„Jetzt geht gar nichts mehr“: Mann nach Corona-Impfung extrem schwach – Gesundheitsamt eingeschaltet

Von: Kathrin Hauser

Die Fahrt zum Einkaufen mit dem E-Fahrzeug ist inzwischen Anton Walters einziger Lichtblick. © Ruder

Bis vor etwa eineinhalb Jahren war Anton Walter trotz seiner Behinderung fit. Seit seiner vierten Coronaimpfung ist der Hohenpeißenberger aber extrem schwach. Er sucht nach Hilfe, doch bislang vergeblich.

Hohenpeißenberg – Im Jahr 2006 musste Anton Walter das rechte Bein amputiert werden. Doch dieser Eingriff habe seinen Tatendrang nicht gebremst, erzählt der 79-Jährige, der in Hohenpeißenberg lebt. Er war Lastwagenfahrer und ist selbst nach dem Eingriff noch Schwertransporte gefahren. „Ich war ganz normal. Ich konnte auf Krücken gehen und habe im Haushalt mitgearbeitet.“

Doch das war mit der vierten Corona-Impfung vorbei. „Jetzt geht gar nichts mehr“, sagt Walter. „Ich kann fast nicht mehr gehen, kann nichts mehr heben und ich derschnauf nix mehr“, sagt der Hohenpeißenberger. Zudem hat er so starke Schmerzen, dass er heftige Medikamente nehmen muss. „Das sind richtige Granaten.“

Starke Schmerzen nach der vierten Corona-Impfung

Dennoch komme er nachts nicht zur Ruhe: „Schlafen ist wegen der Schmerzen fast eine Unmöglichkeit“, sagt Anton Walter. Die ersten drei Corona-Impfungen habe er noch gut vertragen. „Nach der vierten ist es dann losgegangen“, erzählt der Hohenpeißenberger: „Es kam direkt nach der Impfung, dass es mir nicht gut ging und ist dann immer schlimmer geworden.“ Inzwischen seien ihm sogar Zähne ausgefallen und er habe mehrere Kilo an Gewicht verloren.

Inzwischen ist er verzweifelt: „Keiner weiß Bescheid, keiner weiß weiter“, sagt er: „Ich sitze bloß noch im Rollstuhl und kann nicht einmal mehr einen Pflasterstein hochheben, so schwach bin ich.“ Die einzige Aktivität, die für ihn noch möglich sei, sei mit dem Elektrofahrzeug zum Einkaufen zu fahren, doch auch das falle ihm zunehmend schwerer: „Dazu muss ich drei Stufen überwinden und das ist eine Katastrophe für mich.“

Bislang konnte kein Arzt helfen

Walter hat wegen seiner Beschwerden Hilfe bei seinem Hausarzt gesucht, doch dieser habe ihm gesagt, er könne ihm nicht weiterhelfen und ihn an eine Schmerzklinik verwiesen. Der Hohenpeißenberger hat sich dort hingewendet und bekam gesagt, er gelte inzwischen als austherapiert.

Bei seiner verzweifelten Suche nach Hilfe sei ihm eine Klinik in Augsburg als Anlaufstelle für Patienten mit Corona-Impfschäden genannt worden, so Walter. Als er dort anrief, habe man ihn an ein Krankenhaus in Marburg verwiesen. Das Marburger Krankenhaus habe wiederum an die Charité in Berlin weitergegeben, wo man gesagt habe, dass ein Zentrum für Menschen mit Corona-Impfschäden in Bayern geplant sei. Das müsse aber erst aufgebaut werden.

Der Hohenpeißenberger hat sich an das Gesundheitsamt in Weilheim gewandt. Der Leiter der Behörde und Mediziner, Dr. Stefan Günther, sei zu ihm nach Hohenpeißenberg gekommen, um ihn zu beraten. Bald darauf habe er ein Schreiben von einer Stelle bekommen, die Impfschäden ausgleicht. Auf einen finanziellen Ausgleich ist Anton Walter aber gar nicht unbedingt aus. Auf das Geld würde er gerne verzichten, wenn ihm jemand helfen könnte. Der 79-Jährige wünscht sich sehnlichst, dass ihm irgendjemand helfen kann: „Mein Traum wäre, wieder so zu sein wie vorher“, sagt er.

„Das heißt aber nicht, dass es mehr anerkannte Impfschäden gibt als sonst“

Der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Günther bestätigt, dass er einen Besuch bei Anton Walter gemacht hat. Seine Behörde habe bei allen Impfungen, die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen würden, einen Beratungs- und Informationsauftrag. Dieser bestehe auch im Bezug auf mögliche Impfschäden. Und weil es Anton Walter schwerer falle, irgendwohin zu kommen, als anderen Menschen, habe er das Angebot gemacht, diesen in Hohenpeißenberg aufzusuchen. In der Regel kommen die Betroffenen ins Gesundheitsamt nach Weilheim. Weiter kann Dr. Günther nichts zu dem Einzelfall sagen, weil er damit seine medizinische Schweigepflicht verletzen würde.

Wegen der zahlreichen Corona-Impfungen in den vergangenen Jahren würden derzeit auch mehr Impfschäden gemeldet. „Das heißt aber nicht, dass es mehr anerkannte Impfschäden gibt als sonst“, sagt der Mediziner. Es werde jedem dieser Einzelfälle nachgegangen. Bei von der Stiko empfohlenen Impfungen – und die Corona-Impfungen waren von der Stiko empfohlen – hafte der Staat für Impfschäden. Doch diese nachzuweisen, sei nicht so einfach. In Bayern seien nur ganz wenige der Verdachtsfälle als Impfschäden anerkannt worden. Dennoch rate er allen Betroffenen, einen Antrag zu stellen. „Mein Ziel, ist niemanden allein zu lassen“, sagt Dr. Günther. Anton Walter hofft, dass das auch für ihn zutrifft und dass ihm endlich jemand helfen kann.