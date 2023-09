Sie startete ganz allein, heute hat Sabine Radiske ein Forschungsinstitut mit 130 Mitarbeitern

Von: Franziska Seliger

Teilen

Gründerin, Inhaberin und Geschäftsführerin: Sabine Radiske hat vor 25 Jahren Triga-S aus der Taufe gehoben. © Seliger

„Neues entwickeln für ein besseres Leben“: Das ist die Vision der Habacher Firma Triga-S. Was vor 25 Jahren mit einer einzelnen Frau begann, ist zu einem Unternehmen mit knapp 130 Mitarbeitern und einem weltweiten Kundenkreis angewachsen.

Habach – Angefangen hat alles 1998. Die gelernte Chemisch-technische Assistentin (CTA) Sabine Radiske war damals junge Mutter von vier Kindern. Nach sechs Jahren war ihre Elternzeit vorbei und die Habacherin, die früher bei der Firma Boehringer gearbeitet hatte, beschloss, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen; und zwar indem sie medizinische Studien auswertete.

„Wir sind ganz langsam gewachsen“, erinnert sich die heute 59-jährige Firmenchefin von „Triga-S Scientific Solutions“ – einem Dienstleistungsunternehmen, das sich im Laufe der vergangenen 25 Jahre zu einem renommierten Auftragsforschungsinstitut mit Schwerpunkt Planung und Durchführung von analytischen und klinischen Diagnostikstudien entwickelt hat. Nachdem sie in der Anfangszeit von ihrem Habacher Zuhause aus ganz alleine gearbeitet hatte, habe sie nach und nach die ersten Mitarbeiter eingestellt – zunächst seien das vor allem Frauen gewesen, die nach einer Baby-Pause wieder arbeiten wollten und wie sie selbst versuchten, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen.

„Große Chance“ durch Kooperation mit Roche

2005 habe sie dann „die große Chance“ bekommen, die Proben-Bank der Firma Roche aufzubauen und zu verwalten; darin enthalten seien beispielsweise unzählige Blut- oder Gewebeproben, die für Studienzwecke gebraucht würden. Was Radiske zu diesem Zeitpunkt zunehmend fehlte, waren ein eigenes Labor sowie ein zentraler Firmenstandort. Denn damals sei nicht nur ihr Wohnhaus längst in ein Bürogebäude umfunktioniert gewesen. Auch im örtlichen Gemeinde-Gebäude hatte sie einen Raum angemietet und bei Roche einen Standort gehabt, erinnert sie sich. Die weiten Wege zwischen diesen drei Standorten machten ein effektives Arbeiten zunehmend schwerer. Zumal auch die Zahl der Mitarbeiter beständig wuchs.

2015 seien es rund 40 gewesen; darunter Bioingenieure, Laboranten oder Krankenschwestern, aber auch Quereinsteiger aus den unterschiedlichsten Branchen. „Die sind alle von alleine gekommen“, erinnert sich Radiske. Vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda habe sie neue Mitarbeiter bekommen. 2015 habe sie dann beschlossen, ein eigenes Firmengebäude im Habacher Gewerbegebiet zu bauen.

Zum weltweiten Kundenkreis gehören Kliniken und Universitäten

Heute arbeiten hier in den Büros, den Logistikräumen und dem rund 300 Quadratmeter großen Labor knapp 130 Menschen, sagt Radiske. Das Gebäude verfüge über spezielle Kühl- und Lagermöglichkeiten für humane Proben und Studienmaterial. Mehr als eine Million Proben habe Triga-S seit seiner Gründung schon verwaltet, so die Inhaberin. Zum weltweiten Kundenkreis zählten Universitäten ebenso wie einzelne Ärzte, Zentrallabore oder Kliniken wie etwa das Münchner Klinikum Großhadern.

Auch Hersteller von Medikamenten zählten zum Kundenkreis. Die Firma Roche etwa „ist einer unserer größten Kunden“, so Radiske. Derart großen Herstellern nehme ihr Unternehmen die Studienarbeit ab, damit sie sich auf ihre Kernaufgabe, die Forschung, konzentrieren könnten. Kleinere Hersteller wiederum hätten oft keine Labore um aufwändige Studien durchführen zu können.

Auch einige Corona-Tests seien von ihrem Unternehmen geprüft worden. „Dass ich dabei sein darf, beim Entwicklungsprozess von neuen, innovativen Produkten“, das treibe sie an, sagt Radiske. Dabei sei ihr wichtig, dass ihre Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben und Familie und Beruf gut in Einklang bringen. „Gemeinsam entwickeln wir Neues für ein besseres Leben.“

Drei Kinder von Sabine Radiske arbeiten inzwischen im Unternehmen

Mittlerweile arbeiten drei ihrer Kinder im Unternehmen mit; ebenso ihr Mann. Das 25-jährige Bestehen von Triga-S wurde kürzlich im Rahmen einer Jubiläumsfeier mit Vorträgen und Führungen begangen. Und Triga-S soll weiter wachsen, sagt Radiske. Schon jetzt habe sie zusätzliche Flächen anmieten müssen.