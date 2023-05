Der Marsianer vom Hohen Peißenberg: 14-Jähriger baut Raketen und träumt vom Leben auf dem roten Planeten

Von: Jennifer Battaglia

Die Raketen im Hintergrund hat er selbst gebaut, später möchte er einmal Astronaut werden: Der 14-jährige Benjamin Klein aus Hohenpeißenberg begeistert sich für Astrophysik. Den Nasa-Raumanzug hat er im „Tycho Brahe Planetarium“ in Kopenhagen erstanden. © Ralf Ruder

Benjamin Kleins Leidenschaft ist der Weltraum. Alles, was mit dem Universum zu tun hat, fasziniert den 14-Jährigen aus Hohenpeißenberg. Schon jetzt baut er eigene kleinen Raketen und lässt sie gen Himmel steigen. Der Schüler möchte Astrophysiker und Astronaut werden – und irgendwann einmal auf dem Mars leben.

Hohenpeißenberg – Mitten im Kinderzimmer von Benjamin Klein steht ein großes Teleskop. Damit kann man den Mond in dreihundertfacher Vergrößerung bestaunen. Rechts hinter dem Reflektor lehnt ein Bild vom Mars an der Wand. Der 14-Jährige hat es noch nicht aufgehängt. In leuchtend grellen Farben erstrahlt darauf der rote Planet. Wenn es nach dem Hohenpeißenberger geht, möchte er dort irgendwann einmal leben. „Als Kolonist“, sagt er. Millionen Kilometer von seiner Heimat entfernt. „Der Marsianer“ ist nicht umsonst sein Lieblingsfilm.

Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich der Jugendliche intensiv mit den Geheimnissen des Weltalls. Sterne, Planeten, schwarze Löcher – all das fasziniert den Schüler, der die 8. Klasse des Schongauer Welfen-Gymnasiums besucht. „Ich liebe Astrophysik“, sagt er und strahlt dabei. Sein Ziel ist es, Wissenschaftler und Astronaut zu werden. Schon jetzt besucht er freiwillig Online-Vorlesungen – sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. „Ich schau mir alles an, was ich kriegen kann.“

Der 14-Jährige ist fasziniert von Elon Musks Unternehmen SpaceX

Klein weiß, dass eine gehörige Portion Glück dazu gehört, um später einmal selber ins All fliegen können. Den passenden Look hätte der 14-Jährige schon. Im „Tycho Brahe Planetarium“ in Kopenhagen hat der Schüler einen orangen Nasa-Raumanzug erstanden. Den hat er in einen Rahmen gepackt und stellt ihn wahlweise in seinem Zimmer oder in anderen Räumen seines Elternhauses auf. Anziehen tut er ihn aber nicht.

Mehr noch als die Nasa hat es Klein das Unternehmen SpaceX von Elon Musk angetan. Als kürzlich die „Starship“-Rakete von SpaceX abhebt, sitzt der Achtklässler im Wohnzimmer seiner Eltern und verfolgt den Takeoff in Echtzeit an vier Bildschirmen mit. „Hier sah es ein bisschen aus wie in einem Mission Control Center“, sagt sein Vater Herbert (59) lachend. Und Kleins Mama Gabriele (55) ergänzt: „Benjamin hat gejubelt, als die Rakete losflog.“

Wie der Jugendliche erklärt, war der Start ein voller Erfolg – und das trotz der kurz darauf durchgeführten, kontrollierten Sprengung des Flugkörpers. „Das ist das größte bisher gebaute Raketensystem der Geschichte“, sagt Klein voller Begeisterung. „Nur leider wissen das viele nicht.“

Im Zimmer seines großen Bruders Samuel (27) hat sich der Schüler eine kleine Werkstatt eingerichtet. Kleins ältester Bruder promoviert gerade, auch sein Bruder Jonathan (19) studiert bereits. Alle drei Geschwister haben sich den Naturwissenschaften verschrieben. Und dem Sport. Benjamin Klein fährt seit Jahren sehr erfolgreich Skirennen. Neben dem großen Teleskop in seinem Kinderzimmer glänzt eine ganze Reihe an Pokalen, die der Jugendliche gewonnen hat. Doch für den Schüler zählt die Wissenschaft, er hat sich bewusst gegen eine Profi-Sportkarriere entschieden. Rennen fährt er trotzdem weiter. Denn um Astronaut werden zu können, muss man fit sein.

Der Hohenpeißenberger hat schon selbst gebaute kleine Raketen bis zu 100 Meter hoch geschossen

Wann immer der Bursche Zeit findet, tüftelt er im Zimmer seines Bruder an seinen eigenen kleinen Raketen. „Mich hat SpaceX fasziniert und da hab ich mir gedacht, das kann ich auch von zuhause aus machen“, sagt er. Klein baut seine Flugobjekte aus Holz, Plastik oder Pappe. Manche Teile lässt er mit einem 3D-Drucker fertigen. Mithilfe eines Computerprogramms simuliert der Schüler die Fluglaufbahnen seiner Geschosse. Damit sie nach dem Abschuss auch wieder heil zurück zur Erde gelangen, enthält jede Rakete einen Fallschirm. Die näht Kleins Großmutter für ihren Enkel.

Bisher fliegen die selbst gebauten Raketen des Schülers bis maximal 100 Meter hoch in den Himmel. Das könnte sich bald ändern: Sein neuester Prototyp ist über einen Meter lang und braucht dementsprechend Zündstoff. Bis jetzt kann „X1“, wie Klein die Rakete getauft hat, noch nicht starten. Der Raketenkopf ist zu schwer. Doch wenn es mal soweit ist, darf die Rakete nur auf einem Modellflugplatz in die Höhe schellen. Vorschriftsgemäß ist auch immer ein Erwachsener dabei, wenn der Jugendliche seine Raketen starten lässt. Sein Hobby würde er gerne mit Gleichgesinnten teilen. Er sucht nach einem Raketenmodellclub ganz in der Nähe von Hohenpeißenberg. „Schade, dass ich bisher keinen gefunden habe.“

