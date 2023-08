60 bewegte gemeinsame Jahre: Wandingers feiern seltenes Jubiläum

Von: Kathrin Hauser

Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit gab es für (sitzend) Christian und Sieglinde Wandinger von (stehend v.l.) Thomas Dorsch, Helga Spanner und Rita Ringler. © ralf ruder

Vor 60 Jahren haben Sieglinde und Christian Wandinger in Altötting geheiratet. Nun feierten sie in ihrem Haus in Hohenpeißenberg Diamantene Hochzeit – und erzählten aus ihrem ereignisreichen Leben.

Hohenpeißenberg – Christian Wandinger ist am 11. November 1938 in Peißenberg zur Welt gekommen. Es war entweder zehn Minuten vor oder zehn Minuten nach 11 Uhr – so genau habe das die Hebamme nicht gewusst, sagte Christian Wandinger am Mittwoch. Der Tag, an dem seine Frau Sieglinde und er in ihrem Haus in Hohenpeißenberg ihre Diamantene Hochzeit feierten. Auch, wenn Christian Wandinger bei seiner Geburt den offiziellen Start des Faschings am 11.11. um 11.11 Uhr um ein paar Momente verfehlt hat – das Geburtsdatum passt zu ihm: Er erzählte so unterhaltsam vom Leben des Jubelpaars, dass er es mit jedem Büttenredner aufnehmen könnte.

Sieglinde Wandinger stammt ursprünglich aus der Nähe von Simbach in Niederbayern. Ihr Vater war Kraftfahrer und hat regelmäßig Waren nach Peißenberg gefahren. Bei einer dieser Fahrten wurde ihm von freien Stellen im dortigen Krankenhaus erzählt. Wenig später hat seine Tochter Sieglinde dort angefangen. Das war im Jahr 1960.

„Du, im Krankenhaus hams a Neie“

Christian Wandinger hat damals noch zu Hause bei seinen Eltern in Peißenberg gelebt und sich mit seinem Bruder ein Zimmer geteilt. Eines Abends habe dieser zu ihm gesagt: „Du, im Krankenhaus hams a Neie.“ Da sei er neugierig geworden, erzählt Christian Wandinger. Beim nächsten Tanz in der Bräuwastlhalle habe er sie dann gesehen, die Neue – und sich mit ihr für den nächsten Tag verabredet.

Mit dem Motorrad habe er seine künftige Frau abgeholt, um mit ihr an den Staffelsee zu fahren, doch das Wetter habe den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht, erzählte Christian Wandinger: „In Huglfing hat’s so zu regnen angefangen, dass wir umgedreht haben und in ein Café nach Peißenberg gegangen sind.“ Die beiden wurden ein Paar und Sieglinde Wandinger blieb in der Marktgemeinde, wie ihr Mann erzählt. Sie selbst kann sich nur noch an wenige Dinge erinnern.

Zwei Söhne, drei Enkelkinder

Als das erste Kind unterwegs war, heiratete das Paar zunächst standesamtlich in Peißenberg, am 9. August 1963 folgte die kirchliche Hochzeit in Altötting. Kurz darauf kam der erste Sohn zur Welt. Sechs Jahre später wurde der zweite Sohn des Ehepaars geboren. Sieglinde und Christian Wandinger haben drei Enkelkinder.

Beruflich hatten beide ein bewegtes Leben: Nach ihrer Tätigkeit im Krankenhaus hat Sieglinde Wandinger angefangen, bei einer Peißenberger Familie im Haushalt zu arbeiten. Später ist sie Bedienung in der Gastronomie gewesen und dafür einige Jahre nach Peiting und Garmisch gefahren. Die letzte Zeit ihrer Berufstätigkeit absolvierte die heute 81-Jährige bei der Firma „Roche“, die bis 1997 „Boehringer“ hieß.

Christian Wandinger ist gelernter Maler und hat in diesem Beruf auch zunächst gearbeitet. Dann wechselte er zur Weilheimer Firma „Bremicker“. Später war er bei der Bundeswehr beschäftigt, zunächst in Feldafing, dann in Murnau.

Die junge Familie hat einige Stationen absolviert und unter anderem in Peißenberg, Uffing, Iffeldorf und Weilheim gelebt, bis sie in Hohenpeißenberg landete. „Meiner Frau haben in Weilheim die Berge so gefehlt, dass sie immer auf den Speicher rauf ist, um sie zu sehen.“ Im Jahr 1992 haben Wandingers dann ihr Haus in Hohenpeißenberg gekauft, in dem sie heute noch leben.

Gründungsmitglied des Peißenberger Spielmannszuges

Christian Wandinger war auch musikalisch aktiv. Er war Gründungsmitglied des Peißenberger Spielmannszugs: „Ich hab mit Trommeln angefangen und bin dann auf Querflöte umgestiegen“, erzählt er bei der Diamantenen Hochzeit. Keiner von ihnen habe damals Noten lesen können, irgendwie habe es aber doch hingehauen, dass sie sich Stücke erarbeitet hätten. „Wir haben fünf Stücke gekannt, des hat leicht glangt“, sagt der 84-Jährige.

In Hohenpeißenberg war er lange Jahre beim VdK aktiv und viele Jahre auch Vorsitzender des Ortsverbands. Christian Wandinger war früher begeisterter Stockschütze und hat in all den Jahren und an all den Stationen einige Stockschützenbahnen gebaut – unter anderem in Peißenberg. Überhaupt hat er dadurch, dass er ein versierter und geschickter Handwerker ist, Zeit seines Lebens immer diverse Bauprojekte für sich selber und für andere gehabt. „Durch mein Handwerk bin ich überall hingekommen“, erzählt er.

Zum Jubiläum großzügig Spenden verteilt

Auch im eigenen Haus hat er einiges selber gebaut, wie zum Beispiel den Kachelofen in der Stube, in der nun auch bei Kaffee und Kuchen die Diamantene Hochzeit gefeiert wurde. Dazu gratulierten auch Helga Spanner, die eine Freundin des Jubelpaares ist, Rita Ringler vom Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg und Bürgermeister Thomas Dorsch. Dieser hatte eine Orchidee als Geschenk der Gemeinde mitgebracht, die er dem Ehepaar anlässlich des 60-jährigen Ehejubiläums überreichte.

Sowohl Dorsch als auch Ringler gingen nicht mit leeren Händen. Wandingers hatten Umschläge mit Spenden vorbereitet, die sie den beiden mitgaben: Dorsch bekam einen Briefumschlag mit 500 Euro fürs Hospiz, einen mit 200 Euro für einen Ausflug der Kita, 200 Euro für die Nachbarschaftshilfe und 200 Euro für die Wallfahrtskirche überreicht. Ringler bekam ebenfalls 200 Euro für den Pfarrverband im Briefumschlag. Er habe das schon länger vorgehabt, sagte Christian Wandinger: „Und heute ist eine gute Gelegenheit, es in die Tat umzusetzen.“