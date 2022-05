Hausmessen bei ENDRESS: Die neuesten Angebote für Privatnutzer und Gewerbe

Teilen

Bei den Hausmessen von ENDRESS können sich Besucher vom riesigen Sortiment an Geräten für die Garten- und Rasenpflege sowie neuester Landschafts- und Kommunaltechnik überzeugen.

Die Sonne zeigt sich immer öfter, die Vögel zwitschern – es ist Frühling! Jetzt wird der eigene Garten wieder zum zweiten Wohnzimmer. Für Hausbesitzer ist er oft DAS Aushängeschild, benötigt aber auch einiges an Pflege. Da kommen neben Heckenscheren, Kantenschneider auch Rasenmäher zum Einsatz. Ist die Gartenfläche größer, kann es auch schon mal ein Rasenroboter oder ein Aufsitzmäher sein.

Kenner wissen schon lange: Wer sattes Grün liebt und jahrzehntelange Erfahrung schätzt, findet die besten Gadgets für die Garten- und Rasenpflege bei ENDRESS!

Doch nicht nur für den Privatnutzer, auch für den professionellen Einsatz in der Natur bzw. Industrie und Gewerbe ist das Traditionsunternehmen (seit 1948) die erste Adresse.

Das riesige Sortiment von ENDRESS beinhaltet neben Gartengeräten und Forsttechnik auch Reinigungsgeräte aller Art und neueste Landschafts- und Kommunaltechnik. Dazu kommen Schutzausrüstungen, mobile Generatoren, Stromaggregate und Stromerzeuger sowie Quads (für Freizeit und Gewerbe), Arbeits-UTVs und vieles andere mehr.

Über 20 Standorte, vornehmlich im süddeutschen Raum, sowie ein umfangreicher und übersichtlich gestalteter Onlineshop mit zahlreichen Zusatzinfos bieten einen hervorragenden Kundendienst. Ein Zufuhr-/Abhol-Service, das Ersatzteillager mit Originalteilen und die Meisterwerkstatt runden das Serviceangebot ab.

Einen spannenden und informativen Blick auf die große Produktpalette der Experten für Garten- und Motorgeräte bieten die kommenden Hausmessen von ENDRESS BAYERN GMBH und ENDRESS Motorengeräte GMBH:

ENDRESS Motorengeräte GmbH:

23. Mai in 85276 Pfaffenhofen, Raiffeisenstraße 28

24. Mai in 82362 Weilheim, Holzhofstraße 1

25. Mai in 83313 Siegsdorf, Höpfling 4