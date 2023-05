Die Erdbeerverkäufer von Hohenpeißenberg: „Uns gibt es bloß im Doppelpack“

Von: Kathrin Hauser

Freuen sich, dass die Erdbeersaison in Hohenpeißenberg wieder eröffnet ist: v.l. Franz Fischer, Kathrin Schäffler, Heidi Niemand und Thomas Dorsch. Die Verkäufer sind ortsbekannt © Ruder

Heidi Niemand und Franz Fischer sind heuer im dritten Jahr die Erdbeerverkäufer in Hohenpeißenberg

Hohenpeißenberg – Eigentlich hatte Franz Fischer keine Lust darauf, in Hohenpeißenberg Erdbeeren zu verkaufen. Doch die Frauen in seiner Familie ließen nicht locker und schließlich gab der Hohenpeißenberger nach und sagte zu. „Sie haben mich überredet“, sagt Franz Fischer. Damals, vor drei Jahren, hat der „Obstbauer Kraus“ kein Personal gefunden, das in der großen Erdbeere am Rathaus sitzen und Obst, Marmelade und andere Produkte aus den Früchten verkaufen wollte. Nach einem Bericht in dieser Zeitung gab es für Franz Fischer kein Entrinnen mehr.

Zunächst musste Franz Fischer überredet werden

Heidi Niemand aus Peißenberg war von ihrer Tochter darauf aufmerksam gemacht worden, dass Erdbeerverkäufer gesucht werden und auch sie erklärte sich bereit dazu.

Nun sind die Heidi Niemand und Franz Fischer schon das dritte Jahr die Erdbeerverkäufer in Hohenpeißenberg und heute machen sie die Arbeit mit Freude, wie sie beim Eröffnungstermin an der Erdbeere vor dem Hohenpeißenberger Rathaus erzählen: „Inzwischen macht es mir Spaß“, sagt Franz Fischer: „Die Leute sind nett und man trifft viele, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Die Kunden seien dankbar, dass die beiden sich wieder bereiterklärt hätten, die Aufgabe zu übernehmen.

Heidi Niemand hat sich auf den Saisonstart gefreut

„Ich habe mich richtig drauf gefreut“, sagt auch Heidi Niemand. Sie hat gleich am ersten Öffnungstag, am Freitag, Dienst gehabt und gemerkt, wie beliebt das Erdbeerhäusl in Hohenpeißenberg ist, das vom „Obstbauer Kraus“ betrieben und beliefert wird. „Die haben mir die Bude eingerannt“, erzählt Heidi Niemand. Die Erdbeere vor dem Rathaus ist eine Institution.

Die beiden sind ein gutes Team und froh, dass sie die Erdbeere nicht alleine betreuen müssen: „Uns gibt es bloß im Doppelpack“, sagt Franz Fischer. Auch die Verwandten, Freunde und Bekannten der beiden Erdbeerverkäufer freuen sich über den Job, der in der Regel bis etwa Anfang August dauert. Heidi Niemand und Franz Fischer bekommen regelmäßig Besuch in der großen Erdbeere. Heute ist Franz Fischers Tochter Kathrin Schäffler mit ihrem neun Wochen alten Säugling vorbeigekommen. Sie erzählt, wie stolz ihr größerer Sohn auf den Opa ist, der in der Erdbeere arbeitet.

Die Verkäufer sind ortsbekannt

In Hohenpeißenberg sind die beiden Verkäufer – zumindest in der Erdbeerzeit – ortsbekannt. Das hat Franz Fischer auch einen Spitznamen: „Die Kindergarten-Kinder nennen mich ,Erdbeer-Franz’“, sagt er.

Und damit die Erdbeer-Versorgung in Hohenpeißenberg auch im kommenden Jahr gesichert ist, hat Bürgermeister Thomas Dorsch bereits vorgesorgt: „Ich habe die beiden gleich wieder verpflichtet“, sagt er.