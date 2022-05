Habach packt Schulhaus-Sanierung an - und kann nicht jammern, was die Finanzen angeht

Von: Franziska Seliger

Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters: Michael Strobl erstattet seinen Bürgern bei der Habacher Bürgerversammlung im Bistro „Zum Trödler“ Bericht über die Jahre 2021 und 2022. © Franziska Seliger

Die erste Bürgerversammlung seit zwei Jahren. Da gab es für Michael Strobl einiges zu berichten. Knapp drei Stunden legte der Habacher Bürgermeister vor seinen zahlreich erschienenen Bürgern einen detaillierten Rechenschaftsbericht ab.

Habach – Es war eine große Bandbreite an Themen, die Michael Strobl bei der Habacher Bürgerversammlung abzuarbeiten hatte. Die Platte reichte von der Entwicklung der Einwohnerzahlen über die Lage bei den Gemeindefinanzen bis hin zu den anstehenden großen Projekten wie dem Ausbau des gemeindlichen Hochwasserschutzes, notwendigen Sanierungsarbeiten an der örtlichen Grundschule und dem Bau der Querverbindung vom Habacher Kreisverkehr hinauf zur alten Antdorfer Straße, um so den Verkehr für Habach und seinen Ortsteil Dürnhausen zu beruhigen. Dazu kamen zahlreiche kleinere Projekte von denen Strobl berichtete. Darunter etwa der geplante Trinkwassernotverbund mit Penzberg, der Sachstand bei den neuen Baugebieten an der Kirchwies oder dem Schulweg und der geplante Waldkindergarten im Ortsteil Jaudenmühle.

Gemeindefinanzen: „Da können wir nicht jammern“

Was die Gemeindefinanzen angehe, „da können wir nicht jammern“, sagte Strobl, der sowohl über das laufende Jahr 2022 berichtete, als auch einen Rückblick auf 2021 gab, da in diesem Jahr pandemiebedingt keine Bürgerversammlung hatte stattfinden können.

Wirtschaftlich gesehen scheint die Pandemie für Habach keine negativen Folgen zu haben. Wie Strobl berichtete, sei die Gewerbesteuer von 2020 auf 2021 „sehr stark gestiegen“. Weil die Gemeinde 2019 steuerlich so gut dagestanden habe, habe sie im vergangenen Jahr auch keine Schlüsselzuweisungen bekommen. „Es sind wenige Gemeinden im Landkreis, die keine Schlüsselzuweisungen bekommen“, erläuterte Strobl nicht ganz ohne Stolz.

Bürgermeister schließt Erweiterung des Schulhauses für die Zukunft nicht aus

Detailliert ging er dann auf notwendige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein, die am örtlichen Schulhaus ab diesem Jahr angepackt werden sollen. Das Gebäude sei 1954 gebaut worden. „Da steht einiges an“, so Strobl. Über eine Million Euro sei derzeit für die Maßnahme eingeplant. Auch eine Erweiterung des Schulhauses schloss Strobl für die Zukunft nicht aus, sollte das notwendig werden. Denn dass eine Gemeinde zumindest eine Grundschule habe, das sei für Familien und ihre Kinder „ganz wichtig“. Ein für eine Schulerweiterung notwendiges Grundstück habe sich die Kommune schon gesichert. Hier könne bei Bedarf etwa eine Mensa entstehen, so Strobl.

Kindergarten: Mehr Personal als notwendig - zum Wohle der Kinder

Was den örtlichen Kindergarten betrifft, so sei hier mehr Personal angestellt, als eigentlich notwendig – zum Wohle der Kinder, wie Strobl sagte. „Das leisten wir uns.“ Da die bestehende Kinderkrippe schon jetzt nahezu ausgelastet sei, schloss er nicht aus, dass schon bald eine zweite Krippengruppe eröffnet werden muss.

Auch auf die Situation im Gewerbegebiet ging Strobl ein: Hier seien mittlerweile nahezu alle Bauflächen verkauft. Nur ein rund 7000 Quadratmeter großes Grundstück halte die Gemeinde noch zurück – trotz vielfacher Anfragen von Kaufinteressenten aus der Region. Das Areal wolle man für Habacher Betriebe aufheben, so Strobl. Ebenso ein weiteres Grundstück, dessen Pachtvertrag 2028 auslaufe.

Gemeinde hält Gewerbegrundstück noch zurück

Die Planungen für einen Bauhof, den die Gemeinde auf eigenem Grund im Gewerbegebiet bauen wollte, seien vorerst gestoppt, denn: „Vielleicht kommen wir anderweitig zu einem Bauhof.“ Näher ging Strobl darauf aber nicht ein.

Stattdessen erläuterte er den Anwesenden die einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Gemeinde. Mit dem Bau der Hochwasserschutzmauer im Hauptort wird die erste Maßnahme schon umgesetzt. Weitere werden folgen; darunter auch der Bau verschiedener Graben-Systeme, um das aus Richtung Höhlmühle abfließende Wasser kontrolliert abzuleiten. „Da sind wir in der Planung aber noch nicht gar so weit“, räumte der Bürgermeister ein. Und das Wasserwirtschaftsamt Weilheim müsse die Pläne dann auch erst noch genehmigen.