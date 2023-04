Das älteste Denkmal Habachs - und kaum einer bemerkt es

Von: Franziska Seliger

Als Ort der Stille präsentiert sich der Ulrichsbrunnen in Habach, der unweit des örtlichen Spielplatzes umgeben von einem Zaun und von Efeu umwachsen in einer kleinen Senke liegt. © Seliger

Er gilt als das älteste Denkmal von Habach und wurde bereits 1073, also vor 950 Jahren, in der Weihe-Urkunde der Habacher Ulrichskirche als der älteste der acht Ulrichsbrunnen im Bistum Augsburg erwähnt – der Ulrichsbrunnen von Habach. Heuer wird seinem Namenspatron, dem heiligen Ulrich, in einem Doppeljubiläum gedacht.

Habach – Der Heilige Ulrich gilt als Patron des Bistums Augsburg. Heuer wird dem ehemaligen Augsburger Bischof, der heute auch als Brunnenheiliger verehrt wird, in einem Doppeljubiläum gedacht: seinem Todestag vor 1050 Jahren sowie seiner Bischofsweihe vor 1100 Jahren. „Hier in Habach gibt es viele Zeugnisse, bekannte und vergessene, die auf den Bistumspatron zurückgehen“, weiß der Habacher Ortschronist Josef Freisl. Dazu gehöre auch die Geschichte des Habacher Ulrichsbrunnens. „Er ist einer der acht Ulrichsbrunnen, die sich auf den heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg, beziehen.“

Die meisten Ulrichsbrunnen, so Freisl, lägen in der Diözese Augsburg, aber auch in Möggers in Vorarlberg und in Stanz im Mürztal in der Steiermark. Der Habacher Ulrichsbrunnen, so hat Freisl recherchiert, werde bereits 1073 als der älteste der acht Ulrichsbrunnen in der Weihe-Urkunde der Habacher Ulrichskirche durch Bischof Embriko erwähnt.

Quellwasser wurde durch Brunnen für alle leicht zugänglich

Wann der Brunnen gebaut wurde, wisse man zwar nicht. „Aber er wird schon vor rund 1000 Jahren als Brunnen baulich gefasst worden sein“, vermutet Freisl. „Erstes, weil er dem heiligen Ulrich geweiht war, und zweitens, weil so das Quellwasser für alle, auch für ältere oder körperlich behinderte Menschen, leicht zugänglich war“, erklärt er.

Bekanntermaßen ist die Habacher Kirche dem heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg, geweiht. Gelebt hat er laut Freisl von 890 bis 973. Bischof von Augsburg sei er von 923 bis 973 gewesen. „Bischof Ulrich war die erste Persönlichkeit in der Habacher Ortsgeschichte, die urkundlich belegt ist und die Frühzeit von Habach entscheidend prägte“, betont Freisl. In der 983 von Domprobst Gerhard verfassten „Vita Sancti Udalrici“, der ältesten Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich, finde man die erste schriftliche Erwähnung von Habach. Aus ihr lasse sich ableiten, dass der Ort ein „Eigenkloster“ von Bischof Ulrich gewesen sei – also sich in seinem Besitz befand. Weiter heißt es in der Lebensbeschreibung: Jedes Jahr nach Ostern besuchte Bischof Ulrich sein „Klösterl in Habach.“

Selbst der Bischof wusste den Brunnen sehr zu schätzen

„Hier wird er sich nach der anstrengenden Reise von Augsburg her an der Quelle mit dem frischen Wasser gelabt haben“, vermutet Freisl; ebenso wie später Händler und Handwerker, die auf ihrem Weg auf der Salzstraße zwischen Reichenhall und der Schweiz beziehungsweise Oberschwaben am Brunnen vorbeigekommen seien.

In der Zeit des Chorherrenstiftes Habach von 1085 bis 1802 sei der Brunnen von der Bevölkerung rege genutzt worden. „Selbst an heißen Sommertagen sei die Quelle nicht versiegt, erzählte man“, so Freisl. Dem Wasser aus dem Brunnen habe man zudem eine heilende Wirkung bei Augenleiden zugeschrieben.

„Am Patronatstag des heiligen Ulrich, dem 4. Juli, kamen jedes Jahr viele Gläubige zum Chorherrenstift Habach“, so Freisl. Dieser Tag, der Ulrichstag, sei über Jahrhunderte einer der Höhepunkt des dörflichen Lebens von Habach gewesen; mit große liturgische Feierlichkeiten am Vormittag, zu denen Gäste der umliegenden Klöster, der Stadt Weilheim und der Residenzstadt München gekommen seien. „Anschließend traf man sich auf dem Ulrichsmarkt, der einmal jährlich stattfand und mit seinem vielfältigen Angebot viele Besucher aus nah und fern anlockte.“

Seit über 1000 Jahren wichtiger Bestandteil des Ortsbildes

Und der Ulrichsbrunnen? Der habe bis Ende des 19. Jahrhunderts die umliegenden Häuser mit Wasser versorgt, denn erst 1896 sei eine Wasserleitung zu allen Häusern verlegt worden. Vom 18. Jahrhundert bis zum 1. Weltkrieg sei die Quelle mit einem großen offenen Gebäude mit einem gewölbten Holzdach überbaut gewesen – ähnlich einem heutigen Pavillon. Der Brunnen selbst sei als rundes Bassin gestaltet gewesen. In den 1920er-Jahren sei dann das brachliegende Grundstück, auf dem sich heute das Feuerwehrhaus und der Kinderspielplatz befinden, mit Schlacke aus dem Penzberger Bergwerk aufgefüllt worden. Fast 40 Jahre sei dieses Areal neben dem Brunnen als Sportplatz genutzt worden, bevor 1970 ein neuer Sportplatz eingeweiht wurde. 1917, so Freisl, habe der Ulrichsbrunnen dann eine Fassung aus Tuffstein bekommen, in dessen Nische eine Büste des heiligen Ulrich steht.

1957 sei der Brunnen in seiner heutige Form erweitert und renoviert worden. Für Freisl steht fest: „Der Ulrichsbrunnen ist seit über 1000 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Ortsbildes. Er ist das älteste Denkmal des Ortes – unauffällig, aber dennoch prägend für die Habacher Geschichte.“

Zum Doppeljubiläum sind laut Freisl einige Veranstaltungen angedacht. Fest stehe derzeit, dass am Sonntag, 2. Juli, anlässlich des Patroziniums eine große Konzertmesse in der Ulrichskirche unter der Leitung von Christine Rohsmann stattfinden soll.

