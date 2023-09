Nach Beschwerden und Diskussionen: Vereine kümmern sich um eingewachsenen Friedhof

Von: Andreas Jäger

Fleißige Helfer befreien den Hohenpeißenberger Friedhof vom Unkraut. Dafür dankte ihnen Bürgermeister Thomas Dorsch (hinten links). © Ralf Ruder

Nachdem bei der jüngsten Gemeinderatssitzung darüber diskutiert worden war, gingen einige Ehrenamtliche das Thema nun an: die Befreiung des Hohenpeißenberger Friedhofs vom Unkraut.

Hohenpeißenberg – Freitagvormittag am Friedhof auf dem Hohen Peißenberg: Bei spätsommerlichen Temperaturen sind rund zehn Personen bereits fleißig am Werkeln. Die Schweißperlen stehen ihnen auf der Stirn, doch das hält sie nicht auf – denn sie haben sich das Ziel gesetzt, den Friedhof wieder vom Unkraut zu befreien. Bewaffnet mit Schaufeln, Harken und Unkrautstechern sagen sie dem unliebsamen Grünzeug an diesem und einem weiteren Vormittag den Kampf an.

Vor rund zwei Wochen ist das Thema Unkraut auf dem Friedhof im Hohenpeißenberger Gemeinderat aufgekommen: So berichtete Friedhofsreferent Franz Höfler, dass ihn mehrere Leute angesprochen hätten, dass „der Friedhof in keinem schönen Zustand ist“. Ein Problem, das behoben werden muss, darüber war man sich im Gemeinderat weitestgehend einig. Wenn sich der Bauhof um die Behebung des Problems kümmern sollte, müsste zusätzliches Personal eingestellt werden, erklärt Bürgermeister Thomas Dorsch. Das bedeute allerdings höhere Kosten für den Friedhof, was wiederum heißt: Die Friedhofsgebühren müssten erhöht werden.

Frühe gehörte Pflege des Grabes und des Bereichs herum einfach dazu

Nun wird das Problem also von fünf örtlichen Vereinen – den Oldtimer-Bulldogfreunden, dem Trachtenverein Bayerischer Rigi, dem Katholischen Frauenbund, dem Obst- und Gartenbauverein sowie dem Alpenverein – angegangen. Die Federführung dabei übernimmt Hermann Schröder, 1. Vorsitzender der Bulldogfreunde. Eine „tolle Sache“ findet das Bürgermeister Dorsch, und erklärt gleichzeitig, dass es früher eine solche Aktion wohl gar nicht gebraucht hätte: Da habe die Pflege des Grabes und auch des Bereichs herum einfach dazugehört. „Das ist nicht meins, das geht mich nichts an“: Diese Einstellung bemerkt auch Franz Höfler immer mehr in der Gesellschaft. „Wenn sich jeder einbringt, funktioniert es einfach besser“, stimmt ihm der Rathauschef zu. Wenngleich er betont, dass in Hohenpeißenberg das Engagement durchaus da sei – was sich ja auch an der Aktion zeigt.

Mit Harken, Schaufeln und Unkrautstechern schreiten die Hobby-Gärtner zur Tat. © Ralf Ruder

Gut zwei Hektar ist der Friedhof groß – eine Menge Arbeit also für die fleißigen Hobby-Gärtner. An zwei Tagen könne natürlich nicht der ganze Friedhof vom Unkraut befreit werden, stellt Höfler klar, deshalb werde man wahrscheinlich im Herbst die Aktion weiterführen. Eine Belohnung für den Arbeitseinsatz gibt es von Dorsch allerdings jetzt schon: Nach getaner Arbeit dürfen die Helfer kostenlos in der Bergwirtschaft einkehren.