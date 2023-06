25 Jahre Priester: „Wenn ich etwas tue, tue ich es mit Leidenschaft – oder ich lasse es“

Von: Franziska Seliger

Sein silbernes Priesterjubiläum feierte P. Nikolaj Dorner (Mitte li.) kürzlich im Rahmen einer Messe in der St. Ulrichs-Kirche in Habach. © T. Giordanelli

Seit 25 Jahren ist sein Beruf seine Berufung. Im Rahmen einer festlichen Messe mit zahlreichen Gläubigen aus der Pfarreiengemeinschaft feierte der Habacher Pfarrer P. Nikolaj Dorner kürzlich sein silbernes Priesterjubiläum.

Habach – „Den Ruf Gottes habe ich schon sehr früh vernommen – schon als Kind.“ Mit diesen Worten antwortet P. Nikolaj Dorner auf die Frage, warum er Priester geworden ist. 25 Jahre nach seiner Weihe sei seine Arbeit als Priester in all ihren Facetten für ihn weit mehr Berufung als Beruf.

Als Ministrant stärker in den Glauben hineingewachsen

Aufgewachsen ist Nikolaj Dorner in Bad Waldsee in Oberschwaben. Er sei schon früh in der Pfarrei als Ministrant tätig gewesen, erzählte der 51-Jährige schon vor einiger Zeit in einem Gespräch mit der Heimatzeitung. Sehr viel Freude habe ihm diese Arbeit gemacht, durch die er immer stärker „in den Glauben hineingewachsen“ sei. Mit 14 Jahren habe er dann seine erste Messe in byzantinischer Liturgie mitgefeiert. „Das hat mich sehr gepackt und war meine erste Gotteserfahrung.“ Weil er mehr über die Kirche lernen wollte, habe er bereits als Jugendlicher gerne und oft das Kloster Weingarten im Landkreis Ravensburg besucht, bevor er dort mit 21 Jahren sein Noviziat begann. Hier empfing Dorner am 18. April 1998 aus der Hand von Weihbischof Thomas Maria Renz in der Basilika der Abtei Weingarten die Priesterweihe. In den folgenden Jahren arbeitete Dorner, der auch eine Lehre zum kunsthandwerklichen Buchbinder absolviert und in Salzburg Theologie studiert hat, in den verschiedensten Bereichen von Seelsorge und Administration innerhalb und außerhalb des Klosters. Unter anderem war er als Zeremoniar und Sakristan der Abtei tätig. Ein Zeremoniar, erläutert er, „ist für alle gottesdienstlichen Feiern zuständig“. Ein Sakristan ist für die Sakristei verantwortlich.

Dorner war in der Abtei für die Gästebetreuung sowie für Einkehrtage und Kirchenführungen zuständig. Er leitete eine Zeit lang den Klosterladen und engagierte sich in der Ökumene mit den Ostkirchen. Der orthodoxen Kirche gilt seine große Leidenschaft.

Ab 2008 führte ihn sein Weg in die Bischofsstadt Augsburg in die Pfarr- und Klinikseelsorge. Außerdem unterrichtete er hier als Religionslehrer.

Seit 2021 ist Pater Nikolaj in der Pfarreiengemeinschaft Habach

Seit September 2021 ist Pater Nikolaj nun leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Habach, zu der neben dem einstigen Chorherrenstift auch die Gemeinden Sindelsdorf, Antdorf und Obersöchering gehören. Kurz vor seinem Amtsantritt hatte er den Anspruch geäußert, seine Arbeit in Habach mit ganzem Einsatz tun zu wollen, denn: „Wenn ich etwas tue, tue ich es mit Leidenschaft – oder ich lasse es.“ Und an diesem Anspruch habe sich bis heute nichts geändert, betont der Geistliche. „Vom ersten Tag an“ habe er sich in der Pfarreiengemeinschaft angenommen gefühlt. Das Einleben sei ihm leicht gefallen, und längst sei er angekommen in dem schmucken Pfarrhof im Herzen von Habach. Weg von hier wolle er so schnell nicht. „Ich hoffe schon, noch einige Jahre hier zu bleiben.“

Dorners silbernes Priesterjubiläum – neben der Priesterweihe, der Primiz und dem goldenen Priesterjubiläum (50 Jahre) eine der ganz besonderen Feierlichkeiten im Leben eines Geistlichen – wurde kürzlich in einem festlichen Gottesdienst in St. Ulrich in Habach begangen, an dem viele Gläubige aus der Pfarreiengemeischaft teilnahmen. Der Habacher Kirchenchor unter der Leitung von Christine Rohsmann und Johannes Wilhelm an der Orgel, brachte Joseph Haydns „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ zum Klingen. Bei strahlendem Sonnenschein und musikalisch umrahmt von einem Ehrenständchen der Musikkapelle Habach lud der Pfarrgemeinderat anschließend zum Stehempfang auf den Habacher Kirchplatz ein.