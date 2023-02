Beliebte Hochzeitsmesse wieder in Peißenberg

Messetasche perfekt für Flyer, Warenproben und Getränke © Dream Wedding / Das Hochzeitsevent

Dream Wedding-Hochzeitsevent überrascht am 25. und 26. Februar mit tollen Highlights. Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Tiefstollenhalle Peißenberg.

Peißenberg – Für alle Paare, die sich jetzt trauen und diesen besonderen Anlass zu einem außergewöhnlichen Tag ihres Lebens machen möchten, gibt es eine wunderbare Nachricht: Die Dream Wedding, das Hochzeitsevent, die inzwischen bekannte und beliebte Hochzeitsmesse, steht am Samstag, 25. Februar von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 26. Februar, von 10 bis 17 Uhr in der Tiefstollenhalle in Peißenberg auf dem Programm. „Dieser Standort hat ein großes Einzugsgebiet in alle Richtungen und hat sich beim ersten Mal als absoluter Erfolg herausgestellt“, freut sich Initiatorin Uschi Binner-Metzner.

Messe mit allen Infos und Kontakten

Wir wünschen uns, dass die Brautpaare sich bei der Hochzeitsmesse umfassend informieren, Kontakte knüpfen oder sogar schon Buchungen tätigen können.

Uschi Binner-Metzner, die Organisatorin, konnte mit ihren Wedding-Messen sowie Wedding-Eventplanung viel Erfahrung sammeln und ist so optimal vorbereitet, um auf spezielle Wünsche von Brautpaaren einzugehen.

Die Messe ist neben Brautpaaren auch für viele andere Zielgruppen rund ums Feiern interessant. Es gibt interessante Anregungen für festliche Anlässe aller Art wie beispielsweise Taufen, Geburtstage und viele andere. Für diese besonderen Feste bietet Uschi Binner-Metzner mit ihrer Firma Dream Wedding auch zauberhafte Deko-Utensilien zum Verleih an.

Was erwartet Sie auf dem Dream Wedding Event? Freuen Sie sich auf eine ausgewogene Mischung aus fast allen Kategorien, von Alpaka-Shooting über Brautmode, Styling, Hochzeitslocations bis zum Zauberer.

Rund 40 Aussteller präsentieren ihr Repertoire

In Peißenberg werden sich rund 40 Aussteller mit ihrem tollen Repertoire an Produkten, Ideen und Dienstleistungen rund um Hochzeit und Feier präsentieren.

Drei besondere Höhepunkte wird es an beiden Tagen geben, wenngleich das Programm sowohl am Samstag als auch Sonntag identisch ist:

Referat : Über „Kirchliche Trauung in der heutigen Zeit“ referiert eine evangelische Pfarrerin um 13 Uhr. Sie zeigt, dass kirchliche Hochzeiten alles andere als steif und bieder sein müssen.

: Über „Kirchliche Trauung in der heutigen Zeit“ referiert eine evangelische Pfarrerin um 13 Uhr. Sie zeigt, dass kirchliche Hochzeiten alles andere als steif und bieder sein müssen. Modenschau : Um 14 Uhr werden bei einer Modenschau Brautkleider, Abendmode, Tracht und Herrenanzüge präsentiert.

: Um 14 Uhr werden bei einer Modenschau Brautkleider, Abendmode, Tracht und Herrenanzüge präsentiert. Hochzeit am Strand: Für diejenigen, die es exotisch mögen und im Ausland am Strand heiraten möchten, gibt es um 15.30 Uhr einen Vortrag über die „Traumhochzeit an Traumstränden“.

Wertvoller Brautstrauß wird verlost

Außerdem wird unter allen Besucherinnen einen Brautstrauß im Wert von 120 Euro verlost. Dieser wird individuell nach den Wünschen der Braut zusammengestellt und kann am Hochzeitstag bei stilvoll Blumenstüberl in Wörthsee abgeholt werden.

Einzigartige Giveaways für alle Besucher

Für jeden Gast gibt es eine Messetasche mit ausgewählten Flyern und Warenproben sowie das hochwertige Fachmagazin Braut und ein kostenloses Kultgetränk.

Ticketpreis günstiger mit der Pärchenkarte

Wer diese besondere Hochzeitsmesse also nicht versäumen möchte, nimmt sich diesen Termin am 25. und 26. Februar fest vor. Tickets für die Veranstaltung gibt es für 9 Euro vor Ort, die vergünstigte Pärchenkarte kostet 14 Euro.

Programm vor der Tiefstollenhalle

Auf dem Vorplatz der Messe an der Tiefstollenhalle ist für alle Interessierten ein unterhaltsames Programm geboten: dort warten bereits Alpakas vom Saliterhof und einige andere Highlights auf die Besucher.

Kontakt

DREAM WEDDING Das Hochzeitsevent

Uschi Binner-Metzner

Karl-Mangold-Strasse 9

82380 Peißenberg

Tel. +49 (0)151 42 35 89 7

Web: www.dream-wedding.info.de

E-mail: info@dream-wedding.info

