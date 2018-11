Unfall-Serie bei Habach nach Wintereinbruch - Viele Verletzte

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag auf der B472 bei Habach gekommen. Es folgten noch weitere.

Inzwischen drei schwere Unfälle gemeldet

Update von 19.24 Uhr: Der erste Schneefall hat aber am Montagmorgen vor allem auf der B 472 bei Habach für Unfälle und Behinderungen gesorgt. Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Peißenberger mit seinem Auto in Richtung Westen, als er auf schneeglatter Straße ins Schleudern kam und auf der Gegenfahrbahn mit den Autos eines 35-jährigen Huglfingers und eines 24-Jährigen aus Schlehdorf kollidierte. In die Unfallstelle krachten noch zwei Autofahrer aus Peißenberg (38) und Traunreut (56). Der Unfallverursacher kam mit mittelschweren Verletzungen ins UKM, wo auch drei der weiteren Beteiligten mit leichten Blessuren landeten. Der Sachschaden beträgt 26 000 Euro; weil alle Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Bundesstraße mehr als zwei Stunden gesperrt, es wurde über Habach umgeleitet. Die Feuerwehren Dürnhausen und Habach waren mit 15 Einsatzkräften beteiligt.

Die Habacher mussten kurz darauf gleich nochmal ausrücken, denn kurz nach der Freigabe der B 472 passierte gleich der nächste Unfall. Ebenfalls in westlicher Richtung unterwegs, kam ein 26-jähriger Reichlinger am Ende des zweispurigen Bereichs auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Penzberger Feuerwehr aus dem Wrack (Schaden 5000 Euro) geschnitten werden. Erneut war die Straße zwei Stunden gesperrt, 40 Kräfte der Feuerwehren Habach, Spatzenhausen und Penzberg waren im Einsatz.

Der dritte schwere Unfall passierte schließlich morgens auf der Kreisstraße von Antdorf Richtung Penzberg, wo eine 37-jährige Penzbergerin kurz vor der Abzweigung nach Tradlenz von der Straße schleuderte und mit dem Wagen auf die Seite kippte. Sie und ihr vierjähriger Sohn blieben unverletzt, der Schaden beträgt 3000 Euro.

Unsere Erstmeldung vom Nachmittag - Schleuderfahrt auf schneeglatter B472: Fünf Autos in Unfall verwickelt

