Eis-Automat als als Eisdielen-Alternative in Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Der Eis-Automat von Giulio (l.) und Nina De Filippo sorgt dafür, dass es auch ohne Eisdiele Eis in Hohenpeißenberg gibt. © Ruder

Die Hohenpeißenberger vermissen die Eisdiele im Schächen schmerzlich. Die Gemeinde ist auf der Suche nach einem Partner. Um die Zeit zu überbrücken, wurde nun ein Eis-Automat aufgestellt. Und dessen Betreiber sind in der Region keine Unbekannten.

Hohenpeißenberg – Nachdem mit der Familie Pschorr aus dem Fuchstal nun ein Pächter für die Metzgerei im Schächen in Hohenpeißenberg gefunden wurde, sucht die Gemeinde nun nach einem neuen Betreiber für die beliebte Eisdiele in dem Komplex.

„Eigentlich haben wir bereits einen Partner für den Betrieb der Eisdiele gehabt“, sagt der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch. Doch dieser habe kurzfristig wieder abgesagt. In Zeiten des Personalmangels sei diesem die Herausforderung als zu groß erschienen. Damit geht die Suche nach einem neuen Partner, der die Eisdiele im Schächen betreibt, weiter. Es gebe auch bereits Interessenten, so Dorsch. Doch bis alles fix ist, sind noch einige Dinge zu klären und zu organisieren, sodass jetzt schon feststeht, dass es in diesem Sommer nichts mehr wird mit der Eisdiele in Hohenpeißenberg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Die Hohenpeißenberger müssen in diesem Sommer dennoch nicht auf Eis aus der Region verzichten: Kürzlich wurde ein Eis-Automat aufgestellt. Die Eismacher sind in der Region keine Unbekannten: Giulio und Nina De Filippo, die fast zehn Jahre lang das „Eiscafé Pinocchio“ in Peiting geführt haben, haben nun, nachdem der Pachtvertrag dort nicht mehr verlängert wurde, mit den Automaten eine andere Möglichkeit gefunden, ihr selbst hergestelltes Eis zu verkaufen.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

„Giulio‘s Gelato“ gibt es rund um die Uhr

Seit Anfang März produziert Giulio De Filippo unter dem Label „Giulio’s Gelato“ sein Eis im Gewerbegebiet in Peiting. Dieses Logo prangt nun auch auf dem Eis-Automaten, der am Schächen steht. Die Gemeinde habe zunächst gehofft, dass der Eisverkauf per Automat lediglich ein Vorgeschmack ist und das Ehepaar De Filippo im kommenden Jahr die Eisdiele im Schächen übernehmen wird, doch diese Hoffnung habe sich inzwischen zerschlagen, berichtet Bürgermeister Dorsch: „De Filippos haben leider abgesagt. Sie wollen bei den Automaten bleiben.“

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Das erklärte Ziel der Gemeinde sei weiterhin, einen neuen Partner für die Eisdiele zu finden. Das Geschäft mit der italienischen Spezialität sei in Hohenpeißenberg gut gelaufen, so Dorsch: „Das Rigi-Eis hat gebrummt.“ Die Hohenpeißenberger vermissen ihre Eisdiele schmerzlich. Deswegen wird auch weiter nach einem Nachfolger für die Eisdiele gesucht.

Beste Bedingungen für neue Pächter

Dieser würde beste Bedingungen vorfinden: Die Ausstattung wurde von der Gemeinde bereits angeschafft, sodass für den Start einer Eisdiele keine weiteren Investitionen nötig sind. Laut Dorsch laufen Verhandlungen mit Interessenten, doch diese sind noch nicht abgeschlossen. Wer an der Eisdiele interessiert ist, kann sich in Hohenpeißenberg melden. Die Bemühungen des Gemeinderats und des Bürgermeisters, dass es im nächsten Sommer wieder eine Eisdiele in Hohenpeißenberg gibt, laufen weiter: „Eine Eisdiele im Ort ist ein Stück Lebensqualität“, sagt Dorsch.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.