Bürgerversammlung in Hohenpeißenberg: Gestaltung der Ortsmitte als dominierendes Thema

Teilen

Viel Lob von Fachleuten und Bevölkerung gab es für den Entwurf der „Toponauten“ aus Freising für die Umgestaltung der Ortsmitte in Hohenpeißenberg. Er wurde im Rahmen der Bürgerversammlung vorgestellt. © PLANUNGSBÜRO TOPONAUTEN

Welche Projekte derzeit in Hohenpeißenberg anstehen, wie es mit der Gestaltung der Ortsmitte weitergeht und wie die finanzielle Lage der Gemeinde ist, erfuhren die Gäste bei der Bürgerversammlung.

Hohenpeißenberg – Schon bevor die Bürgerversammlung überhaupt richtig losging, zeigte sich, welches Thema den Abend dominieren wird: Rund um die vielen aufgestellten Schautafeln drängten sich die knapp 50 Besucher und diskutierten intensiv. Denn dort wurden drei verschiedene Entwürfe für die neue Ortsmitte vorgestellt.

Um diese ging es dann auch über eine Stunde, denn Annegret Michler vom Kaufbeurer Planungsbüro „Die Stadtentwickler“, die das Projekt betreut und bereits die Bürgerbefragung durchgeführt hatte, war zu Gast, um die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung vorzustellen. Drei Planungsbüros hatten Vorschläge eingereicht. Alle beinhalten viel Grün, Bäume an der Straße, die Veränderung des Bodenbelags vor dem „Schächen“ sowie mehrere Fußgängerüberwege.

Gestaltung der Ortsmitte in Hohenpeißenberg: Planer überzeugen mit „mutigem“ Konzept

Überzeugen konnte das Bewertungsgremium schließlich das Konzept von den „Toponauten“. Mit einer „Schächen-Terrasse“ versucht das Freisinger Planungsbüro, der Topografie des Berges gerecht zu werden. Die radikale Umgestaltung des Platzes samt Sitzstufen sei von der Behindertenbeauftragten abgesegnet, erklärte Michler.

„Das Büro war sehr mutig“, lobte sie, denn der bisherige Straßenverlauf werde sogar unterbrochen und der Verkehr auf einer Spur mit Natursteinpflaster an der neu gewonnenen Fläche vorbei-geführt. Die Bushaltestellen und die bisherige Beleuchtung sollen dennoch erhalten bleiben. Eine wassergebundene Wegedecke soll eine großzügige Versickerungsflächen bilden. Sogar um die Bepflanzung wurde bereits nachgedacht. Wärmeliebende und salztolerante Bäume sollen Schatten spenden, Sohlen darunter Regenwasser speichern. Dies könne das Kanalsystem bei Starkregen entlasten.

Fast zwei Stunden Zeit nahm sich Bürgermeister Thomas Dorsch, um seine Bürger zu informieren. © Ralf Ruder

„Es ist ein toller Ansatz“, fand Michler und ergänzte: „Er ist sehr modern und die Aufgabenstellung und alle Wünsche wurden berücksichtigt.“ Sie erläuterte, dass weiterhin Änderungen möglich seien – auch durch Bürgerbeteiligung. Dass die Parkplätze noch verschoben werden und Bäume an Fußgängerüberwegen aus Sicherheitsgründen wegfallen, sei zum Beispiel schon notiert worden. „Da ist ein historischer Punkt, denn es gab noch nie eine Ortsmitte“, warb Michler für die einmalige Gelegenheit.

Diese betonte Bürgermeister Thomas Dorsch ebenfalls. Denn einzigartig sei, dass von der Regierung die Übernahme von 80 Prozent der Kosten bereits jetzt zugesagt wurde – egal, bis zu welchem Stadium die Planungen gehen. Zwar sei es finanziell dennoch schwierig, jedoch sei die Entstehung der Ortsmitte eine große Chance. „Wenn wir es jetzt nicht anpacken, werden wir nie wieder eine solche Unterstützung bekommen“, gab er zu bedenken.

