Schwerer Motorrad-Unfall: Münchner (18) ins Krankenhaus Murnau geflogen

+ Das beschädigte Motorrad. © ralf ruder

Update, 31. März: Jetzt stehen weitere Einzelheiten zum Unfall auf der B472 bei Hohenpeißenberg fest. Am Samstag gegen 16.20 Uhr wollte ein 18-jähriger Münchner mit seinem Leichtkraftrad von Hohenpeißenberg kommend auf die B472 in Richtung Weilheim auffahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße wechselte, übersah der 18-Jährige jedoch den Wagen eines 31-jährigen Peißenbergers, der mit seinem Mazda von Schongau kommend in Richtung Peißenberg unterwegs war.