Ohne Geld um die Welt - ein junger Habacher hat sich auf eine abenteuerliche Reise begeben

Mutig: Ohne einen Cent in der Tasche brach Samuel Kennerknecht in Habach auf. Nach einem Aufenthalt in Italien (Foto) ist er mittlerweile in Spanien. © Privat

Das Haus ohne Handy und Geldbeutel zu verlassen, ist für viele heutzutage wohl schwer vorstellbar, sich aber ohne die beiden fast lebenswichtigen Utensilien auf eine lange Reise mit unbekanntem Verlauf zu begeben, womöglich unvorstellbar. Samuel Kennerknecht aus Habach hat das Unvorstellbare getan.

Habach – Anfang März ging es los. Samuel Kennerknecht machte sich auf die Reise, brach von seinem Elternhaus in die weite Welt hinaus auf. Ohne Handy, ohne Geldbeutel. Nur mit einem Ausweis und der Kleidung, die er trug. Nicht mal den „Notfallfünziger“, dem ihm seine Mutter mitgeben wollte, nahm der 24-Jährige mit. Sein Ziel: unbekannt.

„Gut geschlafen haben meine Eltern die ersten Wochen vermutlich nicht“

„Ich habe das dem Samuel schon zugetraut, keine Frage“, sagt seine Mutter Ulrike. Sorgen habe sie sich aber natürlich trotzdem gemacht. Das ist auch dem jungen Mann bewusst: „Gut geschlafen haben meine Eltern die ersten Wochen vermutlich nicht“, schreibt er in einem Erfahrungsbericht über die ersten Tage seines abenteuerlichen Trips.

Dieser führt ihn zunächst von Habach an die nahe gelegene Autobahnauffahrt. Von dort geht es dann per Anhalter weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Sein Ziel dort: Zuerst einmal Arbeit finden. Schließlich braucht er noch eine Mahlzeit und eine Bleibe für die Nacht – und die muss er irgendwie bezahlen.

Samuel Kennerknecht verdient unterwegs sein Geld

In Gedanken malt er sich schon aus, wie er an der Tankstelle Autoscheiben putzt – zur Not auch oberkörperfrei. Soweit kommt es dann aber doch nicht. Neben einer Zimmerei, wo er gefühlt 1000 Balkonlatten schneidet, hilft er auch bei einem Maurer aus. Von seinem ersten Geld kauft er sich dann erst einmal ein Mittagessen.

Die erste Nacht muss er nicht, wie zwischenzeitlich befürchtet, auf einer Parkbank verbringen. Eine junge Frau, die er zufällig auf der Straße trifft, ist ganz begeistert von seiner Idee und nimmt ihn eine Nacht bei sich auf. Der erste Tag verlief also schon einmal ungefähr so, wie er es sich vorgestellt hatte. Noch dazu bekam er zwei wertvolle Geschenke: Eine Zahnbürste und ein Reisetagebuch.

Wertvolle Erfahrungen sammeln und Abenteuer erleben

Doch wie stellt man sich so eine Reise eigentlich vor? Was treibt einen jungen Mann, der es doch vermeintlich viel bequemer haben könnte, in solch ein Abenteuer? „Es war mir auch wichtig, mich absichtlich einer Situation auszusetzen, die nicht ganz einfach ist“, erklärt der 24-Jährige.

Er wolle lernen, sich selbst zu organisieren, neue Sprachen lernen, wertvolle Erfahrungen sammeln und Abenteuer erleben. Alles was er dafür bräuchte sei „Nichts außer Zeit.“ Nach Abschluss seines Wirtschaftspsychologie Studiums ließen ihn diese Gedanken nicht mehr los und er machte sich auf den Weg. Mit seinem Erlebten will Samuel auch anderen Mut machen, einmal etwas Verrücktes zu probieren.

Habacher dokumentiert seine Reise in sozialen Netzwerken

Seine Erlebnisse dokumentiert der Habacher mit Bildern und kurzen Einträgen im sozialen Netzwerk Instagram. In Kontakt treten kann er inzwischen auch mit seinen Eltern. Er hat mittlerweile genug Geld verdient, um sich ein Smartphone zu kaufen. Und das zur großen Freude seiner Mutter Ulrike: „Gerade die ersten Wochen, als Samuel noch kein Handy hatte, waren still und voller Sorge.“

Als er der Heimatzeitung seinen Erfahrungsbericht zukommen ließ, befand sich Samuel Kennerknecht gerade in Spanien. Sein erstes Ziel dort: Die Hauptstadt Madrid. Auf seinem Instagram-Account teilte er vor einigen Tagen zudem Bilder, die ihn beim Sightseeing in Barcelona zeigen.

Macht die Ungewissheit Angst?

Zuvor hielt sich Kennerknecht für längere Zeit in Italien auf. Bei einer Berghütte auf dem Monte Baldo hatte er zwischenzeitlich Arbeit gefunden, um sich die Weiterreise finanzieren zu können. Wohin ihn diese führt, das entscheidet Kennerknecht oft sehr spontan.

Häufig werde er gefragt, ob ihm diese Ungewissheit denn keine Angst mache. „Da ich Christ bin, hilft mir mein Vertrauen“, erklärt er und meint: „Wenn ich vor Angst Zuhause bleibe, hält mich etwas Scheußliches vom Schönen ab und das will ich nicht zulassen.“ So wird die Reise durch die Welt ganz ohne eigenes Geld wohl noch eine Weile weitergehen.

Text: Tobias Schwaninger