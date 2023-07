„Die heftigste Böe hatte 133 km/h“ - Wetterexperte über Gewittersturm

Von: Kathrin Hauser

Eine Spur der Verwüstung hat das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch durch den Landkreis Weilheim Schongau gezogen. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Hohenpeißenberg - Ein heftiges Gewitter mit starkem Wind ist in der Nacht auf Mittwoch über den Landkreis gezogen. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, die Feuerwehren und Einsatzkräfte hatten eine unruhige Nacht. Was genau passierte, lässt sich anhand der Daten, die die Meteorologen auf dem Hohen Peißenberg und an anderen Messstellen gesammelt haben, nachvollziehen. Ein Interview mit Guido Wolz, dem Leiter der Regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München.

Besonders auffällig war beim Unwetter in der Nacht auf Mittwoch der starke Wind. Welche Werte wurden gemessen?

Die Böe mit der höchsten Windstärke wurde auf dem Hohen Peißenberg gemessen. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 133,2 km/h. Das ist volle Orkanstärke und entspricht Windstärke zwölf, wobei es auch immer schwer ist, die allerhöchste Böe bei den Messungen zu erwischen.

Hat es die tiefer liegenden Gemeinden auch so stark getroffen?

Nein, die tiefer liegenden Gemeinden waren weniger betroffen. Der Wind war auf dem Hohen Peißenberg am stärksten. In Wielenbach zum Beispiel hatte die heftigste Windböe, die dort gemessen wurde, eine Geschwindigkeit von 92 km/h. Das ist ein spürbarer Unterschied zum Hohen Peißenberg.

Wann erreichte das Unwetter nach Ihren Messungen seinen Höhepunkt?

Die heftigste Orkanböe wurde um 23.30 Uhr auf dem Hohen Peißenberg gemessen, die in Wielenbach um 23.40 Uhr. Das ist wohl auch der Höhepunkt gewesen.

Ab welcher Stärke bezeichnen Meteorologen Wind als von Orkan?

Von okanartigen Böen sprechen wir ab Windstärke elf, was einer Geschwindigkeit von 103 bis 117 km/h entspricht. Ab 118 km/h ist es Windstärke zwölf und volle Orkanstärke.

Bei dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch setzte der Sturm sehr plötzlich ein. Gibt es dafür eine meteorologische Erklärung?

Es war ja ein ganzer Gewitterkomplex, der durchzog und nicht nur eine einzelne Gewitterzelle. Der Gewitterkomplex hatte die Struktur eines MCS (Mesoscale convective systems). Die Luft war sehr heiß und durch den recht hohen Feuchtegehalt daher extrem energiegeladen. Durch die von Westen her annähernde Kaltfront konnte sich durch die damit verbundenen Hebungsprozesse das MCS bilden. Das ging mit entsprechenden extremen Fallwinden einher, die sehr plötzlich auftraten. Das ist nicht wie bei einem normalen Sturm, dass sich die Windgeschwindigkeit langsam steigert, sondern das passiert schlagartig. Solch massive Gewittersysteme sind öfters von solchen Böenwalzen begleitet.

War unsere Region die, in der die Spitzenwerte gemessen wurden?

Nein, der Schwerpunkt lag am Bodensee. Dort wurden großflächig die Windgeschwindigkeiten gemessen wie bei uns auf dem Hohen Peißenberg.