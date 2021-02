Besuchermagnet im Lockdown: Müllproblem an Berg spitzt sich zu - „Derzeit ganz heftig“

Müll gab es auf dem Hohen Peißenberg schon immer, doch seit der Corona-Pandemie hat sich das Problem verschärft. Kürzlich hat ein Gemeinderat, der auf dem Berg lebt, mit seiner Familie einen großen Haufen Müll eingesammelt. Fotos von dem Müllberg wurden im Gemeinderat gezeigt.

Hohenpeißenberg – „Als ich kürzlich bei mir im Wald war, habe ich dort lauter gelbe, grüne, blaue und rote Flecken gesehen und gedacht, ich räume mal auf“, erzählte Franz Höfler in der jüngsten Sitzung des Hohenpeißenberger Gemeinderates am Mittwoch. „Sonst habe ich das irgendwann im Futter.“

Müllberge auf dem Hohen Peißenberg: Familie sammelt Unrat ein

Höfler ist Landwirt und bewirtschaftet einen der Höfe auf dem Hohen Peißenberg. Seine Familie habe ihm geholfen. Eineinhalb Stunden haben Höflers an jenem Samstagnachmittag Müll eingesammelt und einen beachtlichen Müllberg zusammengetragen in dieser Zeit. „Das bleibt alles im Wald hängen“, so der Landwirt.

Viele Flaschen, viele Verpackungen von Müsliriegeln, Bonbons, Getränkedosen und Plastiktüten haben seine Familie und er zusammengetragen. Er vermute, dass es manchmal gar keine Absicht sei, dass der Wind die Verpackungen davontrage, aber es finde sich so viel Müll im Wald und auf den Wiesen am Hohen Peißenberg, dass es viele Besucher geben muss, die die Verpackungen einfach liegenlassen oder in die Landschaft werfen. Er hat den Müllberg fotografiert, den seine Familie und er in eineinhalb Stunden zusammengetragen haben und Bürgermeister Thomas Dorsch darum gebeten, das Bild in der Gemeinderatssitzung zu zeigen.

Müllproblem am Hohen Peißenberg: Anwohner gehen Müll einsammeln

„Am Berg ist es derzeit ganz heftig“, sagte der Bürgermeister in der Sitzung. Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs seien angewiesen, die Mülltonnen auf dem Hohen Peißenberg doppelt so oft wie früher auszuleeren, dennoch liege auch immer viel Müll herum. Er lobte das Engagement von Höfler, der nicht zum ersten Mal als Müllsammler unterwegs gewesen sei.

„Wenn es nicht einige Mitbürger gäbe, die regelmäßig auf dem Berg und im Ort Müll einsammeln würden, würde das der Bauhof nicht mehr schaffen“, sagte Dorsch und bedankte sich für diese Unterstützung: „Es gibt viele, die mithelfen und den Müll entsorgen.“

Ausflugsziel im Corona-Lockdown: Müllproblem auf Hohen Peißenberg spitzt sich zu

Seit einiger Zeit nehme der Müll auf dem Hohen Peißenberg überhand. In der Coronazeit sei der Berg noch mehr zum Besuchermagneten geworden, als er es ohnehin schon war, und damit habe sich auch das Müllproblem noch zugespitzt. Das betreffe nicht nur den Hohen Peißenberg sondern auch den Ort: „Was bei Anliegern der Hauptstraße für Geraffel landet, das ist unwahrscheinlich“, sagte der Bürgermeister: „Die fahren durch den Ort und schmeißen den Dreck aus dem Fenster.“

Und Müll sei nicht das einzige Problem: Kürzlich habe eine Gruppe eine Spur der Verwüstung durch Hohenpeißenberg gezogen. „Die sind offensichtlich mit dem Zug angereist“, sagte Dorsch, denn ihre Spur lasse sich anhand der Zerstörungen gut verfolgen.

„Sie haben die Schneezeichen in der Zugspitzstraße rausgerissen, weiter zum Schächen, wo sie Buchstaben rausgerissen haben.“ Anschließend seien frisch gepflanzte Bäume auf dem Schächen-Gelände entfernt worden, bevor die Gruppe dann wieder heimgefahren sei.

Corona-Lockdown in Hohenpeißenberg: Ausflügler-Gruppe hinterlässt Spur der Verwüstung

Die Gemeinde habe keine Anzeige erstattet, weil die Erfahrung gezeigt habe, dass das meist nichts bringe. Dorsch appellierte an die Bürger, sich zu trauen, diejenigen anzusprechen, die solche Dinge täten und zu sagen, dass so etwas nicht geht.

Gemeinderat Hermann Summer schlug vor, im Frühjahr oder Sommer wieder ein Ramadama im Ort zu machen, an dem sich auch Kinder und Jugendliche beteiligen sollten. „Das ist eine gute Idee“, sagte der Bürgermeister. Eine solche Aufräum-Aktion habe es bis auf das vergangene Jahr, wo sie wegen Corona ausfallen musste, regelmäßig gegeben. „Sobald es wieder geht, machen wir das wieder.“

Gemeinderat Hans Greiner berichtete in diesem Zusammenhang davon, dass Satanisten die Hettenkapelle aufgesucht und mit satanistischen Zeichen beschmiert hätten. „Das ist alles sehr schade und ärgerlich. Und es ist ein Schaden für die Allgemeinheit“, sagte Dorsch.

(Von Kathrin Hauser)