„Wer die Augen verschließt, handelt vorsätzlich“: 19-jähriger Hohenpeißenberger wegen Geldwäsche verurteilt

Weilheimer Amtsgericht

Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche stand jetzt ein 19-Jähriger aus Hohenpeißenberg vor dem Amtsgericht Weilheim. Ein ungewöhnlicher Fall.

Hohenpeißenberg – Gleich zu Beginn der Verhandlung teilte der Verteidiger dem Gericht mit, dass sein Mandant die Tatvorwürfe der Geldwäsche zumindest „in objektiver Hinsicht“ einräume. Dass der 19-Jährige im vergangenen Jahr insgesamt 36 022 Euro, die Unbekannte durch verschiedene Betrugsmaschen erbeutet hatten, auf deren Konten im Ausland übersendet hatte, stehe fest.

Wie der Hohenpeißenberger schilderte, sei er auf der Suche nach einer Möglichkeit zum Online-Banking auf eine Seite gestoßen, die ihm durch das schlichte Weiterüberweisen von Geldbeträgen, einen kleinen Nebenverdienst in Aussicht gestellt habe. Eine „Win-win-Situation“, hätten die Unbekannten, mit denen er daraufhin in Kontakt getreten war, behauptet. Dies habe ihn zunächst überzeugt, so der junge Mann.

Unbekannte setzten jungen Mann unter Druck, Geld zu überweisen

Die Unbekannten, die sich später als Betrüger herausstellen sollten, hätten fortan begonnen, ihn – damals noch 18 Jahre alt – massiv unter Druck zu setzen. Selbst im Schulunterricht sei er von ihnen kontaktiert und zum Transferieren der Geldbeträge, die nun regelmäßig auf seinem Konto landeten, aufgefordert worden.

„Wenn ich Scheiße baue, holen sie sich das Geld von mir“, schilderte der Angeklagte die Drohungen, denen er ausgesetzt war. „Wir wissen wo du wohnst“, habe es geheißen.

Der Angeklagte hatte den Betrügern nicht nur seine Handynummer, sondern auch den Personalausweis hinterlegt. Im Zuge von sechs Überweisungen, die der junge Mann getätigt hatte, konnten sich die Unbekannten letztlich um über 36 000 Euro bereichern. Für die Geschädigten war das Geld verloren.

An Betrug dachte der Hohenpeißenberger nicht - Polizei kam illegalem Geschäft auf die Schliche

Daran, dass es sich dabei um Betrugsgeld handelte und er sich somit strafbar machte, habe er anfangs gar nicht gedacht, sagte der Hohenpeißenberger. Da er damals noch über kein geregeltes Einkommen verfügt und dennoch mehrfach hohe Geldsummen erhalten und weitergeleitet hatte, seien bald „die Alarmglocken losgegangen“, so ein Polizeibeamter, woraufhin man dem illegalen Geschäft auf die Schliche gekommen sei und den jungen Mann zunächst als Zeugen, später als Beschuldigten vernommen habe. Auch hätten die Geschädigten mit der Zeit Anzeige erstattet, sagte der Polizist.

Schließlich hätten die Unbekannten den jungen Mann zu einem letzten Geschäft bewegen wollen, was dieser jedoch ablehnte, hieß es vor Gericht. Bei dem Auftrag sei von ihm verlangt worden, mit dem Flugzeug ein Paket von München in die Türkei zu bringen. „Wir zahlen dir dafür eine Woche Urlaub“, hätten die Betrüger angeblich versprochen.

Mit der Zeit seien seine Konten schließlich gesperrt worden, so der Angeklagte. Von den Geschäften habe er sich bereits zuvor lossagen wollen, was aufgrund der Drucksituation jedoch schwierig gewesen sei. Für die Einzelüberweisungen, bei denen es sich bisweilen um fünfstellige Beträge handelte, habe er zumeist nur einen niedrigen dreistelligen Betrag als Belohnung erhalten.

Staatsanwaltschaft wendet „ausnahmsweise noch einmal Jugendstrafrecht“ an

Auch aufgrund seiner schweren Vergangenheit könne „ausnahmsweise noch einmal Jugendstrafrecht“ zur Anwendung kommen, so der Staatsanwalt. Die „sehr krummen“ Vorgänge und das „ungewöhnliche Verhalten“ der Unbekannten hätten allerdings auch einem 18-Jährigen komisch vorkommen müssen, so seine Ansicht. Er forderte daraufhin Sozialstunden und beantragte Wertersatz.

Sein Mandant sei „da sehr leichtgläubig“, entgegnete der Verteidiger. Er habe es damals schlichtweg „nicht verstanden“. Als er sich schließlich seiner verzwickten Lage bewusst gewesen sei, „kam er nicht mehr raus“ und „hatte Angst“, so der Verteidiger.

Jugendrichterin Franziska Braun verhängte letztlich 48 Sozialstunden. Auch sie war der Auffassung, dass der 19-Jährige bereits früher skeptisch hätte werden müssen. Er habe zwar sicher unter „immensem Druck“ gestanden. „Wer aber die Augen verschließt, der handelt vorsätzlich.“ Da der junge Mann aufgrund des Wertersatzes nun bereits „mit Schulden in das Erwachsenenleben startet“, habe sie jedoch auf eine Geldauflage verzichtet, erklärte die Richterin.

Von Florian Zerhoch