Eine etwas ungewöhnliche Ursache löste einen Kellerbrand aus

Durch sein etwas gefährliches Hobby löste ein 63-Jähriger einen Brand in seinem Keller aus. Verletzt wurde niemand, da die Feuerwehr rechtzeitig alarmiert wurde.

Hohenpeißenberg – Zu einem etwas ungewöhnlichen Kellerbrand ist es am vergangenen Freitag gegen 15.30 Uhr in Hohenpeißenberg im Ortsteil Hetten gekommen. Wie die Polizeiinspektion Schongau mitteilte, brannte einem 63-Jährigen beim Kerzenziehen Wachs an und löste dadurch einen Brand im Keller aus.

Die Einrichtung und die Stromversorgung wurden beschädigt

Verletzt wurde niemand, aber die Einrichtung sowie die Stromversorgung wurden durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Hohenpeißenberg, die den Brand löschte.

