Firma aus Hohenpeißenberg entwickelt Spieleapp „Rette Ostern mit Hanni Hasenfuß“

Draußen Ostereier suchen, das fällt in Corona-Zeiten zumindest für Familien aus, die keinen Garten haben. Doch ganz verzichten müssen sie nicht, wenn sie sich die Spieleapp der Hohenpeißenberger Firma „Actionbound“ „Rette Ostern mit Hanni Hasenfuß“ laden.

Hohenpeißenberg – Laut Firmengründer Simon Zwick handelt es sich bei dem „digitalen Osterspiel“ um eine klassische Schnitzeljagd – „nur eben auf dem Smartphone oder Tablet und in den eigenen vier Wänden“. Bei der Indoor-Ostereiersuche müssen die Spieler dem Häschen „Hanni Hasenfuß“ helfen, das „Osterhasen-Diplom“ zu bestehen. Die letzte Prüfung ist quasi die Kerndisziplin für gestandene Osterhasen: das Osternester-Verstecken. Nur wer die vielen Rätsel löst und viele Punkte sammelt, kann die Osterüberraschungen in der Wohnung finden – und „Hanni Hasenfuß“ zum Diplom verhelfen.

„Wir wollten etwas entwickeln, was für die ganze Familie funktioniert“, erklärt Game-Designerin Lotta Krickel: „Kleine und große Kinder können gemeinsam Knobeln und mit viel Bewegung und Spaß die eigenen vier Wände neu entdecken.“ Die 2012 gegründete Firma „Actionbound“, die auch in Berlin ein Büro führt, stellt Usern einzelne Tools und Module zur Verfügung, um kombiniert mit GPS-Technik eigene Schnitzeljagden zu entwickeln. Auf das Baukastensystem haben weltweit bereits 2, 5 Millionen Spieler zurückgegriffen. Insgesamt sind so rund 300 000 Bounds (Rundgänge) entstanden.

Besonders interessant sind die digitalen Schnitzeljagden für Bildungseinrichtungen. Die Module können problemlos in den Unterricht eingebaut oder bei Campus-, Museums- oder Bibliotheksrundgängen verwendet werden. „Als medienpädagogisches Projekt gestartet, möchten wir eine Möglichkeit bereitstellen, Lerninhalte und Geschichten in spannende Schatzsuchen zu verpacken“, sagt Zwick.

Info: Das „Hanni Hasenfuß“-Osterabenteuer und die Anleitung dazu gibt’s unter www.actionbound.com/osterabenteuer.

