Penzberger Buchhandlung Rupprecht, und im Internet. Erschienen ist es auf der Selbstverlagplattform „Books on Demand“. Erhältlich ist dort auch die überarbeitete Fassung von „Die Ballade der fünf Paladine – Strophe 1: Das Erbe eines Königs“.