„Grüne Sonne“ 2023: Tausende Festivalbesucher feiern vor Alpenpanorama zu satten Bässen

Blauer Himmel, Alpenpanorama und ein nicht abreißendes Wummern der Bässe: Rund 3000 Festivalbesucher konnten am Samstag bei besten Bedingungen wieder die „Grüne Sonne“ auf dem Hohen Peißenberg feiern.

Hohenpeißenberg – Seit den Mittagsstunden strömen tausende Festivalbesucher auf den Hohen Peißenberg. Viele zieht es schnurstracks auf die Wiese am Hang, auf der die große Panoramabühne steht und die mit den Klängen renommierter Techno-DJs beschallt wird. Frauen und Männer in Sonnenbrillen, knappen Shorts und luftigen Oberteilen geben sich hier dem Takt der Bässe hin: Sie wippen ihre Körper im Rhythmus der Musik, stampfen mit den Füßen über das trockene Gras und recken abwechselnd ihre Arme in den Himmel. So hoch, als wollten sie nach der Sonne greifen.

Das Wetter ist ideal für stundenlanges Tanzen unter freiem Himmel: 24 Grad, Sonnenschein und immer wieder mal ein Wölkchen, das für Schatten sorgt. Bei der „Grünen Sonne“ habe man immer schon Glück mit dem Wetter gehabt, sagt Phil Falkner. Der Veranstalter, der das Elektro-Festival heuer bereits zum achten Mal auf dem Hohen Peißenberg organisiert hat, sitzt auf den Stufen eines Anhängers im Backstagebereich und schaut in Richtung Veranstaltungsgelände. Aus dem Zelt neben ihm, in dem die zweite große Musikbühne aufgebaut ist, wummert gerade der schnelle und kräftige Techno von DJane Sarah Bee.

„Grüne Sonne“ 2023: Besucher können Festival bei besten Bedingungen genießen

Viel Zeit für ein Gespräch hat Falkner nicht, immer wieder kommen Mitarbeiter zu ihm, die sich mit dem Chef absprechen wollen. Auch Karin Graf, der die Mitarbeiter an den Bars unterstellt sind, eilt vorbei. „Sie hat heute Geburtstag“, sagt der Veranstalter. „Sehr entspannt ist ihr Tag als Barchefin zwar nicht, aber dafür hat sie eine riesige Party.“

Rund 200 Frauen und Männer sind den ganzen Tag im Einsatz, damit bei der „Grünen Sonne“ alles reibungslos funktioniert. „Wir haben einen festen Stamm an Leuten, die jedes Jahr hier arbeiten“, sagt Falkner. Ohne Teamwork und Personen, die Verantwortung übernehmen, ginge nichts. Hinzu kommen zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, die für Sicherheit auf dem Gelände sorgen.

Für die achte Auflage der „Grünen Sonne“ standen 3000 Tickets zum Verkauf. Während die Online-Tickets schon vor einigen Wochen vergriffen waren, gab es bis zuletzt ein Kontingent an Karten in Papierform, die die Veranstalter noch an der Tageskasse an Kurzentschlossene verkauft haben.

Bargeldloses Bezahlsystem soll für Planungssicherheit sorgen

Die Besucherin Vanessa aus Schongau wusste schon früh, dass sie sich wieder eine Karte für „Grüne Sonne“ holen wird. Die 24-Jährige, die mehrere Silberkettchen um den Hals trägt und ihr Gesicht mit aufgeklebten Steinchen zum Glitzern bringt, besucht das Festival heuer bereits zum dritten Mal. Seit mittags ist sie mit ihren Freunden auf dem Gelände mit dem beeindruckenden Blick in die Alpen am Feiern. „Ich finde, die Stimmung hier ist super“, sagt sie lächelnd. „Nachher möchte ich unbedingt Mark Dekoda hören. Von ihm bin ich ein großer Fan.“ Vanessa und ihre Freunde wollen bis zum Schluss auf der „Grünen Sonne“ bleiben, um die Festivalstimmung vollends auszukosten. „Wir sind immer die ersten, die da sind und die letzten, die gehen.“

Im vorderen Bereich des Zelts, in dem neben der DJ-Bühne auch eine lange Bar aufgebaut ist, sitzen junge Festivalmitarbeiter in einem kleinen Holzhüttchen. Hier ist es den Besuchern möglich, ihr Geld auf eine Karte zu laden, um an den Getränke- und Essensständen zu bezahlen – das ist in diesem Jahr nämlich erstmals nur bargeldlos möglich. Der Andrang an der Auflade-Station ist allerdings gering. „Die meisten bezahlen mit ihrer EC- oder Kreditkarte“, sagt eine Mitarbeiterin hinter dem Tresen.

Zu Problemen führe das neue Bezahlsystem nicht, so der Eindruck bei den Mitarbeitern hinter der Bar und beim Veranstalter. „Wir haben auf bargeldloses Bezahlen umgestellt, um besser planen zu können“, erklärt Phil Falkner. Mit den Daten könne das Team nachvollziehen, zu welchen Zeiten und an welchen Bars am meisten los ist und sich im nächsten Jahr entsprechend vorbereiten. Bei den Besuchern löst das Zahlen ohne Bargeld gemischte Reaktionen aus: Einerseits gehe es schneller, andererseits verliere man rasch den Überblick, wie viel Geld man schon auf dem Festival gelassen hat.

Die Bässe schallen noch bis vier Uhr morgens vom Hohen Peißenberg. Insgesamt geht das Festival friedlich zu Ende, die Polizei hat keine größeren Vorfälle zu melden. Und die Besucher können sich schon auf das nächste Jahr freuen: Nach einer vierwöchigen Pause gehen die Veranstalter in die Planung für 2024. Damit die „Grüne Sonne“ ein neuntes Mal scheinen kann.