Wetterrückblick vom Hohen Peißenberg: Ein Mai mit Schnee und viel Regen

Kälteeinbrüche haben das Wetter im Mai geprägt, und es lag sogar Schnee, wie aus dem Monatsrückblick des Deutschen Wetterdienstes Hohenpeißenberg hervorgeht.



Hohenpeißenberg – Nachdem mit dem April der zweite Monat dieses Frühjahrs zu warm und zu trocken gewesen ist, wendete sich das Blatt dann Anfang Mai, wie die Meteorologen von der Wetterwarte des „Deutschen Wetterdienstes“ auf dem Hohen Peißenberg berichten. Wer nach zwei warmen und trockenen Frühlingsmonaten auf einen weiteren Verlauf des Frühjahres wie im vergangenen Jahr hoffte, der wurde enttäuscht.

Denn mit dem Mai kehrten kühles Wetter und teilweise sogar der Winter zurück. Immer wieder gab es Kälteeinbrüche, wie zum Beispiel in der kalten Wetterphase ab dem 4. Mai, bei dem die Schneefallgrenze bis fast nach Peißenberg herunter fiel. Dabei entstand kurzzeitig am Gipfel des Hohen Peißenbergs eine dünne Schneedecke. Nach einer kurzen Phase mit wärmeren Temperaturen kamen die Eisheiligen und brachten den nächsten Temperatursturz mit. Trotz der Kälte gab es wenig Niederschlag.

Diese Phase endete erst am 18. Mai, doch mit den nun etwas höheren Temperaturen kam auch viel Regen: Denn eine so genannte „Fünf-B-Wetterlage“ brachte reichlich Regen. Die „Fünf-B-Wetterlage“ ist gekennzeichnet durch die Zugbahn eines Tiefdruckgebietes von Italien über die Poebene oder die Nordadria hinweg Richtung Nordosten. Dabei war es so warm, dass der Niederschlag selbst in 2000 Metern Höhe in flüssiger Form herunterkam.

Durch die Menge an Niederschlägen – es fielen dabei mehr als 100 Millimeter (Liter pro Quadratmeter) Niederschlag binnen 24 Stunden – stiegen nicht nur die Pegel der Ammer in Peißenberg und Weilheim auf Meldestufe drei an, auch kleinere Bäche führten bedrohlich viel Wasser. Dennoch kam es nicht zu großen Überschwemmungen.

Observatorium Hohenpeißenberg: Der Mai war viel zu nass und viel zu kühl

Anschließend regnete es weiter: Bereits ein paar Tage später fielen wieder größere Niederschlagsmengen, sodass der Wonnemonat Mai heuer insgesamt viel zu nass und viel zu kühl wurde. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 7,9 Grad Celsius lag der diesjährige Mai um 1,7 Grad unter der langjährigen Mitteltemperatur von 9,6 Grad.

Am wärmsten war es am 24. Mai. An diesem Tag wurde die Monatshöchsttemperatur von 18,5 Grad gemessen. Am tiefsten sank die Temperatur am 4. Mai, da fiel das Themometer auf -1,7 Grad. Es gab vier Frosttage mit einer Tiefsttemperatur von unter null Grad. Der Monatsniederschlag lag bei 251,7 Millimetern. Das sind 190 Prozent der normalen Erwartung von 132,5 Millimetern im Mai. Den höchsten Tagesniederschlag gab es am 20. Mai mit 104,3 Millimetern. Die Sonne schien insgesamt 139,1 Stunden. Dies entspricht 74 Prozent der normalen Erwartung von 187,7 Stunden. An vier Tagen des Monats Mai lag Schnee. Der stärkste Wind wehte am 9. Mai mit einer Windgeschwindigkeit von 91,1 Kilometern pro Stunde. Es gab weder starken noch stürmischen Wind. Von starkem Wind ist ab Windstärke 6 die Rede, von stürmischem ab Windstärke 8.

Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes auf dem Hohen Peißenberg

