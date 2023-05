Ohne Geld aufgebrochen: Die Weltreise geht weiter - Habacher fehlt das Bairisch am meisten

Von: Franziska Seliger

Über ein Jahr schon unterwegs: Der Habacher Samuel Kennerknecht hat mittlerweile den Atlantik überquert. © privat

Der Habacher Samuel Kennerknecht ist ein Weltenbummler. Über ein Jahr ist er mittlerweile unterwegs. Jetzt will der 25-Jährige von der Karibik weiter nach Zentral-Amerika reisen - nach einer abenteuerlichen Atlantiküberquerung.

Habach – Anfang des Jahres 2022 hat Samuel Kennerknecht sein Zuhause in Habach ohne Geld, Handy oder eine Reisetasche mit Kleidung verlassen und ist auf Weltreise gegangen (wir haben berichtet). Über Italien, Spanien und die Kanarischen Inseln ist der 25-Jährige mittlerweile in der Karibik angekommen. Dazu war eine Atlantiküberquerung notwendig, und die bot für den jungen Mann „mehr Herausforderungen als ich mir gewünscht hatte“. Ihm steht auf seiner Weltreise nur das Geld zur Verfügung, das er sich in der Zeit selbst verdient. Von daheim hat er weder Geld noch Handy mitgenommen.

Abenteuerliche Überquerung des Atlantiks

In einer E-Mail an die Heimatzeitung schildert Kennerknecht, wie ihn die Bootsbesitzer „wissentlich“ in gefährliche Situationen gebracht hätten. „Gegen ihre Zusicherung, dass am Boot alles funktionieren würde, war gleich am Tag, an dem wir in See stachen, klar, dass wir keine Elektrizität an Bord hatten“, schildert er. Kein Strom bedeutete aber, keinen funktionierenden Autopiloten, und er und die anderen beiden Crew-Mitglieder hätten Tag und Nacht durchsteuern müssen. Kurz nach der Hälfte der Fahrt sei dann auch noch das Hauptsegel gerissen. „Die Situation war des öfteren angespannt“, schildert Kennerknecht. Trotzdem sei er dankbar für dieses „grausige Abenteuer“, denn: „Ich konnte und musste wieder meine Komfortzone ausdehnen.“

Delfine begleiteten das Boot

Und auch schöne Momente habe es bei der Bootsfahrt gegeben. „Ich durfte mehrmals sehen, wie uns Delfine neben dem Boot begleiteten und freudig aus dem Wasser hüpften“, schildert er. Fliegende Fische seien ins Boot gesprungen und Wale habe er auch gesehen. Und: „Ich habe jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wie weit der amerikanische Kontinent weg ist, und was für eine Leistung Kolumbus erbracht hat, zu seiner Zeit den Atlantik zu überqueren.“

Nach zwei Wochen auf See habe er dann Barbados erreicht. „Dort sind wir als Crew gleich von Bord gegangen und haben zu dritt bald ein neues Boot gefunden.“ Unter dem Kommando eines argentinischen Kapitäns habe dann „ein neues und enorm spaßiges Abenteuer begonnen“: nämlich ein über zweimonatiges Insel-Hopping in der Karibik. „Wir sind von Barbados nach Grenada, St. Vincent und die Grenadinen, St. Lucia, Martinique, Dominica und Guadeloupe gesegelt.“ Dabei habe er Einblicke in die faszinierende Flora und Faune dieses Erdteils mit seinen aktiven Vulkanen und dem dichten Urwald bekommen.

Nach ein paar Monaten in Mittelamerika geht es nach Südamerika

Mit dem Boot will Kennerknecht als nächstes von der Dominikanischen Republik nach Kolumbien und von dort weiter nach Panama reisen. „In Panama gehe ich dann von Bord.“ Von dort wolle er weiter nach Costa Rica „und mir dort einen schönen Ort suchen, um etwas zu Arbeiten“.

Nach ein paar Monaten in Zentral-Amerika wolle er weiter nach Südamerika. Wohin und wie genau? „Das bestimmen die Leute, die ich unterwegs treffe.“ Im Laufe der vergangenen Monate habe er die vielfältigsten Fortbewegungsmöglichkeiten ausprobiert und habe sich den unterschiedlichsten Reisenden angeschlossen.

Über das Heimkommen denke er regelmäßig nach. „Aber sobald ich daran denke, fällt mir zu viel ein, wieso ich noch nicht heim will. So lange ich zwar übers Heimkommen nachdenke, aber noch kein Heimkommen fühle, geht die Reise weiter.“

Fragt man den 25-jährigen Habacher, was ihm aus der Heimat am meisten fehle, antwortet er: „die bairische Sprache“. Unterwegs spreche er nur noch Deutsch, Englisch, Spanisch oder Italienisch. „Aber meine Muttersprache sprach ich das letzte mal, als ich mit meiner Mutter sprach.“