Gemeinderat soll über weiteres Vorgehen entscheiden

Doch er machte im gleichen Zug klar: „Am Ende des Tages zählt: Können wir es uns leisten?“ Eine Entscheidung für die neue Ortsmitte könne daher heißen, dass für andere freiwillige Leistungen kein Geld mehr da sein könnte. „Wir brauchen pragmatische Ansätze“, forderte Dorsch. Einer davon sei die Kombination mit den vorgesehenen Baumaßnahmen für einen Radweg im Rahmen des Alltagsradwegenetzes durch den Ort, die mit dem Landkreis gemeinsam durchgeführt werden (wir berichteten). Von den reinen Planungskosten, die bis zu einer endgültigen Entscheidung anfallen, müsse die Gemeinde rund 20 000 Euro zahlen. Nun liegt es am Gemeinderat, wie es weiter geht. Michler betonte, dass es noch bis zu einer endgültigen Entscheidung dauere und bis dahin Änderungen möglich seien.

„Uns erwarten herausfordernde Aufgaben in heraus-fordernden Zeiten“, gab Dorsch zu verstehen und ging auf weitere Großprojekte ein. Der Bau der neuen Kindertagesstätte sei preislich durch die Baukostensteigerung von zwei auf drei Millionen Euro explodiert. Froh zeigte sich Dorsch über die voraussichtliche Förderung von 1,4 Millionen Euro.

Als „wichtigstes Zukunftsprojekt“ schätzte den Anschluss an die Peißenberger Kläranlage ein. Denn die alte sei marode und zu klein. „Es ist ein großes Glück, dass wir diese Möglichkeit haben und die wirtschaftlichste Lösung gefunden wurde.“ Ein sinnvoller Anschlusspunkt in der Au sei inzwischen ausgemacht und für die 1,5 Millionen Euro Baukosten gebe es 550 000 Euro an Fördergeldern.

Bürgermeister Dorsch referiert bei Bürgerversammlung über alle Themen, die den Ort beschäftigen

Weitere Themen hatte Dorsch vorbereitet: Die Metzgerei soll am 15. September öffnen, die Eisdiele im April 2024 folgen. Der Naturkindergarten steht ebenfalls in den Startlöchern und biete 15 Kindern Plätze. Hinsichtlich des Gewerbegebietes seien Planungen am Laufen.

Für die angrenzende Photovoltaikanlage eines privaten Investors, die die ganze Gemeinde mit Strom versorgen könnte, liefen Verhandlungen. Derzeit müsse jedoch geprüft werden, ob die Erschließung des gesamten Geländes überhaupt zu einem angemessenen Preis erschlossen werden könne. In Sachen Glasfaserausbau sei man mit der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ im Gespräch.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Viele Zahlen zur Gemeindeentwicklung hatte Dorsch für die Bürger außerdem im Gepäck: Hohenpeißenberg zählt derzeit 4092 Einwohner; Menschen aus 53 Nationen leben aktuell in der Gemeinde. Im vergangenen Jahr gab es 253 Zu- und 221 Wegzüge, 32 Geburten, 25 Ehe-schließungen und 47 Sterbe-fälle. Letztere seien im Durchschnitt sehr viel. Der Friedhof sei dennoch ausreichend groß, da hauptsächlich Urnenbeisetzungen durchgeführt wurden. Hinsichtlich der Finanzen habe die Gemeinde einen Rücklagenstand von 402000 Euro und 3358000 Euro an Schulden. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt derzeit bei 865 Euro. „Das ist noch überschaubar, aber wir müssen gut überlegen, wie wir Projekte finanzieren“, erklärte Dorsch.

Fragen gab es am Ende nur wenige. Die Sorge eines Bürgers um den Anschluss des geplanten Radwegs an die vorhandenen Wege sei unbegründet, so Dorsch. Ihn werde es geben. Hinsichtlich der von mehreren Anwesenden als problematisch eingeschätzten Lautstärkeprobleme und Geschwindigkeitsüberschreitungen von Fahrzeugen im Ort könne die Gemeinde wenig machen, Dorsch ermutigte die Anwesenden, die Menschen selbst anzusprechen, will aber den Landkreis darauf aufmerksam machen.