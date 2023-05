Ein Leben für das Ehrenamt: Georg Führer erhält Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Von: Kathrin Hauser

Viele Gratulanten, ein Geehrter: (v.l.) Annemarie Riedl, Schriftführerin im Leonhardiverein, Willi Schleich, 2. Vorstand Leonhardiverein, Bürgermeister Thomas Dorsch, Johann Führer, Sohn von Georg Führer, der Geehrte Georg Führer, Franz Fischer, Vorsitzender Leonhardiverein und Johann Muschler, Beisitzer. © Hochenauer

Für seine besonderen Verdienste im Ehrenamt ist Georg Führer aus Hohenpeißenberg mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde ihm nun in der Sitzung des Gemeinderates überreicht.

Hohenpeißenberg – Eigentlich sollte Georg Führer das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten von Markus Söder persönlich übergeben werden. Doch als im März die feierliche Verleihung im Kaisersaal der Residenz in München stattfand, war der Hohenpeißenberger krank.

Nun bekam der Geehrte seine Auszeichnung im Rahmen der Sitzung des Hohenpeißenberger Gemeinderates überreicht. Dort ging es fast so feierlich zu, wie in der Residenz: Viele trugen Festtagskleidung, es wurden Getränke gereicht, Reden gehalten, Geschenke – und eben das Ehrenzeichen übergeben. „Der Schulungsraum der Feuerwehr in Hohenpeißenberg kann locker mit dem Kaisersaal mithalten“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch in seiner kurzen Rede.

Ein ganzes Leben Engagement für die Gemeinde: Führer erhält Auszeichnung

Er begrüßte den Ehrengast in der Sitzung, dem mit der Verleihung des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten eine große Ehre zuteil geworden sei. „Es gibt Leute, die sind ortsprägend“, sagte Dorsch. Und Georg Führer sei so ein Mensch: „Du hast über viele Jahre den Ort geprägt und mitgestaltet, hast Dich Dein ganzes Leben für die Gemeinde engagiert.“

Dem Geehrten war der Rahmen, in dem das Ehrenzeichen übergeben wurde, aus seiner Vergangenheit bestens bekannt. Georg Führer saß von 1972 bis 2008 für die CSU im Gemeinderat und war von 1986 bis 2008 sogar zweiter Bürgermeister in Hohenpeißenberg. Zudem war er 40 Jahre lang Mitglied des Pfarrgemeinderats und 32 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender in der Molkereigenossenschaft Oberschwaig.

Vor allem erhielt er die Auszeichnung aber für sein ehrenamtliches Engagement im Leonhardiverein Hohenpeißenberg: Georg Führer war 46 Jahre lang Vorsitzender des Vereins und, wie sein Nachfolger Franz Fischer in seiner Laudatio erzählte, maßgeblich daran beteiligt, dass es den Leonhardiverein heute überhaupt noch gibt: Bei einem Sonntags-Frühschoppen im Jahr 1975 habe alles angefangen: Der damalige Vereinsvorsitzende Hans Habersetzer sei auf der Suche nach einem Nachfolger gewesen. Er habe zu Georg Führer gesagt, dass er sich um den Leonhardiverein kümmern solle, ansonsten werde es diesen nicht mehr lange geben. Und Georg Führer hat sich gekümmert.

Bürgermeister Dorsch: „Wir sind alle sehr, sehr stolz auf Dich“

Nachdem er im Jahr 1975 den Vorsitz übernommen hatte, hat er die Satzung dahingehend geändert, dass auch Nicht-Pferdebesitzer Mitglieder werden konnten. Das brachte die Wende. Der Leonhardiverein hatte regen Zulauf. Das lag auch an Georg Führer. „Du hast viele dazu bewegt, zum Verein zu gehen“, sagte Fischer in seiner Laudatio. Der Ausgezeichnete hat 46 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt und in dieser Zeit vieles bewegt. „Du hast den Verein zu einer Gemeinschaft gemacht“, sagte Fischer.

„Wir sind alle sehr, sehr stolz auf Dich“, sagte Dorsch. In Würdigung seiner hervorragenden Verdienste sei ihm das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen worden. Der Bürgermeister überreichte Georg Führer die Urkunde und das Ehrenzeichen sowie einen Geschenkkorb vom künftigen Hohenpeißenberger Metzger Pschorr und einen Blumenstrauß für die Ehefrau Georg Führers, die das Engagement stets mitgetragen habe, so der Bürgermeister. Im Jahr 2009 hatte der Geehrte bereits die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze für sein ehrenamtliches Engagement erhalten.

Nachdem die Vereinskollegen vom Leonhardiverein, die Gemeinderäte und Besucher Georg Führer gratuliert hatten, blieb dieser noch bis zum Ende der Gemeinderatssitzung. Es sei schön, mal wieder im Gemeinderat zu sein, sagte er. Seine Begeisterung fürs Ehrenamt ist noch nicht erloschen.