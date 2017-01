Crash bei Habach: Zwei Riegseer schwer verletzt

von Silke Reinbold-Jandretzki schließen

Richtig gekracht hat es auf der Staatsstraße bei Habach. Die Autos von zwei Riegseern kollidierten. Beide mussten mit Verdacht auf Halswirbelverletzungen ins UKM.

Obersöchering/Riegsee – Eine 18-Jährige und ein 36-Jähriger, beide aus Riegsee, sind am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße Habach/Murnau schwer verletzt worden. An ihren Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden in Höhe von 8600 Euro.

Die 18-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Auto von Hofheim in Richtung Habach unterwegs, hinter ihr fuhr der 36-Jährige. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll die junge Riegseerin im Bereich eines Feldwegs ihren Pkw urplötzlich gewendet haben. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die beiden Wagen stießen zusammen.

Die zwei Riegseer kamen mit Verdacht auf Halswirbelsäulenverletzungen sowie Prellungen in die Unfallklinik Murnau. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Söchering und Habach waren mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung blieb die Straße kurzzeitig gesperrt.