„Heftigste Sommer-Orkanböe, die jemals gemessen wurde“ - Wetterbeobachter zum Unwetter

Von: Kathrin Hauser

Die Spuren, die der Gewittersturm in der Nacht zum Mittwoch hinterlassen hat, zeigen, mit welcher Wucht der Wind wütete – hier bei Oderding. © GRONAU

Das Unwetter, das in der Nacht zum Mittwoch durch den Landkreis gezogen ist, war nicht nur heftig, es war auch ein historisches Ereignis: Noch nie wurden in einem Sommermonat solch starke Orkanböen gemessen im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg.

Landkreis – Manfred Kronier war 35 Jahre lang Wetterbeobachter im Observatorium des Deutschen Wetterdienstes auf dem Hohen Peißenberg. Er hat viele, viele Stunden damit verbracht, das Wetter zu beobachten, zu messen und anschließend zu notieren, was seine Beobachtungen und Messungen ergeben haben. Zusätzlich zu seinen Aufzeichnungen kann er auf die Wetterdaten zurückgreifen, die im ältesten Bergobservatorium der Welt seit dem Jahr 1781 gesammelt werden.

Historisches Ereignis

Nach Kroniers Aufzeichnungen war das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch ein historisches: Es wurde die höchste Juliwindböe erreicht: „Die Windböe am Hohen Peißenberg am 11. Juli mit 133 km/h war die höchste Juliwindböe seit einer Windspitzenhöhenstatistik, die 1949 beginnt“, schreibt Manfred Kronier in einer Mail an diese Zeitung. Die bislang höchste Windböe sei auf dem Hohen Peißenberg im Juli des Jahres 1956 gemessen worden, diese habe eine Geschwindigkeit von 131,5 km/h gehabt. „Für Sommer war das sehr, sehr außergewöhnlich“, sagt der Hohenpeißenberger.

Es habe zwar bereits Orkanböen gegeben, die noch heftiger ausgefallen seien, doch diese wurden im Herbst und in den Wintermonaten gemessen: „Das ist normalerweise charakteristisch fürs Winterhalbjahr“, sagt Kronier. Die bislang stärkste Böe sei im November 1983 gewesen, diese habe eine Geschwindigkeit von 176 km/h gehabt. Heftige Orkanböen gab es zudem bei den Orkanen Vivian und Wiebke im Februar 1990, bei denen 172 und 169 km/h gemessen wurden.

Nur Winterstürme waren heftiger

Das heftige Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hat sich nach Kroniers Erfahrung schon durch die Hitze an jenem Tag angekündigt. Auch was die Temperaturen betrifft, „war der 11. Juli ein historischer Hitzetag“, schreibt der Wetterbeobachter. Das Thermometer habe auf dem Hohen Peißenberg eine Temperatur von 33,6 Grad erreicht, was fast ein Hitzerekord ist. „Das ist die bisher zweithöchste Temperatur“, schreibt Kronier. Lediglich am 29. Juli 1947 sei diese Temperatur noch übertroffen worden und lag mit 33,8 Grad etwas höher. Selbst im bisher heißesten Sommer im Jahr 2003 wurde nicht so ein Wert erreicht. Im Jahr 2003 lag die Höchsttemperatur bei 33,1 Grad. Diesen Wert hatte Kronier am 13. August 2003 übrigens selbst gemessen.