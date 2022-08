C-Resource kehrt Habach den Rücken

Von: Franziska Seliger

Erste Pläne: So hätten die geplanten Produktionshallen zur Herstellung des Humus-Kohlenstoff-Düngers sowie der dafür benötigten Pflanzenkohle als Filterstoff aussehen können. Nun will die Firma C-Resource die Anlage woanders bauen. © Stefan Jocher Architekten

Nach dem einstimmigen „Nein“ des Habacher Gemeinderats zu dem von der Firma C-Resource geplanten Millionenprojekt im örtlichen Gewerbegebiet reagiert die Konzernspitze mit Unverständnis auf die Ablehnung – und will der Region den Rücken kehren.

Habach – Es sollte ein Pilotprojekt der ganz besonderen Art werden: Mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von rund 75 Millionen Euro wollte die Firma C-Resource aus Issum in Nordrhein-Westfalen im Habacher Gewerbegebiet Produktionshallen zur Herstellung eines Humus-Kohlenstoff-Düngers sowie einer dafür benötigten Pflanzenkohle bauen.

In seiner jüngsten Sitzung hatte sich der Gemeinderat einstimmig gegen das Projekt ausgesprochen, das der mit der Planung beauftragte Architekt Stefan Jocher aus Penzberg kürzlich als bayernweit einzigartig bezeichnet hatte. Ihre Ablehnung begründeten die Räte unter anderem mit der Größe des Vorhabens, für das eine Fläche von knapp 28 000 Quadratmetern westlich des bestehenden Gewerbegebiets hätte bebaut werden sollen. Einem möglichen Alternativstandort auf kleinerer Fläche im Ortsteil Jaudenmühle stand das Gremium aber aufgeschlossen gegenüber. Hier hatte C-Resouce ursprünglich sogar einmal vorgehabt, das Projekt zu realisieren.

Alternativstandort Jaudenmühle will Firma nicht

Doch jetzt nicht mehr, stellt Ralf Hülsmann, einer der Firmengründer auf Nachfrage der Heimatzeitung klar. „Wir wollen keinen Kompromiss mit einem kleineren Standort“, sagt Hülsmann und macht keinen Hehl daraus, dass er die Ablehnung der oberbayerischen Kommune nicht nachvollziehen kann. „Warum die bei diesem Zukunftsprojekt nicht dabei sein wollen“, könne er nicht verstehen. Die Gemeinde habe sich mit ihrem „Nein“ „gegen 33 Arbeitsplätze, eine große Investition und gegen die Bauern entschieden“. Denn die Landwirte bräuchten wegen eines neuen Bodengesundheitsgesetzes, das die Europäische Union plant, dringend eine Lösung dafür, wie sie ihre anfallende Gülle in Zukunft entsorgen können, wenn sie sie nicht mehr in gleichem Maße wie bisher als Dünger auf ihre Felder ausbringen dürfen. Eine Lösung dafür möchte C-Resouce mit seinem innovativen Pflanzenkohle-Projekt liefern. Hülsmann betont, es gäbe durchaus Studien zu dem innovativen Dünger. Außerdem habe seine Firma im Gemeinderat keinen Antrag gestellt, über den in der jüngsten Sitzung hätte abgestimmt werden können. Unter anderem von Architekt Jocher, der eine erste Entwurfsplanung anfertigte, war das Projekt auf dem anvisierten Grundstück im Gewerbegebiet Ende Juni aber dem Gemeinderat vorgestellt worden. Wie Hülsmann sagt, habe die Gemeinde dem Vorhaben von Anfang an kritisch gegenübergestanden.

C-Resource will Anlagenbau im Norden vorantreiben

Jetzt wolle C-Resource den Bau von Produktionshallen in anderen Regionen Deutschlands vorantreiben – unter anderem in Schleswig-Holstein. Anders als im Oberland gestalte sich diese Absicht im Norden Deutschlands deutlich einfacher. „Da sind wir am weitesten“, sagt Hülsman. Denn schon allein wegen der niedrigeren Preisen sei es hier einfacher, geeignet große Grundstücke zu bekommen. „Eine endgültige Absage an die Region Oberland“ sei das aber nicht, betont Hülsmann.