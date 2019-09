Ein außergewöhnlicher August

Auch der August war wieder zu warm, der letzte Sommermonat brachte aber – im Gegensatz zu den Vormonaten – viel Regen und keine Trockenperioden. Er kann als unbeständig und wechselhaft bezeichnet werden. Hier der Bericht der Warte auf dem Hohen Peißenberg.

Hohenpeißenberg –Während der ersten August-Dekade lag eine Luftmassengrenze quer über Deutschland und trennte kühlere Atlantikluft im Norden von heißer Tropicluft im Süden. Die Temperaturspanne der täglichen Maxima bewegte sich auf dem Hohen Peißenberg zwischen 20 und 29 Grad Celsius, wobei es in feucht-warmer Luft häufig zu Schauern und Gewittern unterschiedlicher Intensität kam.

In der zweiten Dekade kam die Frontalzone nach Süden voran. Das Starkwindfeld in der Höhe erstreckte sich vom Norden Portugals über Nordfrankreich und Norddeutschland bis Weißrussland. Bei uns lagen die Tagesmaxima vom 12. bis 15. August nur zwischen 15 und 19 Grad Celsius. Am 11. und 12. August fielen, unter dem Einfluss atlantischer Luftmassen und begleitet von Gewittern 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – das entspricht einem Drittel der langjährigen Augustsumme. Mit Südwestwinden kletterten die Temperaturen vom 16. bis 19. August wieder auf über 20 Grad. Der wärmste Tag des Monats fiel dabei mit einer Höchsttemperatur von 29,4 Grad auf den 18. August. Der Dauerregen, welcher uns am 20. August heimsuchte und an dem 28 Liter pro Quadratmeter fielen, entstand durch Aufgleitniederschläge. Warme Luft aus Südwesten hatte sich auf kältere aus Nordosten geschoben.

So viel Regen, dass die Jahresniederschlagsbilanz wieder stimmt

Die dritte Dekade begann sehr trüb, vom 21. bis 23. August grüßte eindeutig schon der bevorstehende Herbst. Die Sonne zeigte sich fast nicht. Am 23. August herrschte Dauernebel – das Thermometer kletterte nur auf 13,1 Grad. Ab dem 24. August ging es mit den Temperaturen noch einmal kräftig aufwärts – der Spätsommer meldete sich. Am 25. August erreichte das Gemeindegebiet Hohenpeißenberg ein kräftiges Gewitter mit seltener Zugbahn, die vom Ammersee zum Berggipfel des Hohenpeißenbergs führte. Innerhalb von nur 20 Minuten waren 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Am 30. und 31. August verabschiedete sich der Sommer bei uns mit viel Sonnenschein – die Sonne schien zwölf bis 13 Stunden am Tag. Der 31. August war nochmal ein Sommertag, an dem die Temperatur auf 25,7 Grad kletterte.

Insgesamt fiel der August mit einer Monatsmitteltemperatur von 17,0 um 2,4 Grad zu warm aus. Von den fünf Sommertagen (Maxima über 25 Grad Celsius) war der 18. August mit einem Monatsmaximum von 29,4 Grad der heißeste Tag. Am kältesten war es am 21. August mit 9,1 Grad Celsius. Messbare Niederschläge fielen an 16 Tagen – insgesamt 183 Liter pro Quadratmeter. Somit wurde das Monatssoll sogar um 17 Prozent überschritten. Trotz der nunmehr schon fünf zu trockenen Monate in diesem Jahr ist unsere Jahresniederschlagsbilanz nun ausgeglichen.

Bayern war im Sommer das blitzreichste Bundesland

Davon können die meisten Regionen in Deutschland nur träumen. Deutschlandweit fielen nur 80 Prozent des langjährigen Mittels an Niederschlägen, manche Orte in Ostdeutschland blieben nahezu trocken. Punktuelle Unwetter brachten nur lokal vereinzelt 100 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Dennoch verschärfte sich die Trockenheit aber weiter, denn im Gegensatz zu Südbayern fielen deutschlandweit im Flächendurchschnitt seit Jahresbeginn lediglich 45 bis 60 Prozent der zu erwartenden Niederschlagssummen.

Vielerorts sind die Böden bis zu einer Tiefe von 1,8 Millimetern ausgetrocknet, womit nachhaltig die Wälder geschädigt werden. Im Norden und Osten Deutschlands fehlt den Böden das Wasser. Die Lage ist dramatisch. Die Waldbrandgefahr steigt, die Landwirte beklagen Ernteverluste und Futtermangel für die Tiere.

Die Sonne im August schien insgesamt 215 Stunden, was ziemlich genau dem langjährigen Mittel entspricht. An zehn Tagen wurden Gewitter beobachtet. Bayern war im Sommer das blitzreichste Bundesland, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen „nowcast“ mitteilte. Nebel trat an 16 Tagen auf. Die höchste Windspitze betrug am 7. August 68 Kilometer pro Stunde.



Siegmar Lorenz,

Wetterbeobachter