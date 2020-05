Zusammenstoß am Bahnübergang: BRB-Zug rammt Auto - Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Zu einem Unfall kam es an einem Bahnübergang in Hohenpeißenberg: Ein BRB-Zug rammte ein Auto. Rettungskräfte und die Polizei waren im Einsatz.

Hohenpeißenberg - Zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang in Hohenpeißenberg in der Nähe des Bahnhofs kam es Freitagabend (8. Mai) gegen 20 Uhr.

Ein Auto stieß mit einem Zug der BRB zusammen. Rettungskräfte und die Feuerwehr waren im Einsatz, ebenso die Polizei Schongau sowie die Bahnpolizei. Ob Personen bei dem Unfall verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Wie es zu der Kollision kam, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

An Bahnübergang in Hohenpeißenberg: BRB-Zug kollidiert mit Auto - Bilder von der Einsatzstelle Zur Fotostrecke

Hohenpeißenberg (Bayern): BRB-Zug rammt Auto - Einsatz erinnert an ganz ähnlichen Unfall

Der Unfall erinnert an einen Vorfall im Februar 2020: Am gleichen Bahnübergang in Hohenpeißenberg kollidierte ein Auto schon einmal mit einem Regionalzug der BRB. Die Fahrerin des Autos wurde verletzt. Es kam zu Ausfällen im Bahnbetrieb.

Weitere Infos folgen.

Nema

Zu dramatischen Szenen kam es kürzlich außerdem in Peißenberg: Ein Lkw raste in ein Haus.

