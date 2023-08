Observatorium auf dem Hohen Peißenberg: Im Juli fast Temperatur-Rekord geknackt

Diese Sonnenblumen konnten sich im Juli über etwas mehr Sonnenschein als normal freuen. © gronau

Erneut viel zu warm, mit täglichem Sonnenschein, aber auch vielen Schauern und Gewittern – der Juli war erneut ein besonderer Monat und bot wieder Rekordverdächtiges, wie die Bilanz zeigt.

Hohenpeißenberg – Der zweite Sommermonat begann mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad moderat. Auch gab es vom 3. bis 5. Juli einige schwache Schauer und Gewitter, die im ersten Monatsdrittel aber in Summe nur acht Liter pro Quadratmeter Niederschlag brachten.

Schnell entwickelte sich aber wieder eine Südströmung, so dass die Maxima erneut auf sommerliche Werte über 25 Grad ansteigen konnten. Diese Hitzewelle fand am 11. Juli ihren Höhepunkt: Bei 14 Stunden Sonnenschein und gleichzeitiger Zufuhr heißer Luft aus Südwesten stieg das Thermometer auf dem Hohen Peißenberg bis auf 33,6 Grad Celsius an. Damit war es der zweithöchste Temperaturwert überhaupt, der jemals seit 1781 auf dem Hohen Peißenberg gemessen wurde. Die bisher höchste Temperatur betrug 33,8 Grad und wurde am 29. Juli 1947 gemessen.

Der bisherige Temperaturrekord wäre auch locker überboten worden, wenn nicht genau um die Mittagszeit, als es mit der Temperatur (auf dem Monitor sichtbar) steil nach oben ging, eine größere Cumuluswolke die Sonne für 20 Minuten verdunkelt hätte. Während dieses Zeitraumes „sank“ die Temperatur um zwei Grad ab und konnte nach Wolkenabzug keinen neuen Rekord mehr aufstellen.

Der nächste Rekord folgte jedoch noch am selben Tag, als eine Gewitterlinie in hoher Geschwindigkeit von Westen über Süddeutschland zog und kurz nach 23 Uhr den Hohen Peißenberg erreichte – mit markanten Windstärken: Es wurden Orkanböen bis 133 km/h gemessen, die höchste Windböe eines Julimonats überhaupt sowie die vierthöchste in Bayern. Die Zerstörungen bzw. Verkehrsbehinderungen in Bayern waren beträchtlich, vor allem durch umgelegte Bäume. Niederschlag brachte das Gewitter allerdings nur elf Liter pro Quadratmeter.

Während der zweiten Dekade lag der Jetstream (Westwindströmung) über Deutschland, womit auch mal wieder die Siebenschläferregel bestätigt wurde. Im Alpenvorland war es meist feucht und schwül. Oftmals zogen aus Südwesten von der Schweiz mal mehr, mal weniger starke Gewitter über die Alpen.

Zu Beginn des letzten Monatsdrittels lag Deutschland weiterhin zwischen einem Tief über Nordeuropa sowie einem Hitzehoch über Südeuropa in einer Westströmung. Auf dem Hohen Peißenberg fielen nahezu täglich Niederschläge mit oft stürmischem Wind, die Temperaturen gingen an drei Tagen auf unter 20 Grad zurück. Der 26. Juli war der kälteste Tag des Monats mit einem Maximum von nur 13,2 Grad Celsius. Ein Blick in unser Datenarchiv zeigt, dass es solche kühlen Sommertage früher viel öfter gab, z.B. im Juli 2000, als es keinen einzigen Sommertag über 25 Grad gab, dafür zehn Tage unter 15 Grad.

Insgesamt fiel der Juli mit einer Mitteltemperatur von 18,0 Grad Celsius um 3,0 Grad zu warm aus. Es gab zehn Sommertage (Maxima über 25 Grad) sowie zwei heiße Tage (über 30 Grad). Im Juli fielen 116 Liter pro Quadratmeter Niederschlag und somit nur 72 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Damit liegt der Hohe Peißenberg bayernweit ziemlich am unteren Ende, im nahen Augsburg etwa waren es 156 Prozent. Aus der visuellen Beobachtung des Wetterverlaufs der letzten beiden Monate ist festzustellen, dass Schauer und Gewitter sehr oft nördlich am Hohen Peißenberg vorbeizogen. Insgesamt fielen seit Jahresbeginn auf dem Hohen Peißenberg nur 82 Prozent der langjährig in diesem Zeitraum zu erwartenden Niederschläge.

Die Sonne schien im Juli 239 Stunden (104 Prozent) und lag damit im Normalbereich. Es gab keinen Tag ohne Sonnenschein.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg