Vis à Vis – Mein Lieblingsplatz im Sommer

Die aktuelle Ausgabe von Vis à Vis. © Vis à Vis

Vis à Vis feiert bereits sein 7-jähriges Bestehen. Sieben Jahre mit interessanten und besonderen Menschen und Geschichten aus der Region.

Auf Seite 42 stellen wir deshalb das gesamte aktuelle Vis à Vis-Team, bestehend aus Autoren, Verkauf & Vertrieb sowie Grafik vor. Außerdem geht es diesmal um Lieblingsplätze im Sommer und darum, dass Menschen in unserer Region sehr engagiert sind, Frauen und Männern in schweren Krisen zu helfen.

Jeder hat doch im Grunde seinen ganz persönlichen Lieblings-Platz in der Heimat. Ob das ein lauschiges Plätzchen im eigenen Garten, ein Gewässer, ein Wald, ein Weg oder einfach nur eine Bank am Feldkreuz ist – die Lieblingsplätze im Sommer sind so verschieden wie die Menschen, die sie gerne aufsuchen, um dort ein paar schöne Stunden zu verbringen.

In dieser aktuellen Sommer-Ausgabe von Vis à Vis lernen Sie Menschen aus der Region kennen, die Sie an ihren ganz persönlichen Sommer-Lieblingsplatz führen und Anregungen geben, wo Sie selbst Ihren Lieblings-Platz ganz in Ihrer Nähe finden können!

Ein besonderer Verein, der sich für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen stark macht, sind die „Mutmachleute e.V.“ in Starnberg. 2018 haben Tina Meffert und Gleichgesinnte diesen Verein gegründet und bieten damit betroffenen Menschen und ihren Angehörigen eine Plattform und Stimme für mehr Transparenz in der Öffentlichkeit. Im Interview mit Vis à Vis erzählt die selbst von einer bipolaren Störung betroffene und engagierte Frau von ihrem Vereins-Engagement.

Das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe. © Vis à Vis

Blättern Sie hier schon einmal im neuen Heft

Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Musik, Tiere und unser traditionelles Rezept erwartet Sie in unserem Vis à Vis-Magazin Sommer 2022!

Vis à Vis Auslagestellen . © Vis à Vis

