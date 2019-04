Bergwacht-Rettung auf dem Hohen Peißenberg

Dass die Bergwacht auf dem Hohen Peißenberg im Einsatz ist, ist eher ungewöhnlich. Am Samstag musste dort aber die Bergwacht Steingaden-Peiting zu Hilfe eilen und einen Mann retten.

Am Samstag Nachmittag spazierte ein Ehepaar von der Ortschaft Hohenpeißenberg über den nordwestseitigen Steig zur Wetterstation. Als der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, alarmierte die Ehefrau die Leitstelle. Dieser Bereich ist mit einem Rettungswagen nicht zu erreichen und da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob für die Bergung Sicherungsgerät gebraucht wird, kam die Bergwacht Steingaden-Peiting zum Einsatz. Auf Grund des Meldebildes, das einen Herzinfarkt vermuten ließ, forderte der Einsatzleiter gleichzeitig mit der Anfahrt der Bergretter einen Rettungshubschrauber an. Der Unfallort war nicht eindeutig zuzuordnen und so versuchte eine Gruppe von unten in den Weg einzusteigen und die zweite Rettungsmannschaft machte sich vom Parkplatz bei der Wetterstation auf die Suche nach dem Mann. Der Patient konnte dann dort erstversorgt werden und mit dem Eintreffen des Hubschraubers „RK2“ aus Reutte war auch ein Notarzt zur Stelle. Dieser gab dem Mann die Medikamente, die notwendig waren, um dessen Zustand stabil zu halten. Anschließend wurde der Patient auf der Trage zum Hubschrauber gebracht, der ihn dann ins Krankenhaus transportierte.

mm