Nach Bulldog-Unfall im September: Staatsanwaltschaft wirft Fahrer und Halter Körperverletzung in elf Fällen vor

Von: Katrin Kleinschmidt

Viele Rettungskräfte kümmerten sich nach dem schweren Unfall um die Verletzten. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Mehrere Menschen hatten sich im September schwere Verletzungen zugezogen, als bei Hohenpeißenberg ein Anhänger umkippte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fahrer und Halter.

Hohenpeißenberg – Es waren schwere Verletzungen, die sich mehrere junge Menschen im vergangenen Jahr bei einem Unfall zugezogen hatten. Ein einachsiger Anhänger, gezogen von einem Traktor, war Anfang September auf einer Nebenstraße zwischen Peißenberg und Hohenpeißenberg umgekippt. Elf Menschen – zwischen 18 und etwa 60 Jahren alt – hatten darauf an einem Biertisch sitzend gefeiert. Der fröhliche Ausflug der Gruppe aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen nahm an jenem Samstagnachmittag ein schlimmes Ende. Und hat wohl auch juristisch ein Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft München II bestätigt auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass gegen den Fahrer, der damals 17 Jahre alt war, ermittelt werde. Zu seinem Wohnort gibt es aufgrund seines Alters keine weiteren Informationen. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Halter des Fahrzeugs, bei dem es sich um einen 26-jährigen Bad Kohlgruber handelt – er selbst saß nicht auf dem Anhänger, als dieser in einer Rechtskurve umkippte.

Beide werden „jeweils der fahrlässigen Körperverletzung in elf Fällen sowie verschiedener straßenverkehrsrechtlicher Verstöße“ beschuldigt, teilt Staatsanwalt Matthias Enzler mit. Einige Betroffene waren auch Tage nach dem Unfall noch stationär in Behandlung. Ob sie bleibende Schäden erlitten haben, kann Enzler nicht sagen. Bei den straßenverkehrsrechlichten Delikten stehen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz im Raum.

Ermittlungen zum Unfall sind weitestgehend abgeschlossen - Verteidiger haben nun Akteneinsicht

Die Ermittlungen zu dem Unfall seien „weitgehend abgeschlossen“, sagt Enzler. Doch sie hatten sich anfangs schwierig gestaltet, wie Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg einst eine Woche nach dem Unfall geschildert hatte. Zum Teil gab es unterschiedliche Schilderungen der Betroffenen. Manche konnten sich zudem aufgrund ihrer Verletzungen nicht erinnern. Anfangs gab es auch Unklarheiten, wer das Gespann gefahren hatte. Denn nach dem Unfall hatten zwei Beteiligte den Traktor etwa 500 Meter weitergefahren und dann erst abgestellt. Ursprünglich war einer von ihnen für den Fahrer gehalten worden. Stunden nach dem Unfall hatte sich dann aber der 17-Jährige im Beisein seiner Mutter bei der Polizei Murnau gestellt und zugegeben, dass er das Fahrzeug gelenkt hatte.

Bis März arbeitete die Polizei Schongau das Geschehen auf. Nach Abschluss ihrer Ermittlungen wurde der Fall schließlich an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Derzeit steht den Verteidigern der beiden Beschuldigten die Akteneinsicht zu, um Stellung nehmen zu können. Der weitere Fortgang des Ermittlungsverfahrens hängt laut Staatsanwalt Enzler davon ab, „ob sich aus einer Stellungnahme weitere Ermittlungserfordernisse ergeben“.

