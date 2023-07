Vor hundert Jahren: Zehn neue Häuser für Bergarbeiter am Hohen Peißenberg

Dieses Haus feierte in diesen Tagen seinen 100. Geburtstag - und seine Bewohner mit ihm. © Hochenauer

Vor 100 Jahren bekam die „Kolonie“, wie die ersten Häuser in der heutigen Blumenstraße in Hohenpeißenberg genannt wurden, Zuwachs: Zehn neue Häuser kamen zu den 15 schon bestehenden hinzu. Dieses Ereignis wurde im kleinen Rahmen gefeiert.

Hohenpeißenberg – Es ist jetzt 100 Jahre her, dass in der heutigen Blumenstraße in Hohenpeißenberg zehn neue Häuser gebaut wurden. Der Plan (rechtes Foto) aus dem Jahr 1919 zeigt, wie die so genannte „alte Kolonie“ mit ihren 15 Häusern im damaligen Ortsteil Brandach vor dem Bau der zehn neuen Häuser aussah: Es gab noch keine Bergstraße , die Gebäude unter der eingezeichneten Fläche 136 waren der „Schächen“, der aus einem Stallgebäude, der Wirtschaft und einem kleinen Schlachthaus bestand. Das Gebäude am rechten Rand des Plans ist der frühere „Konsum“. Heute befinden sich auf diesem Gelände zwei Neubauten.

Die Wohnungsnot war groß

Wie kam es zu den Neubauten an der heutigen Blumenstraße? Die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg war groß. In Hohenpeißenberg sollte mit diesem doch relativ großen Bauvorhaben an der Südseite des Hohen Peißenbergs ein wenig Abhilfe geschaffen werden. Die Siedlungsgenossenschaft „Eigenheim“ – eine mit heimischen Bergleuten besetzte Genossenschaft – erwarb vom Bergwerk die freien Wiesenflächen hangseitig an der heutigen Blumenstraße, um darauf Eigenheime zu errichten. Die Neubauten schlossen an die schon bestehenden 15 Häuser an, welche im Ort umgangssprachlich als „Kolonie“ bezeichnet wurden.

Die Fläche wurde in zehn Bauplätze parzelliert, jeder Bauplatz hatte die Größe von etwa 700 Quadratmetern, nur wurde damals nicht in Quadratmetern gerechnet, sondern in Dezimal. Ein Dezimal entspricht etwa 34 Quadratmetern und kostete 28 Mark. Der gesamte Bauplatz kostete im Jahr 1921 die Summe von 588 Mark. Heute dürfte der Preis für einen Quadratmeter eher bei 400-500 Euro liegen.

34 Quadratmeter kosteten 28 Mark

Beim Notar in Schongau wurden die Regularien für den Kauf festgesetzt – auch dass bei eventuellen Bergschäden keine Forderungen an den Staat gestellt werden können. Das Gebiet war um das Jahr 1870 Kohleabbaugebiet gewesen. Die Sanierungsarbeiten, die der Freistaat vor einigen Jahren durchgeführt hat, zeugen noch von den damaligen Tätigkeiten unter Tage. Der Bayerische Knappschaftsverband gewährte den Bergleuten Darlehen, die in Raten zurückgezahlt werden konnten.

Der Plan stammt etwa aus dem Jahr 1919 und zeigt die so genannte „Kolonie“. © Hochenauer

Etwa ab der Jahresmitte liefen 1922 dann die Bauarbeiten an und mit viel Eigenleistung konnten im Jahre 1923 die Hausbesitzer endlich einziehen. Der Bauplan für die Häuser, die als „Bergarbeiter- Wohnhaus“ bezeichnet wurden, stammte vom Wohnhaus des Vinzenz Stadtmüller, einem Bergmann aus Peiting. Dieser Plan wurde als Musterplan für alle zehn Gebäude verwendet.

Ein Musterplan für alle Häuser

Die Gebäude enthielten einen kleinen Stall und eine Waschküche im Erdgeschoss. Alle Familien waren damals zu einem hohen Grad Selbstversorger. Hühnerhaltung war normal, viele fütterten ein Schwein oder hielten Ziegen oder Kaninchen. Hinter den erworbenen Grundstücken gab es noch für jeden, der Interesse hatte, Flächen vom Bergwerk zu pachten. Dort, wo sich heute die Häuser der Bergmannstraße befinden, war alles in Gärten und Felder aufgeteilt und wurde händisch bewirtschaftet. Der Anbau von Kartoffeln, Kraut und verschiedenen Gemüsesorten war noch bis in die 1960er Jahre ganz normal, und die Gartenarbeit brachte einen Ausgleich für die schwere Arbeit im Bergwerk.

Das Haus, das heute der Familie Negele gehört, hatte bis zur Einführung von Straßennamen im Jahr 1961 die Bezeichnung Brandach 131. Den Namen Blumenstraße bekam die früher als „Kohleabfuhrstraße“ bezeichnete Straße, weil viele Hausbesitzer vor den Häusern wirklich schöne Blumen im Vorgarten hatten. Viele legten ein „Alpinium“ an, in dem besondere und prächtige Blumen gezogen und mit viel Stolz präsentiert wurden. Heute ist dort meist ein Parkplatz.

Etwa die Hälfte der damals gebauten Häuser befindet sich noch heute im Familienbesitz – meist in der dritten Generation. Die Bewohner der Hausnummern 51, 53, und 55, die Familien Frank, Krinninger und Negele, feierten den 100. Geburtstag ihrer Häuser bei Kaffee und Kuchen. Dabei wurde fleißig in den Fotoalben der Ahnen geblättert und es wurden zahlreiche Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählt.

Rudi Hochenauer